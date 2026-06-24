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Obľúbená rodinná bežecká séria RunTour prichádza na Slovensko. Už tento víkend štartuje v Bratislave!
Tagy: Rajecký maratón RunTour
Historický moment pre slovenských bežcov. Najväčší český rodinný bežecký seriál RunTour po prvýkrát vstupuje na Slovensko a už túto sobotu 27. júna odštartuje svoju premiéru v ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Historický moment pre slovenských bežcov.
Najväčší český rodinný bežecký seriál RunTour po prvýkrát vstupuje na Slovensko a už túto sobotu 27. júna odštartuje svoju premiéru v Bratislave. Rajec RunTour Slovensko prinesie stovkám účastníkov všetkých generácií deň plný športu, rodinnej atmosféry, prvých oficiálnych majstrovstiev Slovenska v technike nordic walkingu aj charitatívnej pomoci mladému básnikovi Marekovi Jarošovi.
Najväčší český rodinný bežecký seriál po pätnástich rokoch prekračuje hranice. Už túto sobotu odštartuje na Dostihovej dráhe v Bratislave historicky prvý Rajec RunTour Slovensko. Za úspešným konceptom stojí česká agentúra VML, ktorá organizuje sériu RunTour už pätnásť rokov. Na slovenskom projekte spojila sily s organizátormi legendárneho štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Výsledkom je Rajec RunTour Slovensko, ktorý chce osloviť rekreačných bežcov, rodiny s deťmi aj športových nadšencov naprieč generáciami.
„Slovensko vnímame ako prirodzené pokračovanie našich aktivít. Chceme priniesť osvedčený formát pretekov aj slovenským bežcom a ponúknuť im kvalitný športový zážitok priamo v mestách," uvádza Tomáš Coufal, riaditeľ organizačného výboru RunTour v Českej republike.
Filozofia RunTour je jednoduchá – šport má byť dostupný pre každého. Na štarte sa preto pravidelne stretávajú skúsení bežci, hobby športovci, rodičia s deťmi aj tí, ktorí sa rozhodli absolvovať svoje prvé preteky. Bratislavské podujatie ponúkne trate na 3, 5 a 10 kilometrov, pripravené sú aj detské behy na 500 a 1000 metrov. Novinkou slovenskej premiéry bude aj disciplína Nordic Walking. Organizátori zároveň myslia na komfort účastníkov počas horúceho letného víkendu.
„V sobotu očakávame veľmi teplé počasie, pripravujeme osviežovacie aj občerstvovacie stanice na všetkých trasách i v cieli podujatia. Dobrovoľní hasiči budú kropiť bežcov, na občerstvovačkách a v cieli bude dostatok vody a iónových nápojov. Napriek tomu vyzývame bežcov k zodpovednému prístupu a dostatočnej hydratácii už pred štartom," upozorňuje hlavný usporiadateľ Miloš Zágoršek.
Súčasťou športového festivalu budú aj historicky prvé oficiálne Majstrovstvá Slovenska v technike nordic walkingu – Art of Nordic Walking. Na rozdiel od klasických športových súťaží nebude rozhodovať čas, ale kvalita prevedenia pohybu. Počas celej trate budú účastníkov hodnotiť vyškolení rozhodcovia, ktorí sa zamerajú na techniku práce s palicami, koordináciu pohybov, držanie tela a celkový prejav.
„Nordic walking nevnímame ako disciplínu, v ktorej má zvíťaziť ten najrýchlejší. Podstatou je správny pohybový vzorec, koordinácia a zdravotný efekt. Preto na našich majstrovstvách hľadáme majstrov techniky, nie najrýchlejších ľudí s palicami," vysvetľuje prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking Lucia Turaz Okoličány.
Súťaž je otvorená pre širokú verejnosť aj profesionálov. Účastníci budú rozdelení do dvoch kategórií – inštruktori nordic walking a open kategória pre verejnosť.
„Minuloročný nultý ročník nám ukázal, že ľudia majú záujem o podujatie, ktoré rešpektuje podstatu nordic walkingu. Veľmi nás potešilo, že o koncept Art of Nordic Walking prejavila záujem aj Medzinárodná rada Nordic Walking. Už diskutujeme o možnostiach, ako by sa tento formát mohol predstaviť aj v ďalších krajinách," dodáva Lucia Turaz Okoličány.
Významným partnerom projektu je značka Rajec, ktorá sa dlhodobo spája s aktívnym životným štýlom a podporou pohybu.
„Naše generálne partnerstvo na projekte Rajec RunTour Slovensko je pre nás pretoprirodzeným krokom a stelesnením tejto dlhodobej filozofie. Tento seriál pretekov totiž nie je o honbe za profesionálnymi výkonmi alebo lámaní rekordov. Je o tom urobiť v danom momente niečo dobré pre seba, svoje telo aj myseľ a zašportovať si spoločne so skvelou komunitou ľudí. Rajec chce byť v týchto chvíľach spoľahlivým partnerom. Práve preto na podujatiach, ako je Rajec RunTour Bratislava, predstavujeme aj našu produktovú novinku Rajec 321 s vitamínmi a aktívnymi látkami, ktorá sa pre podobné športové aktivity výborne hodí," hovorí Jakub Šimon.
Pre účastníkov budú pripravené občerstvovacie stanice, zázemie, šatne, sprchy, detské aktivity, fotografie zdarma aj vodiči na jednotlivé cieľové časy.
„Naším cieľom je, aby si každý bežec odniesol nielen dobrý pocit z výkonu, ale aj skvelý zážitok z prostredia, ktoré sme pre preteky vybrali," dodáva Miloš Zágoršek.
Rajec RunTour Slovensko prinesie aj silný charitatívny rozmer. Každý účastník získa v cieli originálnu pamätnú medailu a záujemcovia si na ňu budú môcť nechať vygravírovať svoj výsledný čas. Výťažok z dobrovoľných príspevkov poputuje na podporu Mareka Jaroša. 25-ročný mladý muž s detskou mozgovou obrnou, ktorý napriek nepriaznivým prognózam dosiahol pozoruhodné úspechy ako básnik a recitátor. Jeho tvorba získala viaceré ocenenia doma aj v zahraničí a publikovali ju renomované literárne časopisy.
„Každý účastník Rajec RunTour získa v cieli jedinečnú pamätnú medailu, originálnu nielen dizajnom, ale aj technickým spracovaním. Okrem toho bude v priestore cieľa k dispozícii služba gravírovania cieľového času na medailu. Táto služba bude za dobrovoľný príspevok priamo na účet Mareka Jaroša," vysvetľuje Miloš Zágoršek.
Po bratislavskej premiére bude séria pokračovať 26. septembra v Žiline, kde organizátori pripravia atraktívne trate vedúce okolo Vodného diela Žilina. Registrácie na Rajec RunTour Slovensko sú na stránke www.run-tour.sk Sledujte aj Rajec RunTour Slovakia Facebook a Instagram.
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Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Obľúbená rodinná bežecká séria RunTour prichádza na Slovensko. Už tento víkend štartuje v Bratislave! © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčší český rodinný bežecký seriál RunTour po prvýkrát vstupuje na Slovensko a už túto sobotu 27. júna odštartuje svoju premiéru v Bratislave. Rajec RunTour Slovensko prinesie stovkám účastníkov všetkých generácií deň plný športu, rodinnej atmosféry, prvých oficiálnych majstrovstiev Slovenska v technike nordic walkingu aj charitatívnej pomoci mladému básnikovi Marekovi Jarošovi.
Najväčší český rodinný bežecký seriál po pätnástich rokoch prekračuje hranice. Už túto sobotu odštartuje na Dostihovej dráhe v Bratislave historicky prvý Rajec RunTour Slovensko. Za úspešným konceptom stojí česká agentúra VML, ktorá organizuje sériu RunTour už pätnásť rokov. Na slovenskom projekte spojila sily s organizátormi legendárneho štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Výsledkom je Rajec RunTour Slovensko, ktorý chce osloviť rekreačných bežcov, rodiny s deťmi aj športových nadšencov naprieč generáciami.
„Slovensko vnímame ako prirodzené pokračovanie našich aktivít. Chceme priniesť osvedčený formát pretekov aj slovenským bežcom a ponúknuť im kvalitný športový zážitok priamo v mestách," uvádza Tomáš Coufal, riaditeľ organizačného výboru RunTour v Českej republike.
Beh pre každého bez rozdielu veku a výkonnosti
Filozofia RunTour je jednoduchá – šport má byť dostupný pre každého. Na štarte sa preto pravidelne stretávajú skúsení bežci, hobby športovci, rodičia s deťmi aj tí, ktorí sa rozhodli absolvovať svoje prvé preteky. Bratislavské podujatie ponúkne trate na 3, 5 a 10 kilometrov, pripravené sú aj detské behy na 500 a 1000 metrov. Novinkou slovenskej premiéry bude aj disciplína Nordic Walking. Organizátori zároveň myslia na komfort účastníkov počas horúceho letného víkendu.
„V sobotu očakávame veľmi teplé počasie, pripravujeme osviežovacie aj občerstvovacie stanice na všetkých trasách i v cieli podujatia. Dobrovoľní hasiči budú kropiť bežcov, na občerstvovačkách a v cieli bude dostatok vody a iónových nápojov. Napriek tomu vyzývame bežcov k zodpovednému prístupu a dostatočnej hydratácii už pred štartom," upozorňuje hlavný usporiadateľ Miloš Zágoršek.
Prvé majstrovstvá Slovenska v technike nordic walkingu
Súčasťou športového festivalu budú aj historicky prvé oficiálne Majstrovstvá Slovenska v technike nordic walkingu – Art of Nordic Walking. Na rozdiel od klasických športových súťaží nebude rozhodovať čas, ale kvalita prevedenia pohybu. Počas celej trate budú účastníkov hodnotiť vyškolení rozhodcovia, ktorí sa zamerajú na techniku práce s palicami, koordináciu pohybov, držanie tela a celkový prejav.
„Nordic walking nevnímame ako disciplínu, v ktorej má zvíťaziť ten najrýchlejší. Podstatou je správny pohybový vzorec, koordinácia a zdravotný efekt. Preto na našich majstrovstvách hľadáme majstrov techniky, nie najrýchlejších ľudí s palicami," vysvetľuje prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking Lucia Turaz Okoličány.
Súťaž je otvorená pre širokú verejnosť aj profesionálov. Účastníci budú rozdelení do dvoch kategórií – inštruktori nordic walking a open kategória pre verejnosť.
„Minuloročný nultý ročník nám ukázal, že ľudia majú záujem o podujatie, ktoré rešpektuje podstatu nordic walkingu. Veľmi nás potešilo, že o koncept Art of Nordic Walking prejavila záujem aj Medzinárodná rada Nordic Walking. Už diskutujeme o možnostiach, ako by sa tento formát mohol predstaviť aj v ďalších krajinách," dodáva Lucia Turaz Okoličány.
Športový zážitok podporený silným partnerom
Významným partnerom projektu je značka Rajec, ktorá sa dlhodobo spája s aktívnym životným štýlom a podporou pohybu.
„Naše generálne partnerstvo na projekte Rajec RunTour Slovensko je pre nás pretoprirodzeným krokom a stelesnením tejto dlhodobej filozofie. Tento seriál pretekov totiž nie je o honbe za profesionálnymi výkonmi alebo lámaní rekordov. Je o tom urobiť v danom momente niečo dobré pre seba, svoje telo aj myseľ a zašportovať si spoločne so skvelou komunitou ľudí. Rajec chce byť v týchto chvíľach spoľahlivým partnerom. Práve preto na podujatiach, ako je Rajec RunTour Bratislava, predstavujeme aj našu produktovú novinku Rajec 321 s vitamínmi a aktívnymi látkami, ktorá sa pre podobné športové aktivity výborne hodí," hovorí Jakub Šimon.
Pre účastníkov budú pripravené občerstvovacie stanice, zázemie, šatne, sprchy, detské aktivity, fotografie zdarma aj vodiči na jednotlivé cieľové časy.
„Naším cieľom je, aby si každý bežec odniesol nielen dobrý pocit z výkonu, ale aj skvelý zážitok z prostredia, ktoré sme pre preteky vybrali," dodáva Miloš Zágoršek.
Beh, ktorý pomáha
Rajec RunTour Slovensko prinesie aj silný charitatívny rozmer. Každý účastník získa v cieli originálnu pamätnú medailu a záujemcovia si na ňu budú môcť nechať vygravírovať svoj výsledný čas. Výťažok z dobrovoľných príspevkov poputuje na podporu Mareka Jaroša. 25-ročný mladý muž s detskou mozgovou obrnou, ktorý napriek nepriaznivým prognózam dosiahol pozoruhodné úspechy ako básnik a recitátor. Jeho tvorba získala viaceré ocenenia doma aj v zahraničí a publikovali ju renomované literárne časopisy.
„Každý účastník Rajec RunTour získa v cieli jedinečnú pamätnú medailu, originálnu nielen dizajnom, ale aj technickým spracovaním. Okrem toho bude v priestore cieľa k dispozícii služba gravírovania cieľového času na medailu. Táto služba bude za dobrovoľný príspevok priamo na účet Mareka Jaroša," vysvetľuje Miloš Zágoršek.
Po bratislavskej premiére bude séria pokračovať 26. septembra v Žiline, kde organizátori pripravia atraktívne trate vedúce okolo Vodného diela Žilina. Registrácie na Rajec RunTour Slovensko sú na stránke www.run-tour.sk Sledujte aj Rajec RunTour Slovakia Facebook a Instagram.
Vypísané vzdialenosti
Dospelí:
- Nordic walking
- 3 km – beh
- 5 km – beh
- 10 km – beh
Deti:
- 500 m – beh
- 1000 m – beh
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Obľúbená rodinná bežecká séria RunTour prichádza na Slovensko. Už tento víkend štartuje v Bratislave! © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rajecký maratón RunTour
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