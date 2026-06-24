|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ján
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júna 2026
Brazílčania na MS 2026 zabojujú o postup do vyraďovacej časti proti Škótom, ktorí tiež túžia po šestnásťfinále
Tagy: MS vo futbale 2026
Počas nasledujúcich štyroch dní sa na MS 2026 uskutoční rekordných 24 duelov. Futbalisti Brazílie si vo štvrtok zmerajú sily s výberom Škótska s cieľom postúpiť do vyraďovacej časti majstrovstiev ...
Zdieľať
24.6.2026 (SITA.sk) - Počas nasledujúcich štyroch dní sa na MS 2026 uskutoční rekordných 24 duelov.
Futbalisti Brazílie si vo štvrtok zmerajú sily s výberom Škótska s cieľom postúpiť do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Turnaj práve vstupuje do mimoriadne náročnej fázy so šiestimi zápasmi denne, v troch rôznych časoch sú na programe po dve stretnutia.
Päťnásobní svetoví šampióni Brazílčania sú favoriti na postup, no Škótsko v americkom Miami túži dosiahnuť historický postup zo skupiny. Maroko, ktoré s Brazíliou v prvom súboji remizovalo 1:1, bude v súboji proti Haiti favorit a v prípade, že získa tri body a Brazília nad Škótskom nezvíťazí, dostane sa na prvé miesto v tabuľke C-skupiny. To by mohlo výrazne skomplikovať cestu brazílskeho tímu pod vedením Carla Ancelottiho.
Taliansky tréner potvrdil, že zranený Neymar je zotavený a v zápase proti Škótsku môže absolvovať premiéru na turnaji. "Môže hrať, je v dobrej kondícii, výborne trénoval. Som s ním veľmi spokojný," povedal Ancelotti.
Vyzdvihol tiež, že Neymar prináša tímu skúsenosti i herné porozumenie a pomáha mladším hráčom. Jeho účasť pomôže nahradiť absenciu krídelníka Raphinhu, ktorý je zranený a vynechá približne dva týždne.
V stredu sú na programe aj stretnutia skupín A a C, pričom domáci Mexičania už majú istý postup. Istý víťaz A-skupiny nastúpi proti Čechom, ktorý potrebuje tri body, aby mal šancu na postup do vyraďovačky. Juhoafrická republika, ktorá po úvodnej prehre s Mexikom zlepšila výkon a remizovala s Českom, zabojuje o víťazstvo proti Kórejskej republike s hviezdnym Son Heung-minom. Ázijčania tiež túžia po postupe.
V B-skupine vo Vancouveri nastúpia domáci Kanaďania proti Švajčiarom, obaja súperi majú na konte po štyri body a prípadné remíza obom zaistí účasť v šestnásťfinále. Na Bosnu a Hercegovinu čaká duel proti Kataru, ktorý po debakli od Kanaďanov (0:6) má už len matematickú šancu na postup.
Počas nasledujúcich štyroch dní sa na šampionáte uskutoční rekordný počet 24 duelov.
Zdroj: SITA.sk - Brazílčania na MS 2026 zabojujú o postup do vyraďovacej časti proti Škótom, ktorí tiež túžia po šestnásťfinále © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti Brazílie si vo štvrtok zmerajú sily s výberom Škótska s cieľom postúpiť do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Turnaj práve vstupuje do mimoriadne náročnej fázy so šiestimi zápasmi denne, v troch rôznych časoch sú na programe po dve stretnutia.
Päťnásobní svetoví šampióni Brazílčania sú favoriti na postup, no Škótsko v americkom Miami túži dosiahnuť historický postup zo skupiny. Maroko, ktoré s Brazíliou v prvom súboji remizovalo 1:1, bude v súboji proti Haiti favorit a v prípade, že získa tri body a Brazília nad Škótskom nezvíťazí, dostane sa na prvé miesto v tabuľke C-skupiny. To by mohlo výrazne skomplikovať cestu brazílskeho tímu pod vedením Carla Ancelottiho.
Taliansky tréner potvrdil, že zranený Neymar je zotavený a v zápase proti Škótsku môže absolvovať premiéru na turnaji. "Môže hrať, je v dobrej kondícii, výborne trénoval. Som s ním veľmi spokojný," povedal Ancelotti.
Vyzdvihol tiež, že Neymar prináša tímu skúsenosti i herné porozumenie a pomáha mladším hráčom. Jeho účasť pomôže nahradiť absenciu krídelníka Raphinhu, ktorý je zranený a vynechá približne dva týždne.
V stredu sú na programe aj stretnutia skupín A a C, pričom domáci Mexičania už majú istý postup. Istý víťaz A-skupiny nastúpi proti Čechom, ktorý potrebuje tri body, aby mal šancu na postup do vyraďovačky. Juhoafrická republika, ktorá po úvodnej prehre s Mexikom zlepšila výkon a remizovala s Českom, zabojuje o víťazstvo proti Kórejskej republike s hviezdnym Son Heung-minom. Ázijčania tiež túžia po postupe.
V B-skupine vo Vancouveri nastúpia domáci Kanaďania proti Švajčiarom, obaja súperi majú na konte po štyri body a prípadné remíza obom zaistí účasť v šestnásťfinále. Na Bosnu a Hercegovinu čaká duel proti Kataru, ktorý po debakli od Kanaďanov (0:6) má už len matematickú šancu na postup.
Počas nasledujúcich štyroch dní sa na šampionáte uskutoční rekordný počet 24 duelov.
Zdroj: SITA.sk - Brazílčania na MS 2026 zabojujú o postup do vyraďovacej časti proti Škótom, ktorí tiež túžia po šestnásťfinále © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mnohí čínski fanúšikovia fandia na MS Japonsku napriek napätiu medzi krajinami
Mnohí čínski fanúšikovia fandia na MS Japonsku napriek napätiu medzi krajinami
<< predchádzajúci článok
Miloval rugby a hral za dva tímy naraz. Slovenský mladík tragicky zahynul, mal obrovský talent
Miloval rugby a hral za dva tímy naraz. Slovenský mladík tragicky zahynul, mal obrovský talent