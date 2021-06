Hamšík údajne končí vo Švédsku, lanáriť ho má turecký Trabzonspor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík si možno od budúcej sezóny 2021/2022 vyskúša pôsobenie v Turecku. Ako na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol taliansky žurnalista Nicoló Schira, čoskoro 34-ročnému Hamšíkovi ponúkol kontrakt štvrtý tím uplynulej sezóny tureckej Süper Lig - Trabzonspor Obe strany sa údajne zatiaľ nevedia dohodnúť na výške platu. Turci núkajú Slovákovi 2-ročný kontrakt so sezónnou mzdou 1,5 milióna eur plus bonusy. Hamšík vraj preferuje 2,5 milióna eur za sezónu.Rodák z Banskej Bystrice sa začiatkom marca po ukončení pôsobenia v Číne dohodol na spolupráci so švédskym klubom IFK Göteborg. V tamojšej najvyššej súťaži Allsvenskan stihol odohrať šesť duelov a raz sa zapísal do streleckej listiny.