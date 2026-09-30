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30. septembra 2026
Sawe verí v ešte rýchlejšie maratóny, na OH 2028 v Los Angeles plánuje výnimočný výkon
Držiteľ svetového rekordu v maratóne Sabastian Sawe tvrdí, že je možné maratón absolvovať pod 1:59 h. Prvý muž, ktorý prebehol maratón pod dve hodiny, verí, že súčasné rekordy sú len začiatkom ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Držiteľ svetového rekordu v maratóne Sabastian Sawe tvrdí, že je možné maratón absolvovať pod 1:59 h.
Prvý muž, ktorý prebehol maratón pod dve hodiny, verí, že súčasné rekordy sú len začiatkom a očakáva ešte lepšie časy pre seba aj celé športové odvetvie. Sabastian Sawe v apríli vo veku 31 rokov dosiahol v anglickom Londýne čas 1:59:30 h, čím ako prvý prekonal bariéru dvoch hodín, ktorú dlho považovali za nedosiahnuteľnú. "Viem, že je možné bežať pod 1:59 h. Ťažko predvídať, ako rýchly budem, ale ak bude pekné počasie, dobré tempo a budem vo forme, je to možné,“ povedal Sawe v Berlíne v rozhovore pre AFP.
Keňan je presvedčený, že rekordy budú padať ďalej, pretože popularita behu prudko rastie a technológie sa zlepšujú. "Nevieme, čo prinesú nasledujúce roky, možno prídu aj iní, ktorí dosiahnu niečo veľké. Pre nás v súčasnosti neexistujú žiadne limity," pokračoval.
O svojom výkone z Londýna dodal: "Nečakal som, že to zabehnem pod dve hodiny." Sawe mal počas ostatného víkendu v nemeckom Berlíne obhajovať vlaňajší triumf, no z hry ho vyradila zlomenina. „Bolo to ťažké, ale musel som to prijať, lebo zranenia k bežcom patria," poznamenal.
Informoval tiež, že sa chce v roku 2027 vrátiť do Londýna a má tiež veľké očakávania od olympijských hier 2028 v americkom Los Angeles, kde má v pláne „niečo výnimočné“. "Stávam sa dôležitejšou osobnosťou atletiky, naučil som sa, že trpezlivosť a regenerácia sú kľúčové, aby som bol rýchly a silný," zhodnotil vytrvalec.
Sawe dal rozhovor deň po tohtoročnom berlínskom maratóne, v ktorom Tigst Assefová mala na dosah ženský svetový rekord, no poranenie achilovky v závere ju obralo o maximum. Napriek bolesti preteky dokončila a zaznamenala tretí najlepší ženský výsledok a traťový rekord. "Keď som videl, čo sa stalo, bol som šokovaný, lebo bežala vynikajúce preteky. Všetko jej vychádzalo... Bežala za to, na čom pracovala," ozrejmil. Odvahu a silu Assefovej si veľmi váži a verí, že bude naďalej atakovať svetové rekordy.
V boji proti dopingu Sawe vykonáva prísne kontroly, navyše k štandardným národným a medzinárodným testom absolvuje dobrovoľne ďalšie v priemere každé tri dni. "Chcem ukázať, že nie všetci bežci sú na dopingu... Bolo obdobie veľkej nedôvery," dodal.
V septembri príslušné autority vybrali kenské hlavné mesto Nairobi ako prvé africké mesto, ktoré bude v roku 2029 hostiť majstrovstvá sveta v atletike. Sawe dúfa, že svojimi testami pomôže zlepšiť reputáciu Kene a ukáže, že krajina bojuje proti dopingu. "Je to pre nás Keňanov niečo výnimočné a veľmi si to vážime," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Sawe verí v ešte rýchlejšie maratóny, na OH 2028 v Los Angeles plánuje výnimočný výkon © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvý muž, ktorý prebehol maratón pod dve hodiny, verí, že súčasné rekordy sú len začiatkom a očakáva ešte lepšie časy pre seba aj celé športové odvetvie. Sabastian Sawe v apríli vo veku 31 rokov dosiahol v anglickom Londýne čas 1:59:30 h, čím ako prvý prekonal bariéru dvoch hodín, ktorú dlho považovali za nedosiahnuteľnú. "Viem, že je možné bežať pod 1:59 h. Ťažko predvídať, ako rýchly budem, ale ak bude pekné počasie, dobré tempo a budem vo forme, je to možné,“ povedal Sawe v Berlíne v rozhovore pre AFP.
Keňan je presvedčený, že rekordy budú padať ďalej, pretože popularita behu prudko rastie a technológie sa zlepšujú. "Nevieme, čo prinesú nasledujúce roky, možno prídu aj iní, ktorí dosiahnu niečo veľké. Pre nás v súčasnosti neexistujú žiadne limity," pokračoval.
O svojom výkone z Londýna dodal: "Nečakal som, že to zabehnem pod dve hodiny." Sawe mal počas ostatného víkendu v nemeckom Berlíne obhajovať vlaňajší triumf, no z hry ho vyradila zlomenina. „Bolo to ťažké, ale musel som to prijať, lebo zranenia k bežcom patria," poznamenal.
Informoval tiež, že sa chce v roku 2027 vrátiť do Londýna a má tiež veľké očakávania od olympijských hier 2028 v americkom Los Angeles, kde má v pláne „niečo výnimočné“. "Stávam sa dôležitejšou osobnosťou atletiky, naučil som sa, že trpezlivosť a regenerácia sú kľúčové, aby som bol rýchly a silný," zhodnotil vytrvalec.
Sawe dal rozhovor deň po tohtoročnom berlínskom maratóne, v ktorom Tigst Assefová mala na dosah ženský svetový rekord, no poranenie achilovky v závere ju obralo o maximum. Napriek bolesti preteky dokončila a zaznamenala tretí najlepší ženský výsledok a traťový rekord. "Keď som videl, čo sa stalo, bol som šokovaný, lebo bežala vynikajúce preteky. Všetko jej vychádzalo... Bežala za to, na čom pracovala," ozrejmil. Odvahu a silu Assefovej si veľmi váži a verí, že bude naďalej atakovať svetové rekordy.
V boji proti dopingu Sawe vykonáva prísne kontroly, navyše k štandardným národným a medzinárodným testom absolvuje dobrovoľne ďalšie v priemere každé tri dni. "Chcem ukázať, že nie všetci bežci sú na dopingu... Bolo obdobie veľkej nedôvery," dodal.
V septembri príslušné autority vybrali kenské hlavné mesto Nairobi ako prvé africké mesto, ktoré bude v roku 2029 hostiť majstrovstvá sveta v atletike. Sawe dúfa, že svojimi testami pomôže zlepšiť reputáciu Kene a ukáže, že krajina bojuje proti dopingu. "Je to pre nás Keňanov niečo výnimočné a veľmi si to vážime," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Sawe verí v ešte rýchlejšie maratóny, na OH 2028 v Los Angeles plánuje výnimočný výkon © SITA Všetky práva vyhradené.
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