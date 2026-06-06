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06. júna 2026
Bratislavský samosprávny kraj začína realizáciu kampusu v Petržalke, vznikne moderné centrum športu – FOTO
Kampus zdravia a športu má ambíciu vytvoriť moderné centrum prepájajúce šport, zdravie, prevenciu, vzdelávanie aj výskum.
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6.6.2026 (SITA.sk) - Kampus zdravia a športu má ambíciu vytvoriť moderné centrum prepájajúce šport, zdravie, prevenciu, vzdelávanie aj výskum.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posúva projekt Kampusu zdravia a športu v bratislavskej Petržalke do ďalšej fázy. Po viac ako piatich rokoch príprav sa začína realizácia jednej z historicky najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu.
Zástupcovia BSK na štvrtkovej tlačovej konferencii priblížili, že pozemok na konci Petržalky má za sebou inžiniersko-geologický prieskum a najbližšie plánujú začať s budovaním primárnej infraštruktúry, konkrétne s výstavbou Fiľakovskej cesty, ktorá zabezpečí dopravné napojenie budúceho areálu.
Kampus zdravia a športu má ambíciu vytvoriť moderné centrum prepájajúce šport, zdravie, prevenciu, vzdelávanie aj výskum. Určený bude nielen pre žiakov a profesionálnych športovcov, ale aj pre širokú verejnosť, odborníkov či ľudí s chronickými ochoreniami. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu prešiel projekt za päť rokov príprav výraznou zmenou.
„Dnes už nehovoríme iba o novej športovej škole alebo športovom areáli, ale o kampuse svetového konceptu, ktorý spojí vzdelávanie, šport, prevenciu a zdravie do jedného funkčného celku," skonštatoval.
Samosprávny kraj pritom kladie dôraz na koncept duálnej kariéry, teda prepájanie profesionálnej športovej prípravy s kvalitným odborným vzdelávaním. Vo výučbe budú zaradené aj oblasti ako výživa, regenerácia, starostlivosť o telo, diagnostika, prevencia či zdravý životný štýl.
Súčasťou kampusu bude aj moderné diagnostické centrum fungujúce ako komplexné miesto služieb pre ľudí s chronickými ochoreniami. Toto centrum bude poskytovať odborné konzultácie, ale aj diagnostiku a podporu v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu.
Riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan uviedla, že projekt nie je len o presune školy do novej infraštruktúry alebo o výstavbe moderných športovísk. „Jeho poslaním je predovšetkým vytvorenie systémového prístupu k prevencii a budovaniu zdravej spoločnosti. Ide o projekt, ktorý bude mať reálny dopad na deti a mládež, športovcov, odborníkov, školy aj širokú verejnosť naprieč celým Bratislavským krajom," dodala.
V rámci areálu kampusu vznikne nová multifunkčná mestská zóna s komplexnou vzdelávacou a športovou infraštruktúrou. Jeho súčasťou bude škola pre približne 800 žiakov, školský internát s kuchyňou, multifunkčná hala hádzanárskych rozmerov, plnohodnotný atletický areál so zázemím pre desaťboj, školské ihriská, ale aj voľnočasový areál pre verejnosť.
Kampus zároveň vytvorí priestor pre spoluprácu škôl, odborníkov, športových organizácií, zdravotníckych inštitúcií aj partnerov z praxe naprieč Bratislavským krajom a Slovenskom. Na projekte spolupracujú aj Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu či Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj začína realizáciu kampusu v Petržalke, vznikne moderné centrum športu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posúva projekt Kampusu zdravia a športu v bratislavskej Petržalke do ďalšej fázy. Po viac ako piatich rokoch príprav sa začína realizácia jednej z historicky najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu.
Zástupcovia BSK na štvrtkovej tlačovej konferencii priblížili, že pozemok na konci Petržalky má za sebou inžiniersko-geologický prieskum a najbližšie plánujú začať s budovaním primárnej infraštruktúry, konkrétne s výstavbou Fiľakovskej cesty, ktorá zabezpečí dopravné napojenie budúceho areálu.
Moderné centrum
Kampus zdravia a športu má ambíciu vytvoriť moderné centrum prepájajúce šport, zdravie, prevenciu, vzdelávanie aj výskum. Určený bude nielen pre žiakov a profesionálnych športovcov, ale aj pre širokú verejnosť, odborníkov či ľudí s chronickými ochoreniami. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu prešiel projekt za päť rokov príprav výraznou zmenou.
„Dnes už nehovoríme iba o novej športovej škole alebo športovom areáli, ale o kampuse svetového konceptu, ktorý spojí vzdelávanie, šport, prevenciu a zdravie do jedného funkčného celku," skonštatoval.
Samosprávny kraj pritom kladie dôraz na koncept duálnej kariéry, teda prepájanie profesionálnej športovej prípravy s kvalitným odborným vzdelávaním. Vo výučbe budú zaradené aj oblasti ako výživa, regenerácia, starostlivosť o telo, diagnostika, prevencia či zdravý životný štýl.
Súčasťou kampusu bude aj moderné diagnostické centrum fungujúce ako komplexné miesto služieb pre ľudí s chronickými ochoreniami. Toto centrum bude poskytovať odborné konzultácie, ale aj diagnostiku a podporu v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu.
Budovanie zdravej spoločnosti
Riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan uviedla, že projekt nie je len o presune školy do novej infraštruktúry alebo o výstavbe moderných športovísk. „Jeho poslaním je predovšetkým vytvorenie systémového prístupu k prevencii a budovaniu zdravej spoločnosti. Ide o projekt, ktorý bude mať reálny dopad na deti a mládež, športovcov, odborníkov, školy aj širokú verejnosť naprieč celým Bratislavským krajom," dodala.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/kampus-zdravia-a-sportu-v-petrzalke-fotografie-pred-vystavbou/">Kampus zdravia a športu v Petržalke (fotografie pred výstavbou)
V rámci areálu kampusu vznikne nová multifunkčná mestská zóna s komplexnou vzdelávacou a športovou infraštruktúrou. Jeho súčasťou bude škola pre približne 800 žiakov, školský internát s kuchyňou, multifunkčná hala hádzanárskych rozmerov, plnohodnotný atletický areál so zázemím pre desaťboj, školské ihriská, ale aj voľnočasový areál pre verejnosť.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/kampus-zdravia-a-sportu-v-petrzalke-vizualizacie/">Kampus zdravia a športu v Petržalke (vizualizácie)
Kampus zároveň vytvorí priestor pre spoluprácu škôl, odborníkov, športových organizácií, zdravotníckych inštitúcií aj partnerov z praxe naprieč Bratislavským krajom a Slovenskom. Na projekte spolupracujú aj Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu či Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj začína realizáciu kampusu v Petržalke, vznikne moderné centrum športu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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