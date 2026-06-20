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 24hod.sk    Šport

20. júna 2026

Čierny kôň turnaja vypadol už v skupine. Turecko sa lúči, padla historicky prvá červená karta pre zakrytie si úst – VIDEO


Tagy: červená karta MS vo futbale 2026 Rozhodca

Nové pravidlá FIFA učinili radikálny krok vo vylúčení Miguela Almiróna. Paraguaj zdolal na futbalových majstrovstvách sveta Turecko 1:0, čo udržalo jeho nádeje na postup a zároveň zaručilo, že ...



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paraguay_turkey_wcup_soccer_78875 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Nové pravidlá FIFA učinili radikálny krok vo vylúčení Miguela Almiróna.


Paraguaj zdolal na futbalových majstrovstvách sveta Turecko 1:0, čo udržalo jeho nádeje na postup a zároveň zaručilo, že spoluorganizátori USA vyhrajú skupinu D a tiež to, že čierny kôň turnaja sa s podujatím rozlúči v nasledujúcom dueli - po Haiti len druhým tímom.

Matías Galarza strelil jediný gól v zápase, v ktorom došlo k prvému vylúčeniu v histórii majstrovstiev sveta, keď si hráč zakrýval ústa počas konfrontácie na ihrisku. Bol ním Miguel Almirón.

Skóre stretnutia sa otvorilo už po 63 sekundách, no od toho času diváci žiadny gól nevideli. V nadstavenom čase prvého polčasu si bývalý útočník Newcastlu Almirón zakryl ústa, keď sa zdalo, že chce niečo povedať Turkovi Mertovi Müldürovi.

V 88. minúte mal veľkú šancu vyrovnať Deniz Gul, keď paraguajský brankár Orlando Gill predošlú strelu len vyrazil, no následný pokus minul bránu.

Merih Demiral v posledných sekundách hlavičkou netrafil potrebný priestor a po zápase sa takmer rozplakal, keď sa jeho spoluhráči zrútili na trávnik pre obrovské sklamanie z vypadnutia.


Boj proti rasizmu


Nové pravidlá FIFA učinili radikálny krok vo vylúčení Almiróna. Zdalo sa, že chce niečo so zakrytými ústami povedať protihráčovi, zasiahol VAR a po kontrole dostal priamu červenú kartu.

Medzinárodná futbalová federácia toto rozhodnutie oznámila v apríli. Iniciatíva, ktorá sa prvýkrát zaviedla na svetovom šampionáte, je súčasťou širšieho úsilia v boji proti rasizmu.

Stalo sa tak po kontroverzii začiatkom tohto roka, keď bol krídelník Benficy Gianluca Prestianni obvinený z rasovo motivovaného urážania hviezdy Realu Madrid Viníciusa Júniora počas februárového zápasu Ligy majstrov.

Hráč poprel, že by súpera urážal, ale neskôr dostal trest na šesť zápasov za "homofóbne správanie".

Prezident FIFA Gianni Infantino je významným podporovateľom nového zákona. "Ak nemáte čo skrývať, neskrývate si ústa, keď niečo hovoríte. Je to také jednoduché," povedal v marci.




Zdroj: SITA.sk - Čierny kôň turnaja vypadol už v skupine. Turecko sa lúči, padla historicky prvá červená karta pre zakrytie si úst – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: červená karta MS vo futbale 2026 Rozhodca
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