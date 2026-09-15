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 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Bravo, Rusko. Srbský tréner reagoval na zničený byt Jastremskej, Ukrajinka sa obrátila na WTA a ITF – VIDEO


Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Z tenisového prostredia prišla aj poburujúca reakcia - srbský tréner Vladimir Odobašič pod zábermi napísal „Bravo, Rusko“ a pridal ďalšie proruské komentáre. Ukrajinská tenistka



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0_main v1789297952 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Z tenisového prostredia prišla aj poburujúca reakcia - srbský tréner Vladimir Odobašič pod zábermi napísal „Bravo, Rusko“ a pridal ďalšie proruské komentáre.


Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská zverejnila zábery zo zničeného bytu svojej rodiny v Odese, ktorý podľa nej priamo zasiahla ruská strela s plochou dráhou letu Kalibr. Pod jej príspevkom následne zanechal srbský tenisový tréner Vladimir Odobašič komentár „Bravo Rusija“, teda „Bravo, Rusko“. Informoval o tom ukrajinský portál Glavkom.

„Dnes v noci. Takto vyzerá 'ruský svet'. Priamy zásah strelou s plochou dráhou letu Kalibr,“ napísala Jastremská na Instagrame. „Ruská raketa zničila náš byt v Odese. Jediné, čo prežilo, bol uterák z Roland Garros. SYMBOLICKÉ,“ pokračovala ukrajinská tenistka.

Práve preživší predmet spojený s tenisom využila na odkaz medzinárodným tenisovým organizáciám. „Kúsok svetového tenisu prežil ruskú raketu. Náš domov nie,“ uviedla. Jastremská následne priamo označila WTA a ITF. „Pozrite sa na tieto zábery našimi očami. Toto je skutočný význam vašej 'neutrality' - z ukrajinskej strany kurtu,“ odkázala organizáciám.

Pozornosť následne vzbudila reakcia srbského trénera Odobašiča. Pod videom podľa Glavkomu napísal „Bravo, Rusko“, čo vyvolalo pobúrenie používateľov sociálnych sietí. Nezostalo pritom pri jedinom komentári. Odobašič podľa ukrajinského portálu napísal aj „Nikdy EÚ, nikdy NATO“ a v ďalšom komentári vyzval Ukrajincov, aby sa vzdali. „Nech sa vzdajú a nech zastavia vojnu. Srbsko a Rusko zvíťazili,“ napísal.

https://www.instagram.com/p/DdMHTCCCCm3/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AmY09RWc7tca7zDlWdcC5us


Najextrémnejší z citovaných komentárov obsahoval prianie smrti ľuďom z konkrétnych krajín a ich spojencom. „Smrť Chorvátsku a Nemecku a všetkým ich spojencom a nepriateľom Veľkého Srbska a Ruska!“ napísal podľa Glavkomu Odobašič.

Vladimir Odobašič pôsobí ako tenisový tréner. Podľa Glavkomu v roku 2022 absolvoval najvyššiu, A-Level úroveň programu Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA). Skúsenosti má aj zo spolupráce s Gilly Tennis Academy na Malte a v roku 2024 bol uvedený ako tréner na juniorskom tenisovom kempe v chorvátskom Poreči.


Zdroj: SITA.sk - Bravo, Rusko. Srbský tréner reagoval na zničený byt Jastremskej, Ukrajinka sa obrátila na WTA a ITF – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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