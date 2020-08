Brazílčan Willian po siedmich rokoch opustil Chelsea a zamieril k mestskému rivalovi

Kouč Arteta bol ohromený

Dva tituly v Premier League

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Brazílsky futbalový krídelník Willian po siedmich rokoch v londýnskom tíme FC Chelsea mení pôsobisko, nie však mesto. Trdisaťdvaročný odchovanec Corinthiansu zo Sao Paula totiž zamieril k mestskému rivalovi - Arsenalu Vedenie Chelsea mu síce ponúklo predĺženie spolupráce o ďalšie dva roky, to však Willian neprijal a odišiel."Počas ostatných mesiacov sme ho pozorne sledovali. Mali sme jasný záujem o skvalitnenie kádra na poste ofenzívneho stredopoliara a krídelníka. Willian je hráč, ktorý nám dá v tomto smere viac možností, dokáže hrať na troch či štyroch postoch," vysvetlil kouč Arsenalu Mikel Arteta Willian prišiel do Chelsea v roku 2013 po krátkej zastávke v Anži Machačkala, predtým pôsobil v ukrajinskom Šachtare Doneck."Má na svojom konte mnoho skúseností, stále však má ambíciu prísť a formovať to, kde sa klub bude nachádzať. Ohromil ma počas všetkých debát, ktoré sme spolu mali. Ukázal, že vážne chce prísť k nám," ozrejmil Arteta.Willian síce pravidelne hráva na krídle, tam však bude mať v Arsenale konkurenciu v podobe nováčika v kádri Nicolasa Pepeho či mladíka Reissa Nelsona. V Arsenale bude hrať pravdepodobne na inej pozícii.Konkurenčnej Chelsea pomohol k zisku dvoch titulov v Premier League aj k celkovému triumfu v Európskej lige 2018/2019, vo finále Cheslea zdolala Arsenal 4:1.