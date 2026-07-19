Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. júla 2026

Bratov Tateovcov zadržali v Miami, Británia žiada ich vydanie pre nové obvinenia


Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Obvinenie Zadržanie Znásilnenie

Internetový „guru manosféry“ Andrew čelí už desiatkam obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi či daňových únikov. Americkí maršali zadržali ...



Zdieľať
trump_3_911 676x452 19.7.2026 (SITA.sk) - Internetový „guru manosféry“ Andrew čelí už desiatkam obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi či daňových únikov.


Americkí maršali zadržali v sobotu v Miami na Floride kontroverzného influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana.

Stalo sa tak na základe britskej žiadosti o ich vydanie, keďže voči nim pribudli nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, napadnutia a ďalších trestných činov.

Americká maršalská služba (USMS) potvrdila zadržanie oboch bratov, podrobnosti však nezverejnila s odôvodnením, že zatykač zostáva zapečatený. Britská prokuratúra následne oznámila, že bude žiadať ich vydanie do Spojeného kráľovstva.

Znásilnenie aj sexuálne vykorisťovanie


Bratia Tateovci čelia v Británii celkovo 59 obvineniam, z toho 42 smeruje proti Andrewovi a 17 proti Tristanovi. „Rozhodli sme sa stíhať Andrewa a Tristana Tateovcov aj za ďalšie trestné činy vrátane znásilnenia, organizovania alebo napomáhania obchodovaniu s ľuďmi na sexuálne vykorisťovanie a trestných činov súvisiacich s neslušnými zobrazeniami dieťaťa,“ uviedol šéf oddelenia závažnej kriminality Malcolm McHaffie.

Ešte aj daňové úniky


Podľa prokuratúry nové obvinenia vychádzajú z dôkazov, ktoré poskytla polícia v grófstve Bedfordshire. Počet údajných obetí v prípade tak stúpol na sedem.

Britské úrady bratov zároveň vyšetrujú aj pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí. Ďalšie vyšetrovanie znásilnenia a sexuálneho napadnutia z rokov 2014 až 2015 tento rok obnovila polícia v grófstve Hertfordshire.

Nevinní bratia


Obhajca Joseph McBride vyhlásil, že jeho klienti sú nevinní. „Sme presvedčení, že keď kompetentný sudca uvidí fakty a ministerstvo spravodlivosti sa postaví čelom k tomuto hrubému zneužitiu svojich právomocí, Andrew a Tristan Tateovci budú na slobode,“ povedal.

Milióny sledovateľov


Andrew Tate patrí k najznámejším predstaviteľom takzvanej manosféry – internetového prostredia propagujúceho tradičné predstavy o mužnosti a otvorene antifeministické postoje.

Na sociálnej sieti X ho sleduje približne 10,8 milióna ľudí, ktorým dlhodobo predáva obraz neporaziteľného „alfa samca“. Teraz však bude zrejme presviedčať predovšetkým sudcov.

Majú radi Trumpa


Obaja bratia, ktorí majú britské aj americké občianstvo a otvorene podporovali prezidenta Donalda Trumpa, čelia závažným obvineniam aj v Rumunsku.

Tam ich vyšetrujú pre obchodovanie s maloletými, sexuálne zneužívanie maloletých a pranie špinavých peňazí.

Floridské úrady navyše začiatkom roka začali vlastné trestné vyšetrovanie, ktorého výsledok zatiaľ nie je známy.


Zdroj: SITA.sk - Bratov Tateovcov zadržali v Miami, Británia žiada ich vydanie pre nové obvinenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Obvinenie Zadržanie Znásilnenie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Na Slovensku zadržali jedného z najhľadanejších Maďarov. Pred spravodlivosťou sa skrýval v Štúrove

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 