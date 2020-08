Dianie v Bielorusku zasahuje aj do MS v hokeji 2021, Lotyšsko si už spoluprácu nevie predstaviť

Šampionát v Rige a Minsku

Fínsko bojkot zatiaľ vylúčilo

14.8.2020 - Lotyši si v aktuálnej politockej situácii nevedia predstaviť organizáciu budúcoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji spolu s Bieloruskom.Ešte vo štvrtok to v priamom prenose televízie LTV7 vyhlásil lotyšský premiér Krišjanis Kariňš, správu priniesol ruský web championat.com."Nepokoje v Bielorusku prudko menia situáciu. Nedokážem si predstaviť, že my ako krajina môžeme organizovať šampionát po boku Bieloruska. Už som požiadal Ministerstvo školstva a vedy, ktoré zodpovedá aj za šport, aby sa spojilo s Medzinárodnou hokejovou federáciou a hľadali riešenie, ako v tomto smere postupovať," vyhlásil Kariňš.Po prezidentských voľbách v Bielorusku sa v krajine rozpútali masové protesty, keďže obyvateľom krajiny sa nepozdával opätovný triumf súčasného prezidenta Alexandra Lukašenka. Bezpečnostné zložky krajiny tvrdo potlačili spomenuté nepokoje.Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji by sa mali v metropolách oboch krajín Rige a Minsku konať od 21. mája do 6. júna 2021.Aktuálna situácia v Bielorusku znepokojila aj iné krajiny, vedenie hokeja vo Fínsku však nateraz vylúčilo možnosť bojkotu šampionátu.Medzinárodná hokejová federácia na čele s Reném Faselom situáciu v Bielorusku monitoruje, nechce však vydať akékoľvej vyhlásenie skôr ako koncom augusta.Hokejové MS 2020 sa mali konať v máji vo Švajčiarsku, turnaj však zrušili kvôli pandémii koronavírusu.