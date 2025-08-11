|
Pondelok 11.8.2025
Meniny má Zuzana
|Denník - Správy
11. augusta 2025
Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa Divadla Aréna
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Divadla Aréna, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Divadla Aréna, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, ide o hlavný pracovný pomer s nástupom od 1. januára 2026. Lehota na prihlásenie a zaslanie podkladov je do 7. októbra.
Kvalifikačné požiadavky na obsadenie pozície je vysokoškolské vzdelanie v oblasti divadelného umenia alebo podobného odboru, skúsenosti s vedením tímu a riadením, minimálne päťročná odborná prax v oblasti profesionálnej kultúry a umenia, znalosť príslušnej legislatívy, schopnosť vytvárať a viesť dramaturgickú koncepciu divadla, prehľad o súčasných trendoch a dianí v divadelnej kultúre, ale aj znalosť anglického jazyka.
„Výber nového riaditeľa alebo riaditeľky je dôsledne zameraný na to, aby sa kontinuita umeleckej kvality zachovala a zároveň sa otvoril priestor pre inovatívne smerovanie," priblížila Forman.
Ako dodala, divadlo Aréna má silné základy a cieľom je, aby ich nový líder ďalej rozvíjal – pre náročného diváka, mladých tvorcov aj širokú verejnosť. Podrobné informácie o výberovom konaní sú zverejnené na webe BSK.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa Divadla Aréna © SITA Všetky práva vyhradené.
