Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zuzana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa Divadla Aréna


Tagy: Divadlo hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Výberové konanie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Divadla Aréna, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej ...



Zdieľať
673a2f1cadc78089982731 676x450 11.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Divadla Aréna, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, ide o hlavný pracovný pomer s nástupom od 1. januára 2026. Lehota na prihlásenie a zaslanie podkladov je do 7. októbra.


Kvalifikačné požiadavky na obsadenie pozície je vysokoškolské vzdelanie v oblasti divadelného umenia alebo podobného odboru, skúsenosti s vedením tímu a riadením, minimálne päťročná odborná prax v oblasti profesionálnej kultúry a umenia, znalosť príslušnej legislatívy, schopnosť vytvárať a viesť dramaturgickú koncepciu divadla, prehľad o súčasných trendoch a dianí v divadelnej kultúre, ale aj znalosť anglického jazyka.

Výber nového riaditeľa alebo riaditeľky je dôsledne zameraný na to, aby sa kontinuita umeleckej kvality zachovala a zároveň sa otvoril priestor pre inovatívne smerovanie," priblížila Forman.

Ako dodala, divadlo Aréna má silné základy a cieľom je, aby ich nový líder ďalej rozvíjal – pre náročného diváka, mladých tvorcov aj širokú verejnosť. Podrobné informácie o výberovom konaní sú zverejnené na webe BSK.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa Divadla Aréna © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadlo hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Výberové konanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Horskí záchranári zasahovali vo Vysokých Tatrách, uviaznutí turisti pod štítmi trávili noc – FOTO
<< predchádzajúci článok
Občianske iniciatívy chcú odstúpenie Šutaja Eštoka a šéfa SIS, žiadajú aj ospravedlnenie pre údajný prevrat

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 