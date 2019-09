Kováčiková: GP nevie o tom, že by zadržali mobily aj jej prokurátorom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. septembra (TASR) - Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková nevie o tom, že by polícia odobrala mobily aj prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR. Povedala to v utorok po brannobezpečnostnom výbore v Národnej rade (NR) SR. Dodala, že keby k tomu došlo, tak by o tom GP už určite vedela.Na otázku, či sa na GP niekto z politikov alebo premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) informoval o komunikácii Mariana K. so štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monikou Jankovskou, odpovedala, že na to nebol dôvod. "" dodala Kováčiková.Polícia vykonala koncom augusta zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Mobil polícii odovzdala aj Jankovská, zaisťovacie úkony sa mali týkať tiež sudcov okresných a krajských súdov.