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06. júna 2026

Bratislavský samosprávny kraj začína realizáciu kampusu v Petržalke, vznikne moderné centrum športu – FOTO


Tagy: Diagnostické centrum predseda BSK Športový areál Zdravý životný štýl

Kampus zdravia a športu má ambíciu vytvoriť moderné centrum prepájajúce šport, zdravie, prevenciu, vzdelávanie aj výskum.



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6a05d7bd9dc9c710896164 676x387 6.6.2026 (SITA.sk) - Kampus zdravia a športu má ambíciu vytvoriť moderné centrum prepájajúce šport, zdravie, prevenciu, vzdelávanie aj výskum.


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posúva projekt Kampusu zdravia a športu v bratislavskej Petržalke do ďalšej fázy. Po viac ako piatich rokoch príprav sa začína realizácia jednej z historicky najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu.

Zástupcovia BSK na štvrtkovej tlačovej konferencii priblížili, že pozemok na konci Petržalky má za sebou inžiniersko-geologický prieskum a najbližšie plánujú začať s budovaním primárnej infraštruktúry, konkrétne s výstavbou Fiľakovskej cesty, ktorá zabezpečí dopravné napojenie budúceho areálu.

Moderné centrum


Kampus zdravia a športu má ambíciu vytvoriť moderné centrum prepájajúce šport, zdravie, prevenciu, vzdelávanie aj výskum. Určený bude nielen pre žiakov a profesionálnych športovcov, ale aj pre širokú verejnosť, odborníkov či ľudí s chronickými ochoreniami. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu prešiel projekt za päť rokov príprav výraznou zmenou.

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„Dnes už nehovoríme iba o novej športovej škole alebo športovom areáli, ale o kampuse svetového konceptu, ktorý spojí vzdelávanie, šport, prevenciu a zdravie do jedného funkčného celku," skonštatoval.

Samosprávny kraj pritom kladie dôraz na koncept duálnej kariéry, teda prepájanie profesionálnej športovej prípravy s kvalitným odborným vzdelávaním. Vo výučbe budú zaradené aj oblasti ako výživa, regenerácia, starostlivosť o telo, diagnostika, prevencia či zdravý životný štýl.

Súčasťou kampusu bude aj moderné diagnostické centrum fungujúce ako komplexné miesto služieb pre ľudí s chronickými ochoreniami. Toto centrum bude poskytovať odborné konzultácie, ale aj diagnostiku a podporu v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu.

Budovanie zdravej spoločnosti


Riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan uviedla, že projekt nie je len o presune školy do novej infraštruktúry alebo o výstavbe moderných športovísk. „Jeho poslaním je predovšetkým vytvorenie systémového prístupu k prevencii a budovaniu zdravej spoločnosti. Ide o projekt, ktorý bude mať reálny dopad na deti a mládež, športovcov, odborníkov, školy aj širokú verejnosť naprieč celým Bratislavským krajom," dodala.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/kampus-zdravia-a-sportu-v-petrzalke-fotografie-pred-vystavbou/">Kampus zdravia a športu v Petržalke (fotografie pred výstavbou)




V rámci areálu kampusu vznikne nová multifunkčná mestská zóna s komplexnou vzdelávacou a športovou infraštruktúrou. Jeho súčasťou bude škola pre približne 800 žiakov, školský internát s kuchyňou, multifunkčná hala hádzanárskych rozmerov, plnohodnotný atletický areál so zázemím pre desaťboj, školské ihriská, ale aj voľnočasový areál pre verejnosť.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/kampus-zdravia-a-sportu-v-petrzalke-vizualizacie/">Kampus zdravia a športu v Petržalke (vizualizácie)




Kampus zároveň vytvorí priestor pre spoluprácu škôl, odborníkov, športových organizácií, zdravotníckych inštitúcií aj partnerov z praxe naprieč Bratislavským krajom a Slovenskom. Na projekte spolupracujú aj Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu či Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj začína realizáciu kampusu v Petržalke, vznikne moderné centrum športu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diagnostické centrum predseda BSK Športový areál Zdravý životný štýl
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