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24. júna 2026
Zástupcovia FIFPRO oslavujú prelomové rozhodnutie CAS o ochrane tehotných futbalistiek
Športový arbitrážny súd na žiadosť FIFPRO potvrdil práva tehotných hráčok vo futbale. Medzinárodná futbalová únia hráčov (FIFPRO) ocenila rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Športový arbitrážny súd na žiadosť FIFPRO potvrdil práva tehotných hráčok vo futbale.
Medzinárodná futbalová únia hráčov (FIFPRO) ocenila rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil talianskemu ženskému tímu Lazio Rím zaplatiť odškodné za neoprávnené ukončenie zmluvy hráčke z dôvodu tehotenstva.
Švédska obrankyňa Maja Göthbergová získala celkovo 69 333 eur ako kompenzáciu po tom, čo klub ukončil dohodu v lete 2024 po tom, čo ho informovala o svojom tehotenstve. Švédka pritom predtým prispela k postupu klubu do najvyššej ženskej talianskej súťaže.
FIFPRO doplnila, že prípad Göthbergovej by v budúcnosti mohol zásadným spôsobom ovplyvniť uplatňovanie ochrany tehotenstva vo futbale. Podľa právnej riaditeľky FIFPRO Alexandry Gómezovej Bruinewoudovej je význam rozhodnutia v jasnom potvrdení, že kluby nemôžu jednoducho ukončiť pracovný vzťah, ani keď nie je formálne podpísaná zmluva, ak sa dozvedia o tehotenstve hráčky.
V rozhodnutí z konca mája CAS jednohlasne rozhodol, že medzi stranami vznikla platná pracovná zmluva pred oznámením tehotenstva hráčky, aj keď tá zmluvu nepodpísala. CAS zdôraznil, že pre právnu platnosť nie je nevyhnutný samotný podpis alebo registrácia zmluvy.
Súd ďalej uviedol, že klub jednostranne zrušil zmluvu tým, že poprel jej platnosť práve po informácii o tehotenstve hráčky, čím porušil pracovnoprávne záväzky.
Maja Göthbergová rozhodnutie CAS privítala a zdôraznila, že jej odvolanie bolo o rovnakom a spravodlivom zaobchádzaní. "Verdikt vysiela jasný signál, že tehotenstvo nemôže byť dôvodom na diskrimináciu alebo na odmietnutie pracovných príležitostí pre hráčky," uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia FIFPRO oslavujú prelomové rozhodnutie CAS o ochrane tehotných futbalistiek © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová únia hráčov (FIFPRO) ocenila rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil talianskemu ženskému tímu Lazio Rím zaplatiť odškodné za neoprávnené ukončenie zmluvy hráčke z dôvodu tehotenstva.
Švédska obrankyňa Maja Göthbergová získala celkovo 69 333 eur ako kompenzáciu po tom, čo klub ukončil dohodu v lete 2024 po tom, čo ho informovala o svojom tehotenstve. Švédka pritom predtým prispela k postupu klubu do najvyššej ženskej talianskej súťaže.
FIFPRO doplnila, že prípad Göthbergovej by v budúcnosti mohol zásadným spôsobom ovplyvniť uplatňovanie ochrany tehotenstva vo futbale. Podľa právnej riaditeľky FIFPRO Alexandry Gómezovej Bruinewoudovej je význam rozhodnutia v jasnom potvrdení, že kluby nemôžu jednoducho ukončiť pracovný vzťah, ani keď nie je formálne podpísaná zmluva, ak sa dozvedia o tehotenstve hráčky.
V rozhodnutí z konca mája CAS jednohlasne rozhodol, že medzi stranami vznikla platná pracovná zmluva pred oznámením tehotenstva hráčky, aj keď tá zmluvu nepodpísala. CAS zdôraznil, že pre právnu platnosť nie je nevyhnutný samotný podpis alebo registrácia zmluvy.
Súd ďalej uviedol, že klub jednostranne zrušil zmluvu tým, že poprel jej platnosť práve po informácii o tehotenstve hráčky, čím porušil pracovnoprávne záväzky.
Maja Göthbergová rozhodnutie CAS privítala a zdôraznila, že jej odvolanie bolo o rovnakom a spravodlivom zaobchádzaní. "Verdikt vysiela jasný signál, že tehotenstvo nemôže byť dôvodom na diskrimináciu alebo na odmietnutie pracovných príležitostí pre hráčky," uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia FIFPRO oslavujú prelomové rozhodnutie CAS o ochrane tehotných futbalistiek © SITA Všetky práva vyhradené.
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