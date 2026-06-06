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06. júna 2026
Na Gerlachovskej ulici v Košiciach sa začala premena budovy bývalých detských jaslí na zariadenie pre seniorov – FOTO
Ako samospráva informovala, výstavba potrvá 16 mesiacov. Na Gerlachovskej ulici na sídlisku Podhradová v košickej mestskej časti Sever sa začala premena budovy bývalých detských jaslí ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Ako samospráva informovala, výstavba potrvá 16 mesiacov.
Na Gerlachovskej ulici na sídlisku Podhradová v košickej mestskej časti Sever sa začala premena budovy bývalých detských jaslí na Zariadenie pre seniorov s nepretržitou pobytovou formou. Nové zariadenie by malo poskytovať sociálne služby pre 26 seniorov, pracovať by v ňom malo 30 zamestnancov. Po Domove sociálnych služieb v Krásnej a Hospici sv. Michala pôjde o tretie sociálne zariadenie, ktoré vybudovalo a prevádzkuje mesto Košice.
Ako samospráva informovala, výstavba potrvá 16 mesiacov, okrem rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov pribudne aj prístavba a nadstavba objektu. Výmena čaká všetky rozvody a okná, fasáda bude zateplená a pôvodnú strechu nahradí zelená strecha. Zariadenie by prvých klientov mohlo privítať už koncom budúceho roka. Práce má na starosti prešovská spoločnosť Dag Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Cena investície je temer 3,9 milióna eur, financovanie investičného zámeru z eurofondov schválila minulý rok Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice. Mesto Košice sa na financovaní podieľa ôsmimi percentami.
„Kedysi sa jasle projektovali tak, aby keď Husákove deti dospejú, bolo ich možné prerobiť na domovy pre seniorov, čo je aj tento prípad. Budova bola z mestskej časti Sever prevedená na mesto, aby sme mohli na tomto projekte začať pracovať. Celková plocha bude viac ako 1 200 štvorcových metrov a seniori budú mať k dispozícii tri podlažia,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Priblížil tiež, že Európska únia presadzuje práve takéto menšie zariadenia rodinného typu a poskytuje prostriedky na ich výstavbu. Doplnil, že po dokončení zariadenia na Gerlachovskej urobia aj terénne úpravy, pribudnú stromy i altánok.
Viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) sa vyjadrila, že po tom, ako Košický samosprávny kraj oznámil rušenie tohto typu sociálnych služieb pre dôchodcov, mestu počet žiadostí od seniorov na umiestnenie do takéhoto zariadenia.
„Viem, s akými problémami sa stretávajú rodiny, kde seniori potrebujú celodennú starostlivosť. Na pobytovú službu sa čaká dva až tri roky. Verím, že tento projekt nám pomôže túto situáciu riešiť a umiestňovať klientov efektívnejšie a rýchlejšie a zodpovednejšie,“ uviedla.
Starosta MČ Sever František Ténai pripomenul, že prevádzka jaslí skončila na prelome tisícročia: „Som rád, že sme spolu s mestom odvážni, meníme a opravujeme veci a dávame im nový zmysel, vylepšujeme ich tak, ako to doba, situácia a ľudia od nás vyžadujú. Verím, že tento objekt bude čo najskôr úspešne slúžiť svojmu účelu,“ dodal.
Zástupca zhotoviteľa informoval DAG Slovakia avizoval aj stretnutie so správcom blízkej bytovky, aby počas stavebných prác čo najväčšmi vyšli v ústrety obyvateľom.
„Po dokončení tu budeme mať zariadenie pre celoročnú pobytovú formu vrátane zabezpečenej stravy, rehabilitácii alebo zdravotnej starostlivosti. Seniori sa tu budú cítiť takmer ako doma,“ uviedol Martin Vatra z oddelenia sociálnych vecí košického magistrátu. Priblížil tiež, že do budúcna by chceli poskytovať výdaj stravy pre seniorov z okolia. „Pribudne tu aj malý športový areál, petangové ihrisko s možnosťou využitia aj pre rodičov s deťmi, ktorí si budú môcť oddýchnuť v peknom prostredí,“ doplnil Vatra.
Nové zariadenie pre seniorov by na prízemí malo mať jedáleň s kuchyňou a spoločenskú miestnosť na voľnočasové aktivity ubytovaných seniorov, rovnako tam majú byť dve dvojlôžkové izby s kúpeľňami a jedna jednolôžková izba s kúpeľňou ako izolačná miestnosť. Na druhom pochodí bude 13 dvojlôžkových izieb s kúpeľňami. „Na oddych sú navrhnuté dve terasy. Klienti budú mať zabezpečený bezbariérový prístup do jednotlivých priestorov aj vrátane nového výťahu. V suteréne vznikne rehabilitačná miestnosť pre troch klientov a bude tiež slúžiť ako zázemie pre zamestnancov,” priblížilo mesto.
Doplnilo, že okolo celej budovy majú vzniknúť nové chodníky, pribudnú aj lavičky so stolmi či altánok. Projekt zahŕňa aj sadové úpravy a 12 nových parkovacích miest. Dažďová voda zo zelenej strechy má byť vďaka odvádzaniu do retenčnej nádoby následne využívaná na polievanie zelene v okolí.
Zdroj: SITA.sk - Na Gerlachovskej ulici v Košiciach sa začala premena budovy bývalých detských jaslí na zariadenie pre seniorov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Gerlachovskej ulici na sídlisku Podhradová v košickej mestskej časti Sever sa začala premena budovy bývalých detských jaslí na Zariadenie pre seniorov s nepretržitou pobytovou formou. Nové zariadenie by malo poskytovať sociálne služby pre 26 seniorov, pracovať by v ňom malo 30 zamestnancov. Po Domove sociálnych služieb v Krásnej a Hospici sv. Michala pôjde o tretie sociálne zariadenie, ktoré vybudovalo a prevádzkuje mesto Košice.
Rekonštrukcia a prístavba
Ako samospráva informovala, výstavba potrvá 16 mesiacov, okrem rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov pribudne aj prístavba a nadstavba objektu. Výmena čaká všetky rozvody a okná, fasáda bude zateplená a pôvodnú strechu nahradí zelená strecha. Zariadenie by prvých klientov mohlo privítať už koncom budúceho roka. Práce má na starosti prešovská spoločnosť Dag Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Cena investície je temer 3,9 milióna eur, financovanie investičného zámeru z eurofondov schválila minulý rok Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice. Mesto Košice sa na financovaní podieľa ôsmimi percentami.
„Kedysi sa jasle projektovali tak, aby keď Husákove deti dospejú, bolo ich možné prerobiť na domovy pre seniorov, čo je aj tento prípad. Budova bola z mestskej časti Sever prevedená na mesto, aby sme mohli na tomto projekte začať pracovať. Celková plocha bude viac ako 1 200 štvorcových metrov a seniori budú mať k dispozícii tri podlažia,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Priblížil tiež, že Európska únia presadzuje práve takéto menšie zariadenia rodinného typu a poskytuje prostriedky na ich výstavbu. Doplnil, že po dokončení zariadenia na Gerlachovskej urobia aj terénne úpravy, pribudnú stromy i altánok.
Sociálne služby pre dôchodcov
Viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) sa vyjadrila, že po tom, ako Košický samosprávny kraj oznámil rušenie tohto typu sociálnych služieb pre dôchodcov, mestu počet žiadostí od seniorov na umiestnenie do takéhoto zariadenia.
„Viem, s akými problémami sa stretávajú rodiny, kde seniori potrebujú celodennú starostlivosť. Na pobytovú službu sa čaká dva až tri roky. Verím, že tento projekt nám pomôže túto situáciu riešiť a umiestňovať klientov efektívnejšie a rýchlejšie a zodpovednejšie,“ uviedla.
Starosta MČ Sever František Ténai pripomenul, že prevádzka jaslí skončila na prelome tisícročia: „Som rád, že sme spolu s mestom odvážni, meníme a opravujeme veci a dávame im nový zmysel, vylepšujeme ich tak, ako to doba, situácia a ľudia od nás vyžadujú. Verím, že tento objekt bude čo najskôr úspešne slúžiť svojmu účelu,“ dodal.
Celoročná pobytová forma
Zástupca zhotoviteľa informoval DAG Slovakia avizoval aj stretnutie so správcom blízkej bytovky, aby počas stavebných prác čo najväčšmi vyšli v ústrety obyvateľom.
„Po dokončení tu budeme mať zariadenie pre celoročnú pobytovú formu vrátane zabezpečenej stravy, rehabilitácii alebo zdravotnej starostlivosti. Seniori sa tu budú cítiť takmer ako doma,“ uviedol Martin Vatra z oddelenia sociálnych vecí košického magistrátu. Priblížil tiež, že do budúcna by chceli poskytovať výdaj stravy pre seniorov z okolia. „Pribudne tu aj malý športový areál, petangové ihrisko s možnosťou využitia aj pre rodičov s deťmi, ktorí si budú môcť oddýchnuť v peknom prostredí,“ doplnil Vatra.
Nové zariadenie pre seniorov by na prízemí malo mať jedáleň s kuchyňou a spoločenskú miestnosť na voľnočasové aktivity ubytovaných seniorov, rovnako tam majú byť dve dvojlôžkové izby s kúpeľňami a jedna jednolôžková izba s kúpeľňou ako izolačná miestnosť. Na druhom pochodí bude 13 dvojlôžkových izieb s kúpeľňami. „Na oddych sú navrhnuté dve terasy. Klienti budú mať zabezpečený bezbariérový prístup do jednotlivých priestorov aj vrátane nového výťahu. V suteréne vznikne rehabilitačná miestnosť pre troch klientov a bude tiež slúžiť ako zázemie pre zamestnancov,” priblížilo mesto.
Doplnilo, že okolo celej budovy majú vzniknúť nové chodníky, pribudnú aj lavičky so stolmi či altánok. Projekt zahŕňa aj sadové úpravy a 12 nových parkovacích miest. Dažďová voda zo zelenej strechy má byť vďaka odvádzaniu do retenčnej nádoby následne využívaná na polievanie zelene v okolí.
Zdroj: SITA.sk - Na Gerlachovskej ulici v Košiciach sa začala premena budovy bývalých detských jaslí na zariadenie pre seniorov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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