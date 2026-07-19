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19. júla 2026
Bratov Tateovcov zadržali v Miami, Británia žiada ich vydanie pre nové obvinenia
Internetový „guru manosféry“ Andrew čelí už desiatkam obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi či daňových únikov. Americkí maršali zadržali ...
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19.7.2026 (SITA.sk) - Internetový „guru manosféry“ Andrew čelí už desiatkam obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi či daňových únikov.
Americkí maršali zadržali v sobotu v Miami na Floride kontroverzného influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana.
Stalo sa tak na základe britskej žiadosti o ich vydanie, keďže voči nim pribudli nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, napadnutia a ďalších trestných činov.
Americká maršalská služba (USMS) potvrdila zadržanie oboch bratov, podrobnosti však nezverejnila s odôvodnením, že zatykač zostáva zapečatený. Britská prokuratúra následne oznámila, že bude žiadať ich vydanie do Spojeného kráľovstva.
Bratia Tateovci čelia v Británii celkovo 59 obvineniam, z toho 42 smeruje proti Andrewovi a 17 proti Tristanovi. „Rozhodli sme sa stíhať Andrewa a Tristana Tateovcov aj za ďalšie trestné činy vrátane znásilnenia, organizovania alebo napomáhania obchodovaniu s ľuďmi na sexuálne vykorisťovanie a trestných činov súvisiacich s neslušnými zobrazeniami dieťaťa,“ uviedol šéf oddelenia závažnej kriminality Malcolm McHaffie.
Podľa prokuratúry nové obvinenia vychádzajú z dôkazov, ktoré poskytla polícia v grófstve Bedfordshire. Počet údajných obetí v prípade tak stúpol na sedem.
Britské úrady bratov zároveň vyšetrujú aj pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí. Ďalšie vyšetrovanie znásilnenia a sexuálneho napadnutia z rokov 2014 až 2015 tento rok obnovila polícia v grófstve Hertfordshire.
Obhajca Joseph McBride vyhlásil, že jeho klienti sú nevinní. „Sme presvedčení, že keď kompetentný sudca uvidí fakty a ministerstvo spravodlivosti sa postaví čelom k tomuto hrubému zneužitiu svojich právomocí, Andrew a Tristan Tateovci budú na slobode,“ povedal.
Andrew Tate patrí k najznámejším predstaviteľom takzvanej manosféry – internetového prostredia propagujúceho tradičné predstavy o mužnosti a otvorene antifeministické postoje.
Na sociálnej sieti X ho sleduje približne 10,8 milióna ľudí, ktorým dlhodobo predáva obraz neporaziteľného „alfa samca“. Teraz však bude zrejme presviedčať predovšetkým sudcov.
Obaja bratia, ktorí majú britské aj americké občianstvo a otvorene podporovali prezidenta Donalda Trumpa, čelia závažným obvineniam aj v Rumunsku.
Tam ich vyšetrujú pre obchodovanie s maloletými, sexuálne zneužívanie maloletých a pranie špinavých peňazí.
Floridské úrady navyše začiatkom roka začali vlastné trestné vyšetrovanie, ktorého výsledok zatiaľ nie je známy.
Zdroj: SITA.sk - Bratov Tateovcov zadržali v Miami, Británia žiada ich vydanie pre nové obvinenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Americkí maršali zadržali v sobotu v Miami na Floride kontroverzného influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana.
Stalo sa tak na základe britskej žiadosti o ich vydanie, keďže voči nim pribudli nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, napadnutia a ďalších trestných činov.
Americká maršalská služba (USMS) potvrdila zadržanie oboch bratov, podrobnosti však nezverejnila s odôvodnením, že zatykač zostáva zapečatený. Britská prokuratúra následne oznámila, že bude žiadať ich vydanie do Spojeného kráľovstva.
Znásilnenie aj sexuálne vykorisťovanie
Bratia Tateovci čelia v Británii celkovo 59 obvineniam, z toho 42 smeruje proti Andrewovi a 17 proti Tristanovi. „Rozhodli sme sa stíhať Andrewa a Tristana Tateovcov aj za ďalšie trestné činy vrátane znásilnenia, organizovania alebo napomáhania obchodovaniu s ľuďmi na sexuálne vykorisťovanie a trestných činov súvisiacich s neslušnými zobrazeniami dieťaťa,“ uviedol šéf oddelenia závažnej kriminality Malcolm McHaffie.
Ešte aj daňové úniky
Podľa prokuratúry nové obvinenia vychádzajú z dôkazov, ktoré poskytla polícia v grófstve Bedfordshire. Počet údajných obetí v prípade tak stúpol na sedem.
Britské úrady bratov zároveň vyšetrujú aj pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí. Ďalšie vyšetrovanie znásilnenia a sexuálneho napadnutia z rokov 2014 až 2015 tento rok obnovila polícia v grófstve Hertfordshire.
Nevinní bratia
Obhajca Joseph McBride vyhlásil, že jeho klienti sú nevinní. „Sme presvedčení, že keď kompetentný sudca uvidí fakty a ministerstvo spravodlivosti sa postaví čelom k tomuto hrubému zneužitiu svojich právomocí, Andrew a Tristan Tateovci budú na slobode,“ povedal.
Milióny sledovateľov
Andrew Tate patrí k najznámejším predstaviteľom takzvanej manosféry – internetového prostredia propagujúceho tradičné predstavy o mužnosti a otvorene antifeministické postoje.
Na sociálnej sieti X ho sleduje približne 10,8 milióna ľudí, ktorým dlhodobo predáva obraz neporaziteľného „alfa samca“. Teraz však bude zrejme presviedčať predovšetkým sudcov.
Majú radi Trumpa
Obaja bratia, ktorí majú britské aj americké občianstvo a otvorene podporovali prezidenta Donalda Trumpa, čelia závažným obvineniam aj v Rumunsku.
Tam ich vyšetrujú pre obchodovanie s maloletými, sexuálne zneužívanie maloletých a pranie špinavých peňazí.
Floridské úrady navyše začiatkom roka začali vlastné trestné vyšetrovanie, ktorého výsledok zatiaľ nie je známy.
Zdroj: SITA.sk - Bratov Tateovcov zadržali v Miami, Británia žiada ich vydanie pre nové obvinenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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