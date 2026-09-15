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 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Vždy bol špinavec. Slovenský politik sa pustil do kritiky Ovečkina pre jeho fotku s ruským ministrom zahraničia – FOTO


Tagy: Kariéra názory NHL Politika Úspechy

Člen strany Progresívne Slovensko David Púchovský, ktorý je veľkým hokejovým fanúšikom, sa k tomu vyjadril. Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa pripravuje možno na poslednú sezónu v zámorskej ...



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oveckin putin 676x380 15.9.2026 (SITA.sk) - Člen strany Progresívne Slovensko David Púchovský, ktorý je veľkým hokejovým fanúšikom, sa k tomu vyjadril.


Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa pripravuje možno na poslednú sezónu v zámorskej kanadsko-americkej NHL za Washington Capitals.

Už vo štvrtok 17. septembra oslávi 41. narodeniny, no naďalej bude patriť medzi základné piliere úspechu tímu z hlavného mesta USA.

K politike sa príliš nevyjadruje, ak tak však urobí, kontroverzia je na svete. Jeho profil na sociálnej sieti hovorí jasno už podľa profilovej fotografie, kde je po boku ruského prezidenta Vladimira Putina.

Vojnoví zločinci


Nedávno sa Ovečkin objavil v kampane strany Jednotné Rusko, kde okrem iných politikov stál aj minister zahraničia Sergej Lavrov.

Okamžite to vyvolalo veľkú vlnu nevôle a nesúhlasu a to aj z krajiny spod Tatier. Člen strany Progresívne Slovensko David Púchovský, ktorý je veľkým hokejovým fanúšikom, sa k tomu kriticky vyjadril online.

"Najmä nespájajme šport s politikou. Ovečkin na zábere s Lavrovom a ďalšími vojnovými zločincami vyjadrujú podporu Putinovej strane. Vždy to bol špinavec. NHL a všetci v USA, ktorí mu drukujú, sú na smiech. Ani nechcite vedieť, s koľkými Američanmi, ktorých poznám cez hokej, som sa kvôli nemu rozhádal. Takí sú zadubení, že ani teraz sa nespamätajú," napísal.

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Hádky do krvi


V komentároch doplnil: "Ohľadom Ovečkina som sa za posledné roky pohádal s toľkými americkými fanúšikmi, ktorých som spoznal, že sa to nedá spočítať. Krachli na tom aj dlhoročné známosti. O to viac si vážim tých, ktorí majú jasno, aj keď žijú od vojny cez pol zemegule. Zatvoril som si viacero dverí, ale neľutujem. Obzvlášť športoví novinári aka PR manažéri sú mimo. A to nehovorím, ako som donútil hlavného sponzora Avalanche vydať tlačovú správu o ukončení aktivít v Rusku."

Púchovský je priaznivcom klubu Colorado Avalanche a spoluzakladal európsky fanklub tohto tímu.

Na záver si rypol do politického oponenta zo Smeru-SD. "Pán Tibor Gašpar, osoby na tejto fotke sú legitímnym cieľom ukrajinských dronov, dobre?"


Zdroj: SITA.sk - Vždy bol špinavec. Slovenský politik sa pustil do kritiky Ovečkina pre jeho fotku s ruským ministrom zahraničia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra názory NHL Politika Úspechy
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