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30. septembra 2026
Brazílske kluby čelia masívnej rane po dočasnom zákaze sponzorov zo segmentu stávkových spoločností
Tagy: Pohár osloboditeľov
Zákaz ohrozuje financovanie najsilnejších brazílskych futbalových tímov. Brazílske futbalové kluby čelia vážnej finančnej kríze po zákaze stávkových spoločností, ktoré predstavovali ich ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Zákaz ohrozuje financovanie najsilnejších brazílskych futbalových tímov.
Brazílske futbalové kluby čelia vážnej finančnej kríze po zákaze stávkových spoločností, ktoré predstavovali ich najväčších sponzorov a generovali kontrakty za stovky miliónov dolárov.
Tento zákaz spôsobil, že významné a často miliónové dohody sú momentálne v neistote. Brazílske kluby, bohaté na príjmy od stávkových partnerov, v ostatných rokoch dominovali v Južnej Amerike, keď získali ostatných sedem titulov v Pohári osloboditeľov.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorého v nedeľu čaká volebný súboj s pravicovým senátorom Flaviom Bolsonarom, totiž podpísal dočasné opatrenie zakazujúce online stávkové spoločnosti, pričom tento priemysel označil za "rakovinu".
Štruktúra príjmov klubov od stávkových sponzorov je pritom kľúčová. Z 20 tímov v najvyššej brazílskej lige ich 14 má ako hlavného sponzora stávkovú spoločnosť. Tento zdroj tvoril v roku 2025 až 34 percent komerčných príjmov klubov, čo predstavuje približne 200 miliónov dolárov.
Úradujúci národný šampión aj majster Južnej Ameriky - tím Flamengo - uzavrel najväčšiu ročnú sponzorskú dohodu v histórii juhoamerického futbalu so spoločnosťou Betano v hodnote 46 miliónov dolárov. Toto číslo je ekvivalentné s tým, čo klub vyplatil za stredopoliara Lucasa Paquetu v danom roku, čím vytvoril nový štandard na trhu.
"Ako mám zaplatiť Paquetu?" uviedol prezident klubu Luiz Eduardo Baptista v podcaste po oznámení zákazu. Podľa jeho slov "opatrenie ohrozuje budúce príjmy, zmluvy, ktoré sme uzavreli, a platby, ktoré musíme realizovať".
Dočasné opatrenie núti odstrániť reklamy stávkových firiem po 5. októbri. Stretnutie medzi vládou a klubmi, ktoré malo prebehnúť v tomto týždni, bolo preložené až po prvom kole volieb. Senát má následne 120 dní na rozhodnutie, či z tohto opatrenia urobí zákon. Hlavné stávkové združenia požiadali Najvyšší súd o pozastavenie opatrenia s tvrdením, že je protiústavné.
Prezident Lula trvá na svojom postoji, že buď skončí hazard, alebo hazard skončí s Brazíliou. Podľa neho stávkové spoločnosti tvoria "iba" sedem percent príjmov klubov.
Odborníci varujú, že kluby môžu čeliť znehodnoteniu svojich komerčných aktív a právnym sporom. Fabiana Bentesová z inštitútu Sou do Esporte upozornila, že "zadĺžený subjekt bez právnej istoty, ktorý nemôže plniť svoje záväzky, utrpí znehodnotenie".
Majiteľ Cruzeira Pedro Lourenco označil stratu za "veľmi veľkú" a uviedol, že klub prehodnocuje finančné vyhliadky. Belo Horizonte zároveň dostane finančnú podporu od štátu Minas Gerais, ktorý avizoval pomoc miestnym klubom čeliacim strate sponzorov.
Prezident Fluminense Mattheus Montenegro prízvukoval, že nie je jednoduché nahradiť takýchto sponzorov a že to "zmrazí hodnotu aktív, pretože záujemcovia o sponzorstvo môžu voliť z celej rady klubov naraz".
Flamengo vyhlásilo, že príjmy z online stávok "dopomohli brazílskemu futbalu k dominancii" v juhoamerických súťažiach. Od vzniku stávkových sponzorstiev v roku 2019, ktoré zaplnili medzeru po štátnej banke Caixa Economica Federal, bolo 12 z ostatných 14 finalistov Copa Libertadores z Brazílie.
Podľa špecializovaného webu Transfermarkt je deväť z desiatich najhodnotnejších klubov regiónu z najvyššej brazílskej ligy Brasileirao.
Zdroj: SITA.sk - Brazílske kluby čelia masívnej rane po dočasnom zákaze sponzorov zo segmentu stávkových spoločností © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílske futbalové kluby čelia vážnej finančnej kríze po zákaze stávkových spoločností, ktoré predstavovali ich najväčších sponzorov a generovali kontrakty za stovky miliónov dolárov.
Tento zákaz spôsobil, že významné a často miliónové dohody sú momentálne v neistote. Brazílske kluby, bohaté na príjmy od stávkových partnerov, v ostatných rokoch dominovali v Južnej Amerike, keď získali ostatných sedem titulov v Pohári osloboditeľov.
Môže za to prezident
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorého v nedeľu čaká volebný súboj s pravicovým senátorom Flaviom Bolsonarom, totiž podpísal dočasné opatrenie zakazujúce online stávkové spoločnosti, pričom tento priemysel označil za "rakovinu".
Štruktúra príjmov klubov od stávkových sponzorov je pritom kľúčová. Z 20 tímov v najvyššej brazílskej lige ich 14 má ako hlavného sponzora stávkovú spoločnosť. Tento zdroj tvoril v roku 2025 až 34 percent komerčných príjmov klubov, čo predstavuje približne 200 miliónov dolárov.
Úradujúci národný šampión aj majster Južnej Ameriky - tím Flamengo - uzavrel najväčšiu ročnú sponzorskú dohodu v histórii juhoamerického futbalu so spoločnosťou Betano v hodnote 46 miliónov dolárov. Toto číslo je ekvivalentné s tým, čo klub vyplatil za stredopoliara Lucasa Paquetu v danom roku, čím vytvoril nový štandard na trhu.
"Ako mám zaplatiť Paquetu?" uviedol prezident klubu Luiz Eduardo Baptista v podcaste po oznámení zákazu. Podľa jeho slov "opatrenie ohrozuje budúce príjmy, zmluvy, ktoré sme uzavreli, a platby, ktoré musíme realizovať".
Potvrdí to senát?
Dočasné opatrenie núti odstrániť reklamy stávkových firiem po 5. októbri. Stretnutie medzi vládou a klubmi, ktoré malo prebehnúť v tomto týždni, bolo preložené až po prvom kole volieb. Senát má následne 120 dní na rozhodnutie, či z tohto opatrenia urobí zákon. Hlavné stávkové združenia požiadali Najvyšší súd o pozastavenie opatrenia s tvrdením, že je protiústavné.
Prezident Lula trvá na svojom postoji, že buď skončí hazard, alebo hazard skončí s Brazíliou. Podľa neho stávkové spoločnosti tvoria "iba" sedem percent príjmov klubov.
Odborníci varujú, že kluby môžu čeliť znehodnoteniu svojich komerčných aktív a právnym sporom. Fabiana Bentesová z inštitútu Sou do Esporte upozornila, že "zadĺžený subjekt bez právnej istoty, ktorý nemôže plniť svoje záväzky, utrpí znehodnotenie".
Niektoré kluby s podporou
Majiteľ Cruzeira Pedro Lourenco označil stratu za "veľmi veľkú" a uviedol, že klub prehodnocuje finančné vyhliadky. Belo Horizonte zároveň dostane finančnú podporu od štátu Minas Gerais, ktorý avizoval pomoc miestnym klubom čeliacim strate sponzorov.
Prezident Fluminense Mattheus Montenegro prízvukoval, že nie je jednoduché nahradiť takýchto sponzorov a že to "zmrazí hodnotu aktív, pretože záujemcovia o sponzorstvo môžu voliť z celej rady klubov naraz".
Flamengo vyhlásilo, že príjmy z online stávok "dopomohli brazílskemu futbalu k dominancii" v juhoamerických súťažiach. Od vzniku stávkových sponzorstiev v roku 2019, ktoré zaplnili medzeru po štátnej banke Caixa Economica Federal, bolo 12 z ostatných 14 finalistov Copa Libertadores z Brazílie.
Podľa špecializovaného webu Transfermarkt je deväť z desiatich najhodnotnejších klubov regiónu z najvyššej brazílskej ligy Brasileirao.
Zdroj: SITA.sk - Brazílske kluby čelia masívnej rane po dočasnom zákaze sponzorov zo segmentu stávkových spoločností © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pohár osloboditeľov
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