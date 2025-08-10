Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 24hod.sk    Kultúra

10. augusta 2025

Kopanice zažijú filmový maratón, festival Kinobus prinesie horory, dokumenty aj legendárne snímky – FOTO



S festivalom Kinobus preskúmate krajinu kopaníc, lákadlom sú kultové snímky. Ako organizátori festivalu priblížili, návštevníci budú hľadať odpoveď na to, ako nás krajina formuje a ...



519626171_1058490836481691_1094759366543050450_n e1754833365771 676x384 10.8.2025 (SITA.sk) - S festivalom Kinobus preskúmate krajinu kopaníc, lákadlom sú kultové snímky. Ako organizátori festivalu priblížili, návštevníci budú hľadať odpoveď na to, ako nás krajina formuje a ako ju na oplátku kultivujeme my. Festival potrvá od štvrtka 28. augusta do nedele 31. augusta 2025 a návštevníkov prevedie obcami Čachtice, Podolie, Stará Turá, Hrubá Strana, Nová Bošáca a Moravské Lieskové.

Kiná ako spoločenské centrá


Riaditeľ festivalu Martin Krištof uviedol, že kopanice sú krásna, kultúrna, obhospodarovaná a človekom neustále formovaná krajina. „Je asi najviac posiata značkami ľudskej prítomnosti a monumentmi všetkých druhov – hradmi, pomníkmi, kostolmi a kostolíkmi, krížmi, posedmi... Človek si ju musel označkovať, aby nezablúdil. Do určitej miery sú takými monumentmi aj kiná,” doplnil Krištof. Vysvetlil, že kiná bývali najnavštevovanejšími ,podnikmi´ v regiónoch a plnili mnohé funkcie.

„Tu sa dospievalo, vychovávalo, zabávalo, randilo, priatelilo, diskutovalo, politizovalo, hľadalo medzi riadkami. Občas sa chodilo aj pozerať filmy. Vravievalo sa: Ideš do kina, alebo na film? Nejedna generácia v nich vyrástla a trávila mladosť,“ priblížili organizátori festivalu a podotkli, že kiná často budovali práve samotní obyvatelia a väčšina bola postavená svojpomocne v rámci Akcií Z. V 80. rokoch ich bolo na Slovensku 1 300. Dnes ich premiéra už len 100. To, kde sú tie ostatné, to skúma festival Kinobus.

„Premietanie v starých kinách je aj akousi zámienkou na spoznávanie regiónu. Oni totiž skrývajú tie príbehy, ktoré tvoria krajinu, ktorá tvorí človeka. Návštevníci festivalu sa tak na filmových pásoch budú môcť vrátiť do starých čias, ale zároveň aj zažiť súčasné kino,” priblížil Krištof.

Filmy, ktoré odhaľujú tému krajiny


Tému Krajina účastníci budú môcť preskúmať z rôznych uhlov, prostredníctvom poviedkového filmu Martina Šulíka Krajinka či výpravou do divokého sveta mestskej flóry a fauny v prírodopisnom dokumente Planéta Praha. Organizátori ďalej priblížili, že k návšteve Čachtíc patrí aj Viktor Kubal a jeho Krvavá pani, chýbať nebude ani hororové premietanie filmu Valérie a týždeň divov. Lákadlom pre návštevníkov budú aj kultové snímky minulosti i súčasnosti.

„Z pôvodných filmových pásov budú tentoraz premietnuté kultové filmy King Kong a Priepasť, lahôdkou bude premietanie obidvoch častí monumentálnej Duny režiséra Denisa Villeneuva,“ doplnili organizátori s tým, že súčasťou festivalu budú aj exkurzie, komentované a performatívne prechádzky miestami a krajinou, zber hrozna, prednášky a workshopy s umelcami ako Kristína Mičová, Jonáš Gruska, Monika Haasová a ďalší.



Zdroj: SITA.sk - Kopanice zažijú filmový maratón, festival Kinobus prinesie horory, dokumenty aj legendárne snímky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

