Malkin podstúpil operáciu kolena, nestihne začiatok novej sezóny NHL

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský útočník mužstva zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins Jevgenij Malkin podstúpil operáciu pravého kolena. "Tučniakom" tak nebude k dispozícii niekoľko mesiacov a nestihne ani septembrový kemp pred začiatkom budúcej sezóny 2021/2022.Skúsený center utrpel bližšie nešpecifikované zranenie kolena 16. marca v dueli s Bostonom. Následne bol mimo hry sedem týždňov a stihol zasiahnuť do posledných štyroch stretnutí základnej časti.Pred prvým kolom play-off sa však Malkinove problémy s kolenom zhoršili. Hviezdny Rus vynechal úvodné dva zápasy série proti New Yorku Islanders. V ďalších štyroch dueloch proti "ostrovanom" zaznamenal gól a štyri asistencie, no ani tie nezabránili prehre Pittsburghu 2:4 na zápasy.Čoskoro 35-ročný rodák z Magnitogorska má pred sebou posledný rok zmluvy v Pittsburghu, za ktorý odohral kompletnú kariéru v NHL. Generálny manažér Ron Hextall tento týždeň naznačil, že Penguins by si radi udržali jadro tímu pozostávajúce z tria Malkin, Sidney Crosby a Kris Letang.