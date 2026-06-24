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24. júna 2026

Brazílčania na MS 2026 zabojujú o postup do vyraďovacej časti proti Škótom, ktorí tiež túžia po šestnásťfinále


Tagy: MS vo futbale 2026

Počas nasledujúcich štyroch dní sa na MS 2026 uskutoční rekordných 24 duelov. Futbalisti Brazílie si vo štvrtok zmerajú sily s výberom Škótska s cieľom postúpiť do vyraďovacej časti majstrovstiev ...



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wcup_brazil_south_korea_soccer_61157 5b90a8b24a824bf79a59b5a160b314fe scaled 1 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Počas nasledujúcich štyroch dní sa na MS 2026 uskutoční rekordných 24 duelov.


Futbalisti Brazílie si vo štvrtok zmerajú sily s výberom Škótska s cieľom postúpiť do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Turnaj práve vstupuje do mimoriadne náročnej fázy so šiestimi zápasmi denne, v troch rôznych časoch sú na programe po dve stretnutia.

Päťnásobní svetoví šampióni Brazílčania sú favoriti na postup, no Škótsko v americkom Miami túži dosiahnuť historický postup zo skupiny. Maroko, ktoré s Brazíliou v prvom súboji remizovalo 1:1, bude v súboji proti Haiti favorit a v prípade, že získa tri body a Brazília nad Škótskom nezvíťazí, dostane sa na prvé miesto v tabuľke C-skupiny. To by mohlo výrazne skomplikovať cestu brazílskeho tímu pod vedením Carla Ancelottiho.

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Taliansky tréner potvrdil, že zranený Neymar je zotavený a v zápase proti Škótsku môže absolvovať premiéru na turnaji. "Môže hrať, je v dobrej kondícii, výborne trénoval. Som s ním veľmi spokojný," povedal Ancelotti.

Vyzdvihol tiež, že Neymar prináša tímu skúsenosti i herné porozumenie a pomáha mladším hráčom. Jeho účasť pomôže nahradiť absenciu krídelníka Raphinhu, ktorý je zranený a vynechá približne dva týždne.

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V stredu sú na programe aj stretnutia skupín A a C, pričom domáci Mexičania už majú istý postup. Istý víťaz A-skupiny nastúpi proti Čechom, ktorý potrebuje tri body, aby mal šancu na postup do vyraďovačky. Juhoafrická republika, ktorá po úvodnej prehre s Mexikom zlepšila výkon a remizovala s Českom, zabojuje o víťazstvo proti Kórejskej republike s hviezdnym Son Heung-minom. Ázijčania tiež túžia po postupe.

V B-skupine vo Vancouveri nastúpia domáci Kanaďania proti Švajčiarom, obaja súperi majú na konte po štyri body a prípadné remíza obom zaistí účasť v šestnásťfinále. Na Bosnu a Hercegovinu čaká duel proti Kataru, ktorý po debakli od Kanaďanov (0:6) má už len matematickú šancu na postup.

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Počas nasledujúcich štyroch dní sa na šampionáte uskutoční rekordný počet 24 duelov.


Zdroj: SITA.sk - Brazílčania na MS 2026 zabojujú o postup do vyraďovacej časti proti Škótom, ktorí tiež túžia po šestnásťfinále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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