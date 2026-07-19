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19. júla 2026

Na Slovensku zadržali jedného z najhľadanejších Maďarov. Pred spravodlivosťou sa skrýval v Štúrove


Tagy: Drogová trestná činnosť Drogy európsky zatýkací rozkaz hľadaný muž Maďarsko Podvod Polícia Zadržanie

Prípad podľa policajného prezídia opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce a rýchlej výmeny operatívnych informácií pri pátraní po hľadaných osobách.



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19.7.2026 (SITA.sk) - Prípad podľa policajného prezídia opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce a rýchlej výmeny operatívnych informácií pri pátraní po hľadaných osobách.




Na Slovensku zadržali 64-ročného občana Maďarska, ktorý v domovskej krajine patril medzi 50 najhľadanejších osôb. Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium policajného zboru, na hľadaného muža bol vydaný európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd v Maďarsku ho totiž odsúdil na šesť rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu bol nariadený aj výkon ďalšieho dvojročného trestu odňatia slobody za podvod.

„Maďarské orgány počas pátrania získali informácie, že hľadaný muž by sa mohol zdržiavať na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom siete ENFAST preto požiadali o súčinnosť slovenských partnerov. Na základe operatívnej výmeny informácií a koordinovaného postupu sa podarilo lokalizovať jeho pobyt v meste Štúrovo, kde bol 10. júla zadržaný slovenskou políciou,“ uviedla polícia. Doplnila, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony súvisiace s odovzdaním zadržaného maďarským justičným orgánom v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi.

Prípad podľa policajného prezídia opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce a rýchlej výmeny operatívnych informácií pri pátraní po hľadaných osobách. „Spoločný postup partnerských bezpečnostných zložiek prispieva k tomu, aby sa osoby vyhýbajúce sa výkonu spravodlivosti nemohli ukrývať ani za hranicami svojej krajiny,“ dodali policajti.




Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku zadržali jedného z najhľadanejších Maďarov. Pred spravodlivosťou sa skrýval v Štúrove © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť Drogy európsky zatýkací rozkaz hľadaný muž Maďarsko Podvod Polícia Zadržanie
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