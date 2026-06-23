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 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Tréner Portugalska chváli Cristiana Ronalda ako vzor. Predvedie lepší výkon ako v prvom zápase?


Tagy: MS vo futbale 2026 portugalská futbalová reprezentácia

Španielsky kouč na portugalskej lavičke vyzdvihol príkladnú pracovnú morálku kapitána pred druhým zápasom v K-skupine na MS 2026. Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martínez pred ...



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23.6.2026 (SITA.sk) - Španielsky kouč na portugalskej lavičke vyzdvihol príkladnú pracovnú morálku kapitána pred druhým zápasom v K-skupine na MS 2026.


Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martínez pred druhým zápasom Portugalska na majstrovstvách sveta proti Uzbekistanu označil Cristiana Ronalda za "dobrý príklad pre všetkých". Výber Portugalska je aktuálne mimo pozornosti favoritov na titul na MS v Severnej Amerike, keďže v úvodnom súboji na turnaji len remizoval s výberom Demokratickej republiky Kongo 1:1.

Bývalý útočník Manchestru United, Juventusu Turín a Realu Madrid bol počas prvého zápasu väčšinou "neviditeľný", čo vyvolalo kritiku na adresu hráča aj trénera Portugalska. Na otázku, či CR7 nastúpi v utorkovom súboji proti Uzbekistanu, Martínez nereagoval priamo s tým, že doteraz neinformoval svojich hráčov o zostave.

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"Myslím si, že je to hráč, ktorý sa veľmi sústredí, je pravdepodobne najväčší príklad toho, ako sa zameriavať na aspekty, ktoré môžeme ovplyvniť – spôsob jeho regenerácie, prípravy a tréningu. Je pre nás všetkých dobrý príklad. Je to jeho už šiesta účasť na majstrovstvách sveta a dlhodobo reprezentuje svoju krajinu. Chce sa neustále zlepšovať a prispievať tímu, je skutočný vzor," povedal kouč Portugalska.

Zároveň zdôraznil, že frustrácia po výsledku proti D. R. Kongo slúži ako motivácia do ďalšieho zápasu s Uzbekistanom, ktorý debutuje na svetovom šampionáte a je považovaný za outsidera.

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Podľa trénera Portugalska je kritika po slabom výkone súčasťou hry na majstrovstvách sveta, kde vládnu veľký tlak a napätie. "Pocit sklamania nás spojil, sme silnejší a veľmi tvrdo pracujeme. Hráči majú vynikajúci prístup," dodal Martínez.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Portugalska chváli Cristiana Ronalda ako vzor. Predvedie lepší výkon ako v prvom zápase? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 portugalská futbalová reprezentácia
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