Pondelok 11.8.2025
Meniny má Zuzana
11. augusta 2025
Zomrela textárka Vlasta Brezovská, písala texty piesní pre Mira Žbirku aj Mariku Gombitovú
Tagy: Úmrtie
Po krátkej a ťažkej chorobe zomrela vo veku 81 rokov textárka, dramaturgička a dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie Vlasta Brezovská. Posledná rozlúčka
11.8.2025 (SITA.sk) - Po krátkej a ťažkej chorobe zomrela vo veku 81 rokov textárka, dramaturgička a dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie Vlasta Brezovská.
Ako textárka spolupracovala s väčšinou slovenských interpretov svojho obdobia, vrátane Mira Žbirku, Mariky Gombitovej, Janka Lehotského, súrodencov Hečkovcov a mnohých ďalších. Zomrela v piatok 8. augusta, posledná rozlúčka s ňou bude v piatok 15. augusta o 11:45 v bratislavskom krematóriu.
„Spomenieme si na ňu aj samostatnou reláciou v piatok po 23:00 a v nedeľu o 21:00 na v Rádiu Regina v relácii Na koncert s Reginou,“ informoval Martin Jurčo z úseku publicistiky Slovenského rozhlasu.
Vlasta Brezovská sa narodila v českom mestečku Domažlice, no väčšinu svojho života prežila na Slovensku. V roku 1962 prišla s manželom Alim Brezovským do Košíc, kde po krátkom čase nastúpila do košickej redakcie Slovenskej televízie. Práci v Slovenskej televízii sa venovala aj po príchode do Bratislavy. Pracovala na rôznych pozíciách, no predovšetkým bola desiatky rokov úzko spätá s Literárno-dramatickou redakciou STV, kde pôsobila aj v jej najslávnejšom období v 70. a 80. rokoch minulého storočia.
Veľké množstvo piesní vytvorila aj so svojím manželom, hudobným skladateľom Alim Brezovským. Je matkou prekladateľky a speváčky Mirky Brezovskej a hudobníka Mareka Brezovského, ktorý tragicky zomrel v roku 1994.
Spomienke na syna venovala v roku 2024 aj unikátnu pieseň „Bol to vánok“, keď otextovala jednu z Marekových skladieb. Od deväťdesiatych rokov sa spolu s manželom venovala zdokumentovaniu a zviditeľneniu Marekovej tvorby, písaniu textov a autorsky a dramaturgicky stála za viacerými hudobno-divadelnými predstaveniami, najmä v bratislavskom V-klube.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela textárka Vlasta Brezovská, písala texty piesní pre Mira Žbirku aj Mariku Gombitovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Posledná rozlúčka
Ako textárka spolupracovala s väčšinou slovenských interpretov svojho obdobia, vrátane Mira Žbirku, Mariky Gombitovej, Janka Lehotského, súrodencov Hečkovcov a mnohých ďalších. Zomrela v piatok 8. augusta, posledná rozlúčka s ňou bude v piatok 15. augusta o 11:45 v bratislavskom krematóriu.
„Spomenieme si na ňu aj samostatnou reláciou v piatok po 23:00 a v nedeľu o 21:00 na v Rádiu Regina v relácii Na koncert s Reginou,“ informoval Martin Jurčo z úseku publicistiky Slovenského rozhlasu.
Práca v Slovenskej televízii
Vlasta Brezovská sa narodila v českom mestečku Domažlice, no väčšinu svojho života prežila na Slovensku. V roku 1962 prišla s manželom Alim Brezovským do Košíc, kde po krátkom čase nastúpila do košickej redakcie Slovenskej televízie. Práci v Slovenskej televízii sa venovala aj po príchode do Bratislavy. Pracovala na rôznych pozíciách, no predovšetkým bola desiatky rokov úzko spätá s Literárno-dramatickou redakciou STV, kde pôsobila aj v jej najslávnejšom období v 70. a 80. rokoch minulého storočia.
Veľké množstvo piesní vytvorila aj so svojím manželom, hudobným skladateľom Alim Brezovským. Je matkou prekladateľky a speváčky Mirky Brezovskej a hudobníka Mareka Brezovského, ktorý tragicky zomrel v roku 1994.
Spomienke na syna venovala v roku 2024 aj unikátnu pieseň „Bol to vánok“, keď otextovala jednu z Marekových skladieb. Od deväťdesiatych rokov sa spolu s manželom venovala zdokumentovaniu a zviditeľneniu Marekovej tvorby, písaniu textov a autorsky a dramaturgicky stála za viacerými hudobno-divadelnými predstaveniami, najmä v bratislavskom V-klube.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela textárka Vlasta Brezovská, písala texty piesní pre Mira Žbirku aj Mariku Gombitovú © SITA Všetky práva vyhradené.
