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12. septembra 2026

Bratislavu čaká najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. UNBROS prinesie svetové mená DJ-ov



Bratislavská TIPOS ARÉNA sa 18. septembra 2026 premení na centrum elektronickej hudby. Festival UNBROS – Whispers of Ice prinesie na Slovensko zostavu svetových DJ-ov, medzi ktorými nechýbajú ARGY, Miss Monique, Kölsch, Brina Knauss či Adam Sellouk.



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Bratislavu čaká najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. UNBROS prinesie svetové mená DJ-ov

Fanúšikov elektronickej hudby čaká v septembri v Bratislave jedna z najväčších tanečných udalostí roka. UNBROS – Whispers of Ice sa uskutoční v piatok 18. septembra 2026 v TIPOS ARÉNE a organizátori ho prezentujú ako najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Oficiálna stránka podujatia označuje Whispers of Ice za prvú kapitolu príbehu UNBROS.

Mená známe z najväčších svetových festivalov

Počas jediného večera sa na jednom pódiu vystriedajú interpreti, ktorých fanúšikovia elektronickej hudby poznajú aj z veľkých medzinárodných festivalov a klubových pódií.

Jedným z headlinerov bude ARGY, výrazné meno súčasnej elektronickej scény, ktorého set mohli návštevníci vidieť napríklad na Tomorrowlande 2025. Do Bratislavy príde aj ukrajinská DJ-ka a producentka Miss Monique, ktorá si vybudovala celosvetové publikum kombináciou progressive house a melodic techno.

Line-up doplní dánsky producent Kölsch, slovinská DJ-ka Brina Knauss a Adam Sellouk, ktorého tvorba prepája indie dance a tech house. Organizátori potvrdili aj D.K.O B2B ANTYME, Dominika Gehringera a YERUN B2B Lauru Hoogland.

Kompletný line-up UNBROS – Whispers of Ice:
ARGY • Miss Monique • Kölsch • Brina Knauss • Adam Sellouk • D.K.O B2B ANTYME • Dominik Gehringer • YERUN B2B Laura Hoogland.

Whispers of Ice nebude iba o hudbe

Organizátori chcú festival postaviť na spojení hudby a výraznej audiovizuálnej produkcie. Už samotný názov Whispers of Ice odkazuje na koncept prvého veľkého príbehu značky UNBROS – moment, keď sa „pod povrchom Bratislavy prebúdza energia, ktorú už nemožno udržať zamrznutú“.

Dejiskom bude TIPOS ARÉNA v Bratislave, ktorá umožňuje pripraviť veľkoformátovú produkciu pre tisíce návštevníkov. K dispozícii bude aj prémiová VIP Lounge Iceperience s vlastným barom, sedením s výhľadom na stage, cateringom, samostatným vstupom Fast Track, šatňou a ďalším zázemím.

Bratislava zažije elektronickú noc svetového formátu

ARGY, Miss Monique, Kölsch a ďalšie mená sa tak 18. septembra stretnú na jednom pódiu v Bratislave. UNBROS – Whispers of Ice chce priniesť formát veľkého indoor festivalu postaveného na medzinárodnom line-upe, hudbe a audiovizuálnom zážitku.

Festival sa uskutoční 18. septembra 2026 v TIPOS ARÉNE v Bratislave. Informácie o podujatí, kompletnom line-upe, VIP možnostiach a vstupenkách sú dostupné na oficiálnej stránke.

Vstupenky tu https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/unbros-whispers-of-ice-2026-09-18/

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