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20. júna 2026
Slovenský diamant v Diamantovej lige! Zapletalová zničila konkurenciu a vyhrala v národnom rekorde – VIDEO
Emma Zapletalová naďalej valcuje konkurenciu na pretekoch Diamantovej ligy a prekonáva slovenské rekordy. Víťazná séria slovenskej prekážkarky Emmy Zapletalovej na pretekoch prestížnej Diamantovej ligy ...
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20.6.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová naďalej valcuje konkurenciu na pretekoch Diamantovej ligy a prekonáva slovenské rekordy.
Víťazná séria slovenskej prekážkarky Emmy Zapletalovej na pretekoch prestížnej Diamantovej ligy mala aj štvrté a opäť rekordné pokračovanie.
Po marockom Rabate, talianskom Ríme a nórskom Osle dominovala aj v katarskej Dauhe v šiestom najlepšom výkone ženskej atletickej histórie 52,30 s. Podarilo sa jej to napriek tridsaťstupňovému teplu, ktoré panovalo počas pretekov.
Po utorkovom zlepšení slovenského rekordu na hladkej štvorstovke na ostravskej Zlatá tretre vylepšila národné maximum aj vo svojej hlavnej disciplíne, v ktorej posunula hranicu rekordu v roku 2026 už tretíkrát zo štyroch štartov. Zapletalová v Dauhe prekonala rekord mítingu Američanky Dalilah Muhammadovej spred 7 rokov (53,61), za čo získala osobitnú prémiu 5000 USD. Informoval o tom web SAZ atletika.sk.
Zo svojho rímskeho času zo 4. júna, ktorý bol doteraz jej osobným i národným rekordom a zároveň svetovým výkonom roka, skresala ďalších 28 stotín sekundy. Bronzová medailistka z lanského svetového šampionátu v japonskom Tokiu dosiahla už svoj dvanásty slovenský rekord v tejto disciplíne.
Katarský výkon ju radí na prekážkarskej štvorstovke dokonca už na druhé miesto medzi Európankami v historickom poradí za Femke Droedersovou-Bolovou (Hol., 50,95), keď preskočila aj legendárnu Rusku Juliu Pečonkinovú (52,34).
"Štvrté víťazstvo v Diamantovej lige ma veľmi teší, takisto aj osobný a slovenský rekord. Som rada, že som dodržala plán, ktorý sme si s trénerom stanovili, teda bežať po deviatu prekážku na pätnásť krokov a po desiatej ísť na šestnásť a finišovať. To sa aj podarilo. Určite tam boli momenty, keď som mohla ísť rýchlejšie, napríklad prvá dvojstovka bola podľa mojich pocitov voľnejšia. Teší ma, že aj v tomto teple som dokázala zabehnúť kvalitný čas, hoci som sa pred štartom necítila úplne dobre,” uviedla Zapletalová v reakcii, ktorú sprostredkovala agentúra Top Athletics.
"Je to moje štvrté víťazstvo v Diamantovej lige za sebou. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a snažím sa odviesť maximum. Viem, že nie je jednoduché vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré prekážkarky. Vždy sa sústredím na svoju prácu. Keď sa mi ju podarí odviesť veľmi dobre, môže byť z toho pekný výsledok," dodala úradujúca slovenská športovkyňa roka pre organizátorov podujatia v Dauhe.
Zapletalová si najčerstvejším úspechom upevnila vedúce postavenie v hodnotení disciplíny so ziskom 32 bodov. Už po predchádzajúcom štarte v Osle mala prakticky istotu účasti vo finále Diamantovej ligy, ktoré bude 4. septembra v Bruseli.
Zverenka holandského kouča Brama Petersa obhajuje v Diamantovej lige finálovú účasť a v nej senzačné druhé miesto z vlaňajšieho Zürichu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský diamant v Diamantovej lige! Zapletalová zničila konkurenciu a vyhrala v národnom rekorde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Víťazná séria slovenskej prekážkarky Emmy Zapletalovej na pretekoch prestížnej Diamantovej ligy mala aj štvrté a opäť rekordné pokračovanie.
Po marockom Rabate, talianskom Ríme a nórskom Osle dominovala aj v katarskej Dauhe v šiestom najlepšom výkone ženskej atletickej histórie 52,30 s. Podarilo sa jej to napriek tridsaťstupňovému teplu, ktoré panovalo počas pretekov.
Po utorkovom zlepšení slovenského rekordu na hladkej štvorstovke na ostravskej Zlatá tretre vylepšila národné maximum aj vo svojej hlavnej disciplíne, v ktorej posunula hranicu rekordu v roku 2026 už tretíkrát zo štyroch štartov. Zapletalová v Dauhe prekonala rekord mítingu Američanky Dalilah Muhammadovej spred 7 rokov (53,61), za čo získala osobitnú prémiu 5000 USD. Informoval o tom web SAZ atletika.sk.
Zlepšenie o 28 stotín
Zo svojho rímskeho času zo 4. júna, ktorý bol doteraz jej osobným i národným rekordom a zároveň svetovým výkonom roka, skresala ďalších 28 stotín sekundy. Bronzová medailistka z lanského svetového šampionátu v japonskom Tokiu dosiahla už svoj dvanásty slovenský rekord v tejto disciplíne.
Katarský výkon ju radí na prekážkarskej štvorstovke dokonca už na druhé miesto medzi Európankami v historickom poradí za Femke Droedersovou-Bolovou (Hol., 50,95), keď preskočila aj legendárnu Rusku Juliu Pečonkinovú (52,34).
Splnila plán
"Štvrté víťazstvo v Diamantovej lige ma veľmi teší, takisto aj osobný a slovenský rekord. Som rada, že som dodržala plán, ktorý sme si s trénerom stanovili, teda bežať po deviatu prekážku na pätnásť krokov a po desiatej ísť na šestnásť a finišovať. To sa aj podarilo. Určite tam boli momenty, keď som mohla ísť rýchlejšie, napríklad prvá dvojstovka bola podľa mojich pocitov voľnejšia. Teší ma, že aj v tomto teple som dokázala zabehnúť kvalitný čas, hoci som sa pred štartom necítila úplne dobre,” uviedla Zapletalová v reakcii, ktorú sprostredkovala agentúra Top Athletics.
Sústredí sa len na seba
"Je to moje štvrté víťazstvo v Diamantovej lige za sebou. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a snažím sa odviesť maximum. Viem, že nie je jednoduché vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré prekážkarky. Vždy sa sústredím na svoju prácu. Keď sa mi ju podarí odviesť veľmi dobre, môže byť z toho pekný výsledok," dodala úradujúca slovenská športovkyňa roka pre organizátorov podujatia v Dauhe.
Suverénne na čele
Zapletalová si najčerstvejším úspechom upevnila vedúce postavenie v hodnotení disciplíny so ziskom 32 bodov. Už po predchádzajúcom štarte v Osle mala prakticky istotu účasti vo finále Diamantovej ligy, ktoré bude 4. septembra v Bruseli.
Zverenka holandského kouča Brama Petersa obhajuje v Diamantovej lige finálovú účasť a v nej senzačné druhé miesto z vlaňajšieho Zürichu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský diamant v Diamantovej lige! Zapletalová zničila konkurenciu a vyhrala v národnom rekorde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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