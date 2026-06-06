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06. júna 2026

Vyjadrenie premiéra Magyara o tom, že Maďarsko je aj svojím vlastným susedom, vníma Gröhling ako jeho prvé zakopnutie


Tagy: Maďarský premiér Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR minister zahraničných vecí a európskych záležitostí predseda SaS Premiér Slovenskej republiky Slovensko-maďarské vzťahy

Proti slovám maďarského premiéra sa už skôr ohradil predseda vlády Robert Fico aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Vyjadrenie nového maďarského predsedu vlády



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6.6.2026 (SITA.sk) - Proti slovám maďarského premiéra sa už skôr ohradil predseda vlády Robert Fico aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár.


Vyjadrenie nového maďarského predsedu vlády Pétera Magyara o tom, že „Maďarsko je možno jedinou krajinou na svete, ktorá je svojím vlastným susedom“ , vníma predseda SaS Branislav Gröhling ako jeho prvé zakopnutie.

„Buď myslel to, že majú maďarské menšiny všade v okolitých krajinách alebo naozaj myslel to, že Slovensko a iné okolite krajiny neexistujú a že všetko je Maďarsko a vychádzal z nejakej histórie. Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny,“ povedal Gröhling v Sobotných dialógoch STVR.

Erik Tomáš z Hlasu – SD pripomenul, že Péter Magyar len pokračuje v rétorike, ktorú používal aj pred voľbami, kedy Slovensko označoval za „Felvidék“ (Horná zem, pozn. SITA). „Toto musím aj ja absolútne odmietnuť, Maďarsko susedí so suverénnou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli dané mierovými dohodami. A mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy. A takto k nim určite neprispieva,“ povedal v STVR Tomáš.

Proti slovám maďarského premiéra sa už skôr ohradil predseda vlády Robert Fico aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Fico dodal, že silácke reči dnes nikomu nepomôžu, len zvyšujú napätie.


Zdroj: SITA.sk - Vyjadrenie premiéra Magyara o tom, že Maďarsko je aj svojím vlastným susedom, vníma Gröhling ako jeho prvé zakopnutie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR minister zahraničných vecí a európskych záležitostí predseda SaS Premiér Slovenskej republiky Slovensko-maďarské vzťahy
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