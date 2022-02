Putin je podľa Kasparova psychicky nevyrovnaný človek s násilníckymi sklonmi. Je had, ktorého si svet zohrieval na prsiach

Veľký kritik Putina

Založil stranu Zjednotený občiansky front, bol jedným z lídrov opozičného hnutia liberálov, podieľal sa na organizovaní vládnych protestov. V roku 2013 pocítil zostrené útoky na svoju osobu, preto zvolil odchod do USA a požiadal o chorvátske občianstvo.

Zoznam požiadaviek

25.2.2022 - Roky o Vladimirovi Putinovi tvrdil, že je psychicky nevyrovnaný človek a má v sebe násilnícke sklony. A súčasná vojenská invázia Ruska na Ukrajinu pod vedením dlhoročného prezidenta tejto krajiny mu dáva za pravdu.Niekdajší sovietsky šachový veľmajster Garri Kasparov vo svojom príspevku na Twitteri kriticky o Putinovi napísal: "Je to had, ktorého si slobodný svet zohrieval na prsiach a zachádzal s ním ako so seberovným spojencom, kým on riešil svoju korupciu."Päťdesiatosemročný rodák z Azerbajdžanu Kasparov roky reprezentoval bývalý Sovietsky zväz a dotiahol to až na šachového veľmajstra. V rokoch 1985 - 2000 bol nepretržite majstrom sveta. Po skončení aktívnej kariéry v roku 2005 vstúpil do politiky a stal sa veľkým kritikom Vladimira Putina."Môj boj proti Putinovi sa však neskončí,"Po ruskej anexii Krymu v roku 2014 vyhlásil: "Neviem, aká je cena otvorenej konfrontácie s Putinom, asi vysoká. Všeobecne v dejinách platí, že každým ďalším dňom je tá cena vyššia. Zastaviť Hitlera v roku 1936 by niečo stálo, ale o rok neskôr by už tá cena bola vyššia. V roku 1938 ešte vyššia a v roku 1939 už bolo neskoro."Po tom, čo Rusko pod vedením Putina aktuálne napadlo Ukrajinu a fakticky rozpútalo vojnový konflikt, Kasparov opäť pritvrdil."Perfektné načasovanie. Kým Bezpečnostná rada OSN diskutuje o Ukrajine, Putin v rovnakej chvíli zaútočí a rozpúta vojnu proti nevinnému národu. Svet dal Putinovi osem rokov na to, aby sa vyzbrojil a čo najlepšie pripravil na útok..."Niekdajší veľký súper Anatolija Karpova spísal aj zoznam požiadaviek ako apel na mocných tohto sveta, ako by mali bezpodmienečne poskytnúť pomoc Ukrajincom."Podporte Ukrajinu vojensky, pošlite im zbrane aj kybernetickú podporu. Zmocnite sa ruských financií a vylúčte Rusov z medzinárodných inštitúcií. Zrušte Putinovu propagandu, prestaňte šíriť klamstvá tohto diktátora. A odvolajte ruských veľvyslancov vo svojich krajinách, nemá zmysel s nimi komunikovať," žiada Kasparov.