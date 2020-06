Brazílčan Ronaldo označil Messiho za jednotku, Cristiano Ronaldo sa do jeho do prvej päťky nezmestil

Mbappého čaká skvelá budúcnosť

Voči CR7 necíti antipatiu

1.6.2020 - Lionel Messi je futbalista, na ktorého by sa šiel pozrieť ako na prvého. A Cristiana Ronalda by nezaradil ani do prvej päťky. Týmto názorom sa prezentoval niekdajší skvelý brazílsky útočník Ronaldo, jeden z dominantných hráčov svetového futbalu na prelome tisícročí.Legendárny útočník s číslom 9 dal teda jednoznačnú odpoveď na zrejme najčastejšie kladenú otázku fanúšikov, či je najlepší futbalista argentínsky loptový virtuóz alebo univerzálny Portugalčan považovaný za najväčšieho profesionála."Ak sa pozriete na štýl, akým hrá Messi futbal, musí byť jednotka v mojom zozname. Hráč s takým talentom sa objaví raz za 20 až 30 rokov. Jeho futbalová kreativita ho odlišuje od ostatných. Páčia sa mi aj Mohamed Salah, Eden Hazard a Neymar. A nesmiem zabudnúť na Kyliana Mbappého. Toho ešte čaká skvelá budúcnosť," vyrátal pätorku svojich favoritov Ronaldo, cituje ho portál anglického denníka The Mirrror.Jeho menovec z Portugalska sa do nej nedostal, hoci 43-ročný niekdajší dvojnásobný majster sveta a dvojnásobný víťaz ocenenia Zlatá lopta necíti voči hráčovi známemu pod skratkou CR7 antipatiu. Práve naopak."Aj ja som veľký fanúšik Cristiana Ronalda, ale ak sa bavíme o najlepšom futbalistu, bez debaty je ním Messi. Je to však len môj názor a nechcem ho vnucovať niekomu, kto je presvedčený o opaku," uviedol Ronaldo a k večnej debate o veľkosti Messiho a CR7 ešte dodal: "Ľudia sa zvyknú porovnávať v rôznych činnostiach v živote. A čo sa týka Messiho s Ronaldom, často je to o tom, kto je fanúšikom akého klubu. Ak má niekto rád FC Barcelona, automaticky preferuje Messiho. Ak má niekto radšej Real Madrid alebo Juventus, prikloní sa k Ronaldovi. Je to úplne v poriadku."Ronaldo tiež dostal otázku, či si myslí, že francúzsky mladík Mbappé mu štýlom hry a najmä svojou rýchlosťou pripomína seba z čias najväčšej futbalovej slávy. "Veľa ľudí to vraví, že sa štýlom hry ponáša na mňa. Je rýchly, má dobré zakončenie oboma nohami a je úžasne výbušný. Mne sa však nepáči, keď sa porovnávajú dvaja hráči z iných generácií. Dnes je úplne iná futbalová doba ako bola vtedy, keď som hrával ja," skonštatoval Ronaldo.