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24. júna 2026

Šutaj Eštok vyzdvihol úspech preventívnej roadshow, záujem bol podľa ministra obrovský – VIDEO


Tagy: deti a mládež Minister vnútra Polícia Prevencia prevencia drogových závislostí Roadshow Učitelia

Kampaň však čelí kritike opozície aj učiteľov. Preventívna roadshow Ministerstva vnútra (MV) SR „Na vlastnej koži” ...



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minister vnutra matus sutaj estok 676x462 24.6.2026 (SITA.sk) - Kampaň však čelí kritike opozície aj učiteľov.


Preventívna roadshow Ministerstva vnútra (MV) SR „Na vlastnej koži” navštívila 18 okresných miest a prihlásilo sa do nej vyše 19-tisíc detí z viac než 300 škôl po celom Slovensku.

Z 19-tisíc prihlásených malo možnosť prejsť kamiónom preventívnej roadshow 10-tisíc z nich, a to z kapacitných dôvodov. Na vlastnej koži tak mohli zistiť, aké riziko predstavujú drogy, kyberšikana či týranie zvierat. Na tlačovej besede to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Záujem bol podľa Šutaja Eštoka obrovský. Pripomenul, že roadshow spustili pred dvoma mesiacmi v Košiciach. „Dovolím si povedať, že táto kampaň mala mimoriadny úspech, napriek tomu, že predstavitelia opozície sa snažia hľadať iba negatívne veci,” vyjadril sa.

Opozícia podala trestné oznámenie


Poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková napríklad podala trestné oznámenie, pred niekoľkými dňami uviedla, že polícia začala vyšetrovať ministra vnútra aj jedného z vystupujúcich v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Podľa opozičnej poslankyne na protidrogovej roadshow spevák René Rendy spieva deťom o alkohole, čím preukázateľne propaguje alkohol.

Polícia preveruje v súvislosti s roadshow aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní,” dodala Bajo Holečková.

Kritický postoj k projektu zaujala aj Slovenská komora učiteľov, takýmto spôsobom sa podľa nich prevencia na školách nerobí. Kampaň podľa nej vznikla bez prerokovania s expertmi v školstve, bez odbornej diskusie a bez dostatočnej prípravy.

V čase, keď nie je na zvyšovanie platov učiteľov, keď školy nemajú dostatok psychológov a systémových podporných nástrojov pre rozvoj duševného zdravia, ministerstvo vnútra ponúka drahú kampaň s obsahom, ktorý už dávno odborníci po celom svete neodporúčajú,” uviedla komora po spustení kampane.

Kampaň bude pokračovať na jeseň


Minister sa na tlačovej besede vyjadril, že ak sa im podarilo čo i len jedno dieťa presvedčiť, aby neprepadlo drogám, prípadne neostalo ticho, ak je svedkom kyberšikany alebo týrania zvierat, tak kampaň bola úspešná. Prevencia má byť podľa jeho slov účinná a poskytovaná formou, ktorá diváka zaujme. Kampaň uzatvárajú v Bratislave.

Šutaj Eštok ale zdôraznil, že nekončia a v preventívnej roadshow budú pokračovať na jeseň tohto roka. Dôležitou súčasťou kampane boli stretnutia detí a mladých ľudí s preventistami z Úradu prevencie kriminality Policajného zboru, policajtmi z enviropolície, Národnej protidrogovej jednotky, krízového riadenia, ale aj príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru a ďalšími odborníkmi ministerstva vnútra. O kľúčových témach diskutovali preventisti aj s rodičmi a pedagógmi, nielen s deťmi.

Celkové náklady roadshow


Na margo trestného oznámenia týkajúceho sa podozrenia z ohrozovania mravnej výchovy mládeže Šutaj Eštok zdôraznil, že sprievodný program nepatrí k oficiálnej časti a slúži po nej na oslovenie širšej verejnosti. Interpreta platí rezort vnútra, podľa ministra za jedno vystúpenie dostane zhruba 2 830 eur. Prízvukoval, že podstatný je obsah kampane. Všetky trestné oznámenia podľa jeho slov Policajný zbor nezávisle prešetrí. „Za kampaňou si absolútne stojím,” zdôraznil. Dodal, že obsah pripravovali odborníci napríklad z protidrogovej jednotky či enviopolície, a tiež odborníci z ministerstva školstva.

Interaktívny kontajner v hodnote čosi vyše 329-tisíc eur bez DPH ostáva majetkom MV SR, využívaný bude aj pri ďalších preventívnych, vzdelávacích a náborových aktivitách. Roadshow ako taká stála približne 276-tisíc eur bez DPH. Na jedného plánovaného zapojeného študenta pripadá približne 14 eur bez DPH.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok vyzdvihol úspech preventívnej roadshow, záujem bol podľa ministra obrovský – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: deti a mládež Minister vnútra Polícia Prevencia prevencia drogových závislostí Roadshow Učitelia
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