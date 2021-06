Brazílski futbalisti zvažujú pre pandémiu bojkot Copa América, majú podporu aj súperov

Situácia v krajine je vážna

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Brazílski futbaloví reprezentanti sú naďalej stopercentní v juhoamerickej kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare."Kanárici" v piatkovom domácom dueli s Ekvádorom zvíťazili 2:0 a upevnili si líderskú pozíciu v skupine, no omnoho viac sa po skončení stretnutia rozprávalo o možnom bojkote blížiaceho sa kontinentálneho šampionátu Copa América Turnaj mali pôvodne hostiť spoločne Argentína s Kolumbiou, no Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) pred niekoľkými dňami rozhodla, že podujatie privíta rovnako ako pred dvomi rokmi Brazília.CONMEBOL najprv odobrala Kolumbii usporiadateľské právo pre stupňujúce sa protesty proti prezidentovi Ivánovi Duquemu, a vzápätí odstúpila od usporiadania akcie aj Argentína, kde rapídne stúpa počet prípadov ochorenia COVID-19.CONMEBOL tak organizátorské právo priklepla Brazílii, ktorá však z pohľadu koronavírusu na tom nie je o nič lepšie. Práve naopak. V celej krajine sa od vypuknutia pandémie oficiálne nakazilo už takmer 17 miliónov ľudí, čo je tretí najvyšší počet na svete po USA a Indii, a na následky ochorenia skonalo viac ako 470-tisíc osôb.Kapitán "Selecaa" Casemiro po zápase s Ekvádorom naznačil, že hráči nechcú, aby sa turnaj Copa América za takýchto okolností konal v ich domovine. "Postoj nás, hráčov, je veľmi jasný. Chceme však najskôr odohrať ďalší kvalifikačný duel s Paraguajom a potom sa o tom môžeme baviť," povedal defenzívny štít španielskeho Realu Madrid.Na stranu brazílskych futbalistov odmietajúcich konanie turnaja v najväčšej juhoamerickej krajine sa postavili aj ich súperi. Uruguajčania Luis Suárez, Edinson Cavani a Fernando Muslera už verejne vyhlásili, že Brazília má podporu uruguajského kádra.Čerstvá posila Barcelony, Argentínčan Sergio Agüero, vyjadril v médiách prekvapenie nad tým, že sa dejiskom podujatia stala na poslednú chvíľu Brazília, ktorej sa nedarí dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu. Jeho reprezentačný kouč Lionel Scaloni zasa vyhlásil, že nová organizátorský krajina vzhľadom na okolnosti zďaleka nepredstavuje ideálny výber.Na všetkých nadviazal ekvádorský obranca Robert Arboleda, ktorý prezradil, že kapitáni národných tímov diskutujú o účasti na Copa América, ktorý by sa mal hrať od 13. júna do 10. júla. "Mnoho ľudí zomiera a treba niečo urobiť. Pre nás, hráčov, je ťažké ísť do hotela, kde by sme sa mohli všetci nakaziť," skonštatoval hráč brazílskeho klubu FC Sao Paulo.