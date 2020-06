Záver Ligy majstrov ako turnaj na neutrálnom mieste? UEFA má plán, ale treba ho schváliť

Víziu musia schváliť

Odškodnenie pre Istanbul

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 - Prestížna futbalová Liga majstrov možno vôbec nevyvrcholí v tradičnom formáte finálovým súbojom v tureckom Istanbule ako bolo vopred plánované.Vzhľadom na stále aktuálne dopravné obmedzenia vo väčšine európskych krajín v súvislosti s pandémiou koronavírusu hľadá Európska futbalová únia (UEFA) možnosť, ako dokončiť aktuálna edíciu turnajovým spôsobom v neutrálnom dejisku za účasti tímov, ktoré postúpili do vyraďovacej časti.Turnaj by sa mal uskutočniť v druhej polovice augusta bez prítomnosti divákov. Aspoň tak znie návrh, za ktorým stojí aj šéf UEFA Aleksander Čeferin."Máme víziu, ale zatiaľ nie je schválená príslušnými orgánmi. Som presvedčený, že môžeme dokončiť aktuálny ročník Ligy majstrov. Aj keď je kalendár plný a máme obmedzený priestor na realizáciu, je to naša priorita,“ vyslovil sa Čeferin, cituje ho portál ORF.Vyššie spomenutý návrh ráta aj s formou odškodnenia pre pôvodného hostiteľa finále - turecký Istanbul. Mužstvo nachádzajúce sa na hranici Európy a Ázie by malo hostiť súboj o titul niekedy v blízkej budúcnosti. Viac svetla do aktuálneho stavu by malo vniesť zasadnutie výkonného výboru UEFA, ktoré je plánované na 17. júna.Štyria z ôsmich účastníkov štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 sú už známi. Sú nimi Paríž St. Germain, Atlético Madrid, RB Lipsko a Atalanta Bergamo.Zostávajúci štyria štvrťfinalisti vzídu z odvetných zápasov osemfinále medzi dvojicami: Juventus Turín - Olympique Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern Mníchov - Chelsea, FC Barcelona - SSC Neapol. Súťaž vyvrcholí už bez obhajcu trofeje FC Liverpool, ktorý zostal na štíte Atlética Madrid.