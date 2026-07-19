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19. júla 2026
Kubánsky disident Luis Manuel Otero Alcántara odišiel po odpykaní si trestu do exilu v USA
Washington po prepustení známeho umelca vyzval Havanu na okamžité prepustenie stoviek politických väzňov. Popredný kubánsky disidentský umelec Luis Manuel Otero Alcántara po odpykaní päťročného ...
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19.7.2026 (SITA.sk) - Washington po prepustení známeho umelca vyzval Havanu na okamžité prepustenie stoviek politických väzňov.
Popredný kubánsky disidentský umelec Luis Manuel Otero Alcántara po odpykaní päťročného trestu odňatia slobody odišiel v sobotu do exilu v Spojených štátoch.
Krátko po prílete do Miami americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzval kubánsku vládu, aby prepustila viac ako 700 politických väzňov.
Otero Alcántara, ktorého Amnesty International označila za väzňa svedomia, si odpykával trest za urážku národných symbolov, pohŕdanie úradmi a narušovanie verejného poriadku.
Kubánske úrady ho zadržali počas protivládnych protestov v júli 2021. Neskôr sa stal jednou z najvýraznejších tvárí opozície voči komunistickému režimu.
Po prílete do Miami vyhlásil, že chce pokračovať v boji za slobodnú Kubu. „Každá minúta, ktorú stratím, bude ďalšou minútou diktatúry,“ povedal počas stretnutia s predstaviteľmi kubánskej exilovej komunity.
Rubio uviedol, že umelec bol uväznený len preto, že „sa odvážil predstaviť si slobodnú Kubu“. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo prehliadať porušovanie ľudských práv na ostrove.
Podľa priateľov musel Otero Alcántara ako podmienku prepustenia prijať trvalé opustenie krajiny. Vlani získal nórsku Raftovu cenu za ľudské práva.
Na Kube pritom podľa ľudskoprávnych organizácií zostáva vo väzení ešte 700 až 1 000 politických väzňov.
Kuba čelí v posledných mesiacoch aj rastúcemu tlaku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: SITA.sk - Kubánsky disident Luis Manuel Otero Alcántara odišiel po odpykaní si trestu do exilu v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Popredný kubánsky disidentský umelec Luis Manuel Otero Alcántara po odpykaní päťročného trestu odňatia slobody odišiel v sobotu do exilu v Spojených štátoch.
Krátko po prílete do Miami americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzval kubánsku vládu, aby prepustila viac ako 700 politických väzňov.
Vraj pohŕdal úradmi
Otero Alcántara, ktorého Amnesty International označila za väzňa svedomia, si odpykával trest za urážku národných symbolov, pohŕdanie úradmi a narušovanie verejného poriadku.
Kubánske úrady ho zadržali počas protivládnych protestov v júli 2021. Neskôr sa stal jednou z najvýraznejších tvárí opozície voči komunistickému režimu.
Po prílete do Miami vyhlásil, že chce pokračovať v boji za slobodnú Kubu. „Každá minúta, ktorú stratím, bude ďalšou minútou diktatúry,“ povedal počas stretnutia s predstaviteľmi kubánskej exilovej komunity.
Chcel slobodnú Kubu
Rubio uviedol, že umelec bol uväznený len preto, že „sa odvážil predstaviť si slobodnú Kubu“. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo prehliadať porušovanie ľudských práv na ostrove.
Podľa priateľov musel Otero Alcántara ako podmienku prepustenia prijať trvalé opustenie krajiny. Vlani získal nórsku Raftovu cenu za ľudské práva.
Tisícka politických väzňov
Na Kube pritom podľa ľudskoprávnych organizácií zostáva vo väzení ešte 700 až 1 000 politických väzňov.
Kuba čelí v posledných mesiacoch aj rastúcemu tlaku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: SITA.sk - Kubánsky disident Luis Manuel Otero Alcántara odišiel po odpykaní si trestu do exilu v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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