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Braun Silk expert Mini IPL – jednoduchá cesta k hladkej pokožke až na jeden rok


Tagy: Holenie Odstraňovanie chĺpkov PR

Braun, popredná nemecká značka elektroniky, predstavuje najdostupnejšiu cestu na trvalé odstránenie nežiaducich chĺpkov priamo z pohodlia domova. Braun, popredná nemecká značka elektroniky ...



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pdp fehr highlights silk expert mini free up your time 676x492 24.6.2026 (SITA.sk) - Braun, popredná nemecká značka elektroniky, predstavuje najdostupnejšiu cestu na trvalé odstránenie nežiaducich chĺpkov priamo z pohodlia domova.


Braun, popredná nemecká značka elektroniky známa svojimi inováciami a dizajnom, predstavuje najdostupnejšiu cestu na trvalé odstránenie nežiaducich chĺpkov priamo z pohodlia domova - Braun Silk expert Mini IPL s novým kompaktným dizajnom. S prístrojom získate dokonale hladkú pokožku až na jeden rok, a to bez míňania za drahé procedúry v salónoch.

Jednoduchá cesta k hladkému telu aj bez návštevy salónov


Braun Silk expert Mini IPL je pohodlnou alternatívou k tradičným metódam odstraňovania chĺpkov, ako sú vosk, krémy či holenie, ako aj časovo náročné ošetrenia v salónoch. Vďaka jednoduchému režimu, celý proces zaberie iba jedno ošetrenie týždenne po dobu troch mesiacov. Aby bola epilácia maximálne prehľadná, prevedie vás celým procesom inteligentná mobilná aplikácia Braun IPL. Ošetrenie celého tela zaberie iba 13 minút, pričom viditeľné výsledky sa dostavia už po troch ošetreniach.

Dermatologicky schválená epilácia bez námahy


Zariadenie Braun Silk expert Mini IPL bolo navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť, preto je vybavené zabudovaným snímačom Skin Protect. Tento inteligentný senzor sníma odtieň vašej pokožky (80-krát za sekundu) monitoruje tón vašej pleti a okamžite mu prispôsobuje silu zábleskov.a prístroj je naprogramovaný tak, aby vyslal záblesk iba v momente, keď vyhodnotí kontakt s vašou pokožkou ako úplne bezpečný.

Prístroj je dermatologicky schválený a ponúka bezstarostné používanie pre všetkých používateľov s vhodnou kombináciou odtieňa pokožky a farby chĺpkov, prešiel gynekologickými testami, takže je bezpečný aj pre citlivé oblasti. Pre optimálne výsledky je potrebný kontrast medzi odtieňom pokožky a farbou chĺpkov.

Jednoduché použitie kedykoľvek a kdekoľvek


Používanie Braun Silk expert Mini IPL je maximálne jednoduché. Vďaka elegantnému a štýlovému dizajnu sa v ňom plynule spája funkčnosť s estetikou. Jeho kompaktná veľkosť je navyše ideálna na cestovanie, takže hladkú pokožku si môžete udržiavať, nech ste kdekoľvek.

IPL Mini je navyše vybavený štandardnou hlavicou na ošetrenie veľkých aj menších plôch.

Využite predlženú záruku až na 5 rokov


Braun Silk expert Mini IPL môžu vďaka predĺženiu záruky na svoje zariadenie až o 3 ďalšie roky využiť aj bezproblémovú servisnú podporu.

*Pri dodržaní režimu ošetrenia sa individuálne výsledky môžu líšiť

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Braun Silk expert Mini IPL – jednoduchá cesta k hladkej pokožke až na jeden rok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holenie Odstraňovanie chĺpkov PR
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