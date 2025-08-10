|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vavrinec
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. augusta 2025
Kopanice zažijú filmový maratón, festival Kinobus prinesie horory, dokumenty aj legendárne snímky – FOTO
S festivalom Kinobus preskúmate krajinu kopaníc, lákadlom sú kultové snímky. Ako organizátori festivalu priblížili, návštevníci budú hľadať odpoveď na to, ako nás krajina formuje a ...
Zdieľať
10.8.2025 (SITA.sk) - S festivalom Kinobus preskúmate krajinu kopaníc, lákadlom sú kultové snímky. Ako organizátori festivalu priblížili, návštevníci budú hľadať odpoveď na to, ako nás krajina formuje a ako ju na oplátku kultivujeme my. Festival potrvá od štvrtka 28. augusta do nedele 31. augusta 2025 a návštevníkov prevedie obcami Čachtice, Podolie, Stará Turá, Hrubá Strana, Nová Bošáca a Moravské Lieskové.
Riaditeľ festivalu Martin Krištof uviedol, že kopanice sú krásna, kultúrna, obhospodarovaná a človekom neustále formovaná krajina. „Je asi najviac posiata značkami ľudskej prítomnosti a monumentmi všetkých druhov – hradmi, pomníkmi, kostolmi a kostolíkmi, krížmi, posedmi... Človek si ju musel označkovať, aby nezablúdil. Do určitej miery sú takými monumentmi aj kiná,” doplnil Krištof. Vysvetlil, že kiná bývali najnavštevovanejšími ,podnikmi´ v regiónoch a plnili mnohé funkcie.
„Tu sa dospievalo, vychovávalo, zabávalo, randilo, priatelilo, diskutovalo, politizovalo, hľadalo medzi riadkami. Občas sa chodilo aj pozerať filmy. Vravievalo sa: Ideš do kina, alebo na film? Nejedna generácia v nich vyrástla a trávila mladosť,“ priblížili organizátori festivalu a podotkli, že kiná často budovali práve samotní obyvatelia a väčšina bola postavená svojpomocne v rámci Akcií Z. V 80. rokoch ich bolo na Slovensku 1 300. Dnes ich premiéra už len 100. To, kde sú tie ostatné, to skúma festival Kinobus.
„Premietanie v starých kinách je aj akousi zámienkou na spoznávanie regiónu. Oni totiž skrývajú tie príbehy, ktoré tvoria krajinu, ktorá tvorí človeka. Návštevníci festivalu sa tak na filmových pásoch budú môcť vrátiť do starých čias, ale zároveň aj zažiť súčasné kino,” priblížil Krištof.
Tému Krajina účastníci budú môcť preskúmať z rôznych uhlov, prostredníctvom poviedkového filmu Martina Šulíka Krajinka či výpravou do divokého sveta mestskej flóry a fauny v prírodopisnom dokumente Planéta Praha. Organizátori ďalej priblížili, že k návšteve Čachtíc patrí aj Viktor Kubal a jeho Krvavá pani, chýbať nebude ani hororové premietanie filmu Valérie a týždeň divov. Lákadlom pre návštevníkov budú aj kultové snímky minulosti i súčasnosti.
„Z pôvodných filmových pásov budú tentoraz premietnuté kultové filmy King Kong a Priepasť, lahôdkou bude premietanie obidvoch častí monumentálnej Duny režiséra Denisa Villeneuva,“ doplnili organizátori s tým, že súčasťou festivalu budú aj exkurzie, komentované a performatívne prechádzky miestami a krajinou, zber hrozna, prednášky a workshopy s umelcami ako Kristína Mičová, Jonáš Gruska, Monika Haasová a ďalší.
Zdroj: SITA.sk - Kopanice zažijú filmový maratón, festival Kinobus prinesie horory, dokumenty aj legendárne snímky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kiná ako spoločenské centrá
Riaditeľ festivalu Martin Krištof uviedol, že kopanice sú krásna, kultúrna, obhospodarovaná a človekom neustále formovaná krajina. „Je asi najviac posiata značkami ľudskej prítomnosti a monumentmi všetkých druhov – hradmi, pomníkmi, kostolmi a kostolíkmi, krížmi, posedmi... Človek si ju musel označkovať, aby nezablúdil. Do určitej miery sú takými monumentmi aj kiná,” doplnil Krištof. Vysvetlil, že kiná bývali najnavštevovanejšími ,podnikmi´ v regiónoch a plnili mnohé funkcie.
„Tu sa dospievalo, vychovávalo, zabávalo, randilo, priatelilo, diskutovalo, politizovalo, hľadalo medzi riadkami. Občas sa chodilo aj pozerať filmy. Vravievalo sa: Ideš do kina, alebo na film? Nejedna generácia v nich vyrástla a trávila mladosť,“ priblížili organizátori festivalu a podotkli, že kiná často budovali práve samotní obyvatelia a väčšina bola postavená svojpomocne v rámci Akcií Z. V 80. rokoch ich bolo na Slovensku 1 300. Dnes ich premiéra už len 100. To, kde sú tie ostatné, to skúma festival Kinobus.
„Premietanie v starých kinách je aj akousi zámienkou na spoznávanie regiónu. Oni totiž skrývajú tie príbehy, ktoré tvoria krajinu, ktorá tvorí človeka. Návštevníci festivalu sa tak na filmových pásoch budú môcť vrátiť do starých čias, ale zároveň aj zažiť súčasné kino,” priblížil Krištof.
Filmy, ktoré odhaľujú tému krajiny
Tému Krajina účastníci budú môcť preskúmať z rôznych uhlov, prostredníctvom poviedkového filmu Martina Šulíka Krajinka či výpravou do divokého sveta mestskej flóry a fauny v prírodopisnom dokumente Planéta Praha. Organizátori ďalej priblížili, že k návšteve Čachtíc patrí aj Viktor Kubal a jeho Krvavá pani, chýbať nebude ani hororové premietanie filmu Valérie a týždeň divov. Lákadlom pre návštevníkov budú aj kultové snímky minulosti i súčasnosti.
„Z pôvodných filmových pásov budú tentoraz premietnuté kultové filmy King Kong a Priepasť, lahôdkou bude premietanie obidvoch častí monumentálnej Duny režiséra Denisa Villeneuva,“ doplnili organizátori s tým, že súčasťou festivalu budú aj exkurzie, komentované a performatívne prechádzky miestami a krajinou, zber hrozna, prednášky a workshopy s umelcami ako Kristína Mičová, Jonáš Gruska, Monika Haasová a ďalší.
Zdroj: SITA.sk - Kopanice zažijú filmový maratón, festival Kinobus prinesie horory, dokumenty aj legendárne snímky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Noc splnených želaní prinesie maximum meteorického roja Perzeidy, známeho ako Slzy svätého Vavrinca
Noc splnených želaní prinesie maximum meteorického roja Perzeidy, známeho ako Slzy svätého Vavrinca