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24. júna 2026
Miloval rugby a hral za dva tímy naraz. Slovenský mladík tragicky zahynul, mal obrovský talent
Tagy: Mladík tragické úmrtie
Nikdy nezabudnú na jeho vôľu, úsmev a lásku k ragby. Vždy si ho budú pamätať a navždy ostane v ich srdciach. Tento týždeň zasiahli slovenskú športovú verejnosť smutné správy o tragických ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Nikdy nezabudnú na jeho vôľu, úsmev a lásku k ragby. Vždy si ho budú pamätať a navždy ostane v ich srdciach.
Tento týždeň zasiahli slovenskú športovú verejnosť smutné správy o tragických úmrtiach. Najskôr to bola dvojnásobná olympionička Denisa Hurban Baránková a potom aj 14-ročný mladík.
O smrti Filipa informoval na sociálnej sieti ragbyový klub RC Slovan United Bratislava. "S hlbokým zármutkom a ťažkým srdcom musíme oznámiť mimoriadne smutnú správu o tragickom úmrtí nášho mladého hráča Filipa," píše sa v príspevku.
"Filip bol jedným z najtalentovanejších hráčov v našom mládežníckom tíme – na ihrisku vynikal odhodlaním, zručnosťou a vášňou pre ragby," uviedlo sa vo vyhlásení s tým, že pravidelne cestoval na tréningy a turnaje za dva tímy – RC Slovan United Bratislava a Vienna Celtic Rugby Football Club, kde sa stal cenným členom tímov do 14 rokov.
Podľa slovenského celku to bol úžasný mladý muž, skutočný spoluhráč a priateľ všetkých v klube. "Naše myšlienky, modlitby a najhlbšia sústrasť patria Filipovej rodine, jeho priateľom a všetkým, ktorí mali to šťastie ho poznať. Vyjadrujeme tiež úprimnú vďaku Vienna Celtic RFC za starostlivosť a bratstvo, ktoré mu prejavili," doplnil RC Slovan United Bratislava.
Nikdy nezabudnú na jeho vôľu, úsmev a lásku k ragby. Vždy si ho budú pamätať a navždy ostane v ich srdciach.
Zdroj: SITA.sk - Miloval rugby a hral za dva tímy naraz. Slovenský mladík tragicky zahynul, mal obrovský talent © SITA Všetky práva vyhradené.
Tento týždeň zasiahli slovenskú športovú verejnosť smutné správy o tragických úmrtiach. Najskôr to bola dvojnásobná olympionička Denisa Hurban Baránková a potom aj 14-ročný mladík.
O smrti Filipa informoval na sociálnej sieti ragbyový klub RC Slovan United Bratislava. "S hlbokým zármutkom a ťažkým srdcom musíme oznámiť mimoriadne smutnú správu o tragickom úmrtí nášho mladého hráča Filipa," píše sa v príspevku.
"Filip bol jedným z najtalentovanejších hráčov v našom mládežníckom tíme – na ihrisku vynikal odhodlaním, zručnosťou a vášňou pre ragby," uviedlo sa vo vyhlásení s tým, že pravidelne cestoval na tréningy a turnaje za dva tímy – RC Slovan United Bratislava a Vienna Celtic Rugby Football Club, kde sa stal cenným členom tímov do 14 rokov.
Podľa slovenského celku to bol úžasný mladý muž, skutočný spoluhráč a priateľ všetkých v klube. "Naše myšlienky, modlitby a najhlbšia sústrasť patria Filipovej rodine, jeho priateľom a všetkým, ktorí mali to šťastie ho poznať. Vyjadrujeme tiež úprimnú vďaku Vienna Celtic RFC za starostlivosť a bratstvo, ktoré mu prejavili," doplnil RC Slovan United Bratislava.
Nikdy nezabudnú na jeho vôľu, úsmev a lásku k ragby. Vždy si ho budú pamätať a navždy ostane v ich srdciach.
Zdroj: SITA.sk - Miloval rugby a hral za dva tímy naraz. Slovenský mladík tragicky zahynul, mal obrovský talent © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mladík tragické úmrtie
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