|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2026
Šimon Nemec prehovoril o novom živote v Calgary. Pomáhajú mu Pospíšil s Honzekom, od Flames čaká väčšiu šancu
Tagy: NHL
Slovenský obranca sa pripravuje na prvú sezónu po odchode z New Jersey. Teší sa na vášnivých kanadských fanúšikov a verí, že v novom tíme dostane viac času na ľade. Slovenský hokejový obranca
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský obranca sa pripravuje na prvú sezónu po odchode z New Jersey. Teší sa na vášnivých kanadských fanúšikov a verí, že v novom tíme dostane viac času na ľade.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa po júnovom príchode z New Jersey Devils postupne zabýval v Calgary a pred svojou prvou sezónou vo Flames neskrýva nadšenie.
Dvadsaťdvaročný zadák si pochvaľuje nové mesto, prítomnosť krajanov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, aj perspektívu väčšieho priestoru na ľade. O prvých dojmoch z nového pôsobiska hovoril pre The Hockey News.
„Calgary je skvelé mesto, ľudia sú tu úžasní, takže sa na túto novú príležitosť naozaj veľmi teším,“ povedal Nemec, ktorého Flames získali 23. júna z New Jersey. Adaptáciu na nové prostredie mu uľahčuje aj slovenská spoločnosť. V organizácii Calgary pôsobia Pospíšil a Honzek. „Je to naozaj veľmi nápomocné,“ povedal Nemec o prítomnosti svojich krajanov.
Pre dvojku draftu NHL z roku 2022 pôjde zároveň o prvú skúsenosť s kanadským hokejovým prostredím. Aj preto očakáva od atmosféry na zápasoch niečo iné, než na čo bol doteraz zvyknutý v meste na východe USA. „Nemôžem sa dočkať začiatku. Je to iné, je to Kanada. Mám pocit, že fanúšikovia sú tu vášnivejší. Bude to trochu iné, naozaj sa veľmi teším,“ vyhlásil slovenský obranca.
Nemec strávil v New Jersey tri sezóny. V ročníku 2025/2026 odohral 68 zápasov, v ktorých zaznamenal 11 gólov a 15 asistencií. Presun do Calgary teraz vníma ako možnosť na nový začiatok a predovšetkým na väčšiu úlohu v mužstve. „Je to pre mňa nový tím, všetko je nové, takže je to vzrušujúce,“ povedal. „Mám pocit, že tu dostanem viac času na ľade a viac príležitostí... To je ďalšia vec, na ktorú sa teším.“
Nemec zároveň verí v potenciál mužstva, ktorého súčasťou sa stal. „Mám pocit, že tento tím môže byť v najbližších rokoch naozaj veľmi dobrý,“ vyhlásil. Calgary prestavuje svoj káder a 22-ročný Slovák má byť jedným z mladých hráčov, na ktorých môže organizácia stavať.
Odchovanec Liptovského Mikuláša do nového pôsobiska vstupuje s očakávaním väčšieho priestoru a s nadšením z prostredia, ktoré je podľa neho hokejom ešte intenzívnejšie späté. „Naozaj sa veľmi teším na túto novú príležitosť,“ zhrnul Nemec svoje prvé dojmy z Calgary.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec prehovoril o novom živote v Calgary. Pomáhajú mu Pospíšil s Honzekom, od Flames čaká väčšiu šancu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa po júnovom príchode z New Jersey Devils postupne zabýval v Calgary a pred svojou prvou sezónou vo Flames neskrýva nadšenie.
Dvadsaťdvaročný zadák si pochvaľuje nové mesto, prítomnosť krajanov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, aj perspektívu väčšieho priestoru na ľade. O prvých dojmoch z nového pôsobiska hovoril pre The Hockey News.
„Calgary je skvelé mesto, ľudia sú tu úžasní, takže sa na túto novú príležitosť naozaj veľmi teším,“ povedal Nemec, ktorého Flames získali 23. júna z New Jersey. Adaptáciu na nové prostredie mu uľahčuje aj slovenská spoločnosť. V organizácii Calgary pôsobia Pospíšil a Honzek. „Je to naozaj veľmi nápomocné,“ povedal Nemec o prítomnosti svojich krajanov.
Prvá skúsenosť s kanadským hokejovým prostredím
Pre dvojku draftu NHL z roku 2022 pôjde zároveň o prvú skúsenosť s kanadským hokejovým prostredím. Aj preto očakáva od atmosféry na zápasoch niečo iné, než na čo bol doteraz zvyknutý v meste na východe USA. „Nemôžem sa dočkať začiatku. Je to iné, je to Kanada. Mám pocit, že fanúšikovia sú tu vášnivejší. Bude to trochu iné, naozaj sa veľmi teším,“ vyhlásil slovenský obranca.
Nemec strávil v New Jersey tri sezóny. V ročníku 2025/2026 odohral 68 zápasov, v ktorých zaznamenal 11 gólov a 15 asistencií. Presun do Calgary teraz vníma ako možnosť na nový začiatok a predovšetkým na väčšiu úlohu v mužstve. „Je to pre mňa nový tím, všetko je nové, takže je to vzrušujúce,“ povedal. „Mám pocit, že tu dostanem viac času na ľade a viac príležitostí... To je ďalšia vec, na ktorú sa teším.“
Potenciál mužstva
Nemec zároveň verí v potenciál mužstva, ktorého súčasťou sa stal. „Mám pocit, že tento tím môže byť v najbližších rokoch naozaj veľmi dobrý,“ vyhlásil. Calgary prestavuje svoj káder a 22-ročný Slovák má byť jedným z mladých hráčov, na ktorých môže organizácia stavať.
Odchovanec Liptovského Mikuláša do nového pôsobiska vstupuje s očakávaním väčšieho priestoru a s nadšením z prostredia, ktoré je podľa neho hokejom ešte intenzívnejšie späté. „Naozaj sa veľmi teším na túto novú príležitosť,“ zhrnul Nemec svoje prvé dojmy z Calgary.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec prehovoril o novom živote v Calgary. Pomáhajú mu Pospíšil s Honzekom, od Flames čaká väčšiu šancu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Po Pogačarovi smolne spadla aj jeho snúbenica. Majstrovstvá sveta v Kanade budú bez nich
Po Pogačarovi smolne spadla aj jeho snúbenica. Majstrovstvá sveta v Kanade budú bez nich