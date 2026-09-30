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 24hod.sk    Šport

30. septembra 2026

Nádej blikala len veľmi krátko. Pogačar nie je v nominácii Slovinska na ME v cyklistike – VIDEO


Tagy: Majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike

Majstrovstvá Európy v cyklistike budú bez Tadeja Pogačara. Tadej Pogačar definitívne nebude súťažiť na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnia v Slovinsku v ...



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slovinsky cyklista tadej pogacar uz ma na tour de france pat celkovych triumfov 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Majstrovstvá Európy v cyklistike budú bez Tadeja Pogačara.


Tadej Pogačar definitívne nebude súťažiť na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnia v Slovinsku v dňoch 2.- 7. októbra 2026.

Toto rozhodnutie kompetentných bolo predvídateľné, hoci sa objavili aj iné informácie.

Zatiaľ čo v pondelok prišli zo Španielska povzbudivé správy, že najlepší cyklista na svete začal s plnou prípravou so svojím tímom a veľmi chce štartovať na európskom šampionáte v domácom prostredí, o deň neskôr Slovinci zverejnili konečnú nomináciu pretekov mužskej kategórie elite na ME 2026 bez Pogačara.

Nachádzajú sa v nej Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik a Jakob Omrzel pre cestné preteky s hromadným štartom a duo Roglič a Tratnik pre časovku. Informoval o tom web denníka Dnevnik.

https://www.instagram.com/p/Dd4Ex10t83Y


Pogačar po svojom páde koncom augusta na pretekoch Vuelta a Espaňa predčasne ukončil sezónu, aby sa mohol zotaviť z otrasu mozgu, zlomeniny krčnej chrbtice, početných rán a pomliaždenín a najmä, aby mu operovali zlomenú kľúčnu kosť.

Volal lekárovi?


Všetko dopadlo dobre a v uplynulých dňoch niektoré španielske médiá vypustili informácie, že päťnásobný šampión Tour de France sa veľmi chce vrátiť ešte v tejto sezóne a reprezentovať na ME pred domácimi fanúšikmi v Ľubľane.

Pogačar údajne dokonca zavolal lekárovi, ktorý mu operoval kľúčnu kosť, a požiadal ho o jeho názor alebo lekárske potvrdenie. Podľa španielskych médií mu lekár z barcelonskej kliniky povedal, že všetko je úplne v poriadku a že neexistuje žiadna zdravotná prekážka pre jeho účasť na ME.

Nakoniec sa tieto informácie ukázali ako nerelevantné a najlepší cyklista posledného desaťročia dodrží pôvodný plán a do sedla súťažného bicykla nasadne až v roku 2027.


Zdroj: SITA.sk - Nádej blikala len veľmi krátko. Pogačar nie je v nominácii Slovinska na ME v cyklistike – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike
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