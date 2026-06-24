|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ján
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júna 2026
Mnohí čínski fanúšikovia fandia na MS Japonsku napriek napätiu medzi krajinami
Tagy: MS vo futbale 2026
V Šanghaji fandia čínski fanúšikovia japonskej futbalovej reprezentácii bez ohľadu na politiku. V preplnenom šanghajskom športovom bare explodovali čínski futbaloví fanúšikovia nadšením, keď ...
Zdieľať
24.6.2026 (SITA.sk) - V Šanghaji fandia čínski fanúšikovia japonskej futbalovej reprezentácii bez ohľadu na politiku.
V preplnenom šanghajskom športovom bare explodovali čínski futbaloví fanúšikovia nadšením, keď Japonec Ajase Ueda strelil hlavou gól do tuniskej bránky a zaistil tak svojmu tímu víťazstvo 4:0 v zápase skupinovej časti futbalových majstrovstiev sveta.
Napriek historickej nevraživosti medzi Čínou a Japonskom, ktorá sa ešte prehĺbila vlaňajším nástupom "tvrdej" japonskej premiérky Sanae Takaičiovej, sa v bare zišlo množstvo čínskych priaznivcov v modrých dresoch. Ich vášeň pre japonský tím je však dlhodobá a oddelená od politických sporov.
Hlavný organizátor skupiny uviedol, že generácia z 90. rokov vyrastala na japonskom anime, najmä na seriáli "Captain Cubasa", ktorý rozpráva príbeh futbalového génia. "Japonsko teraz predstavuje hrdosť a slávu ázijského futbalu," prezradil.
Čína sa na majstrovstvá sveta kvalifikovala len raz v roku 2002, prehrala však všetky tri zápasy a nestrelila ani gól. Vo rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je až na 91. mieste, Japonsko je najlepším ázijský tím na 16. pozícii.
Dlhoročný fanúšik Japonska a autor knihy o tejto téme Fu Ťin-jü tvrdí, že pre Japonsko je dôležité moderné futbalové prostredie na rozvoj mládeže a fanúšikovskej kultúry, čo mu zabezpečuje konkurencieschopnosť aj s európskymi výbermi. Naopak Čína sa stále hľadá a jej futbalová scéna je čoraz uzavretejšia, uviedol Jasper Sun, ďalší člen skupiny fanúšikov.
Po zápase priaznivci s nadšením mávali obrovskou vlajkou japonského tímu a spoločne oslavovali víťazstvo. Na otázku, či nepociťujú nepriateľstvo od ostatných Číňanov, zhodne odpovedali, že takéto prípady existujú, no nevenujú im veľkú pozornosť.
Sun tiež dodal, že Šanghaj je "relatívne otvorený a inkluzívny" a počas výjazdu na zápas proti Číne v Sia-mene v roku 2024 zažili pokoj bez konfliktov.
Online prostredie je však iné. Aki Jang, ktorá spravuje japonskú fanúšikovskú stránku na sociálnych sieťach, čelí často urážkam a kritike, niektorí ju nazývajú „zradkyňou" alebo „poskokom". Na čínskej platforme Siao-chung-šu sa šíria rady, ako skryť japonskú vlajku na drese, aby sa predišlo "trapasu".
Študentka Julie Wang uviedla, že online komentáre ju odstrašujú od verejného prejavu podpory Japonska. Napätie medzi krajinami sa prehĺbilo, predovšetkým po vyjadrení premiérky Takaičiovej o možnej vojenskej intervencii v prípade čínskej invázie na Taiwan.
Fan zdôraznil, že napriek napätiu je podľa neho dôležité stáť za podporou priateľstva medzi oboma krajinami, čo je jeho najväčším snom. Aki Jang verí, že futbal má moc prelomiť bariéry a prinášať radosť bez ohľadu na politické či národnostné identity. V dnešnom nestabilnom svete je podľa nej futbal unikátna príležitosť na prekonanie rozdielov.
Zdroj: SITA.sk - Mnohí čínski fanúšikovia fandia na MS Japonsku napriek napätiu medzi krajinami © SITA Všetky práva vyhradené.
V preplnenom šanghajskom športovom bare explodovali čínski futbaloví fanúšikovia nadšením, keď Japonec Ajase Ueda strelil hlavou gól do tuniskej bránky a zaistil tak svojmu tímu víťazstvo 4:0 v zápase skupinovej časti futbalových majstrovstiev sveta.
Napriek historickej nevraživosti medzi Čínou a Japonskom, ktorá sa ešte prehĺbila vlaňajším nástupom "tvrdej" japonskej premiérky Sanae Takaičiovej, sa v bare zišlo množstvo čínskych priaznivcov v modrých dresoch. Ich vášeň pre japonský tím je však dlhodobá a oddelená od politických sporov.
Hlavný organizátor skupiny uviedol, že generácia z 90. rokov vyrastala na japonskom anime, najmä na seriáli "Captain Cubasa", ktorý rozpráva príbeh futbalového génia. "Japonsko teraz predstavuje hrdosť a slávu ázijského futbalu," prezradil.
Čína sa na majstrovstvá sveta kvalifikovala len raz v roku 2002, prehrala však všetky tri zápasy a nestrelila ani gól. Vo rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je až na 91. mieste, Japonsko je najlepším ázijský tím na 16. pozícii.
Dlhoročný fanúšik Japonska a autor knihy o tejto téme Fu Ťin-jü tvrdí, že pre Japonsko je dôležité moderné futbalové prostredie na rozvoj mládeže a fanúšikovskej kultúry, čo mu zabezpečuje konkurencieschopnosť aj s európskymi výbermi. Naopak Čína sa stále hľadá a jej futbalová scéna je čoraz uzavretejšia, uviedol Jasper Sun, ďalší člen skupiny fanúšikov.
Po zápase priaznivci s nadšením mávali obrovskou vlajkou japonského tímu a spoločne oslavovali víťazstvo. Na otázku, či nepociťujú nepriateľstvo od ostatných Číňanov, zhodne odpovedali, že takéto prípady existujú, no nevenujú im veľkú pozornosť.
Aké sú odozvy?
Sun tiež dodal, že Šanghaj je "relatívne otvorený a inkluzívny" a počas výjazdu na zápas proti Číne v Sia-mene v roku 2024 zažili pokoj bez konfliktov.
Online prostredie je však iné. Aki Jang, ktorá spravuje japonskú fanúšikovskú stránku na sociálnych sieťach, čelí často urážkam a kritike, niektorí ju nazývajú „zradkyňou" alebo „poskokom". Na čínskej platforme Siao-chung-šu sa šíria rady, ako skryť japonskú vlajku na drese, aby sa predišlo "trapasu".
Študentka Julie Wang uviedla, že online komentáre ju odstrašujú od verejného prejavu podpory Japonska. Napätie medzi krajinami sa prehĺbilo, predovšetkým po vyjadrení premiérky Takaičiovej o možnej vojenskej intervencii v prípade čínskej invázie na Taiwan.
Fan zdôraznil, že napriek napätiu je podľa neho dôležité stáť za podporou priateľstva medzi oboma krajinami, čo je jeho najväčším snom. Aki Jang verí, že futbal má moc prelomiť bariéry a prinášať radosť bez ohľadu na politické či národnostné identity. V dnešnom nestabilnom svete je podľa nej futbal unikátna príležitosť na prekonanie rozdielov.
Zdroj: SITA.sk - Mnohí čínski fanúšikovia fandia na MS Japonsku napriek napätiu medzi krajinami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Politika farieb na brazílskych dresoch rezonuje aj počas svetového šampionátu
Politika farieb na brazílskych dresoch rezonuje aj počas svetového šampionátu
<< predchádzajúci článok
Brazílčania na MS 2026 zabojujú o postup do vyraďovacej časti proti Škótom, ktorí tiež túžia po šestnásťfinále
Brazílčania na MS 2026 zabojujú o postup do vyraďovacej časti proti Škótom, ktorí tiež túžia po šestnásťfinále