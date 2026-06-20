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20. júna 2026
Brazília hrala proti outsiderovi z Haiti dobre len v prvom polčase. Tri góly a potom slabý výkon
Futbalisti Brazílie majú po dvoch zápasoch na MS 2026 v tabuľke C-skupiny 4 body. Brazília má prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta vo futbale, keď zdolala Haiti 3:0. Proti tímu z 83. priečky ...
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20.6.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Brazílie majú po dvoch zápasoch na MS 2026 v tabuľke C-skupiny 4 body.
Brazília má prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta vo futbale, keď zdolala Haiti 3:0. Proti tímu z 83. priečky rebríčka FIFA boli tri body do tabuľky povinnosť, ale výkon päťnásobných majstrov sveta vo Philadelphii suverénny nebol.
Dva góly Matheusa Cunhu a jeden Viníciusa Júniora v prvom polčase zdvihli náladu tisíckam fanúšikov v žltých dresoch, ale želané pokračovanie v druhom polčase už neprišlo. V brazílskej zostave stále pre zranenie lýtka chýbal Neymar.
"Selecao bolo také bezradné, že v druhom polčase nezaznamenalo ani jeden pokus o strelu na bránku. Haiti, ktoré sa stalo prvým tímom vyradeným z majstrovstiev sveta, malo v druhom polčase sedem striel v porovnaní s dvoma v podaní Brazílie. Zatiaľ čo rivali Argentína a Francúzsko už na šampionáte v jedinom zápase zapôsobili, Brazília sa trápila s dosiahnutím vrcholnej formy už v druhom zápase. Po nevýraznej remíze 1:1 s Marokom prišiel iba jednopolčasový výkon proti Haiti," napísal web BBC Sport.
Prečo stále čakáme na skutočnú Brazíliu? Tréner Carlo Ancelotti na tlačovej konferencii zaujal vzdorovitý tón, keď dostal otázku, či sa mu páčil výkon jeho tímu v druhom polčase.
"V prvom polčase sme boli oveľa lepší. V tom druhom sme už viac kontrolovali výsledok, ale mali sme aj šance streliť viac gólov. Celkovo to bol dobrý zápas z našej strany,“ povedal 67-ročný Talian, ktorý bol vymenovaný v máji 2025, aby ukončil dlhé čakanie Brazílie na šiesty titul majstra sveta.
Nasledovala otázka ohľadom Cunhu z Manchestru United: Po dvoch góloch proti Haiti zostane na pozícii stredného útočníka aj v ďalšom zápase proti Škótsku?
"Uvidíme. Myslím si, že Matheus vytváral dosť problémov obrane súpera. Veľmi dobre filtroval svoje prihrávky a jeho pozícia bola dobrá na to, aby bol v útoku efektívny. Neviem však naisto, či nastúpi v základe proti Škótsku. Možno niečo znova zmeníme," povedal Ancelotti.
Vinicius Júnior sa v šiestich svojich zápasoch na majstrovstvách sveta podieľal na šiestich góloch svojho tímu (tri góly + tri asistencie). Čo na jeho výkon povedal taliansky tréner Brazílčanov?
"Zahral tak, ako som očakával. V jeho prejave bolo menej chýb a viac efektivity ako predtým proti Maroku. Bol to dobrý zápas v jeho podaní," skonštatoval Ancelotti, ktorý Viníciusa trénoval aj v Reale Madrid.
Brazília má na čele tabuľky C-skupiny 4 body rovnako ako druhé Maroko, ale o dva góly lepšie skóre. Znamená to takmer istý postup do vyraďovacej časti, kým Haiti je po dvoch prehrách bez šance na postup. Brazílčania o päť dní nastúpia proti Škótom, ktorí majú v tabuľke len o jeden bod menej.
"Nemyslíme na vyradenie Škótska. Myslíme na to, aby sme hrali dobre a zlepšili sa. Ak sa nám podarí dosiahnuť prvé miesto v skupine, bude to dôležité do pokračovania v turnaji. Takže sa na tento zápas chceme dobre pripraviť. Škótsko vytvorilo problémy Maroku a môže ich spôsobiť aj nám," uzavrel Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Brazília hrala proti outsiderovi z Haiti dobre len v prvom polčase. Tri góly a potom slabý výkon © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazília má prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta vo futbale, keď zdolala Haiti 3:0. Proti tímu z 83. priečky rebríčka FIFA boli tri body do tabuľky povinnosť, ale výkon päťnásobných majstrov sveta vo Philadelphii suverénny nebol.
Dva góly Matheusa Cunhu a jeden Viníciusa Júniora v prvom polčase zdvihli náladu tisíckam fanúšikov v žltých dresoch, ale želané pokračovanie v druhom polčase už neprišlo. V brazílskej zostave stále pre zranenie lýtka chýbal Neymar.
Haiti malo viac striel
"Selecao bolo také bezradné, že v druhom polčase nezaznamenalo ani jeden pokus o strelu na bránku. Haiti, ktoré sa stalo prvým tímom vyradeným z majstrovstiev sveta, malo v druhom polčase sedem striel v porovnaní s dvoma v podaní Brazílie. Zatiaľ čo rivali Argentína a Francúzsko už na šampionáte v jedinom zápase zapôsobili, Brazília sa trápila s dosiahnutím vrcholnej formy už v druhom zápase. Po nevýraznej remíze 1:1 s Marokom prišiel iba jednopolčasový výkon proti Haiti," napísal web BBC Sport.
Čakanie na Brazíliu
Prečo stále čakáme na skutočnú Brazíliu? Tréner Carlo Ancelotti na tlačovej konferencii zaujal vzdorovitý tón, keď dostal otázku, či sa mu páčil výkon jeho tímu v druhom polčase.
"V prvom polčase sme boli oveľa lepší. V tom druhom sme už viac kontrolovali výsledok, ale mali sme aj šance streliť viac gólov. Celkovo to bol dobrý zápas z našej strany,“ povedal 67-ročný Talian, ktorý bol vymenovaný v máji 2025, aby ukončil dlhé čakanie Brazílie na šiesty titul majstra sveta.
Možno áno, možno nie
Nasledovala otázka ohľadom Cunhu z Manchestru United: Po dvoch góloch proti Haiti zostane na pozícii stredného útočníka aj v ďalšom zápase proti Škótsku?
"Uvidíme. Myslím si, že Matheus vytváral dosť problémov obrane súpera. Veľmi dobre filtroval svoje prihrávky a jeho pozícia bola dobrá na to, aby bol v útoku efektívny. Neviem však naisto, či nastúpi v základe proti Škótsku. Možno niečo znova zmeníme," povedal Ancelotti.
Pochvala pre Viníciusa
Vinicius Júnior sa v šiestich svojich zápasoch na majstrovstvách sveta podieľal na šiestich góloch svojho tímu (tri góly + tri asistencie). Čo na jeho výkon povedal taliansky tréner Brazílčanov?
"Zahral tak, ako som očakával. V jeho prejave bolo menej chýb a viac efektivity ako predtým proti Maroku. Bol to dobrý zápas v jeho podaní," skonštatoval Ancelotti, ktorý Viníciusa trénoval aj v Reale Madrid.
Postúpiť z 1. miesta
Brazília má na čele tabuľky C-skupiny 4 body rovnako ako druhé Maroko, ale o dva góly lepšie skóre. Znamená to takmer istý postup do vyraďovacej časti, kým Haiti je po dvoch prehrách bez šance na postup. Brazílčania o päť dní nastúpia proti Škótom, ktorí majú v tabuľke len o jeden bod menej.
"Nemyslíme na vyradenie Škótska. Myslíme na to, aby sme hrali dobre a zlepšili sa. Ak sa nám podarí dosiahnuť prvé miesto v skupine, bude to dôležité do pokračovania v turnaji. Takže sa na tento zápas chceme dobre pripraviť. Škótsko vytvorilo problémy Maroku a môže ich spôsobiť aj nám," uzavrel Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Brazília hrala proti outsiderovi z Haiti dobre len v prvom polčase. Tri góly a potom slabý výkon © SITA Všetky práva vyhradené.
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