Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Brazílsky brankár Fábio stanovil nový rekord, po 36 rokoch prekonal Evera Huga Almeidu
Gólman brazílskeho Fluminense v juhoamerickej futbalovej súťaži Copa Libertadores odchytal už 114 duelov. Brazílsky futbalový brankár Fábio, už 45-ročný veterán z klubu Fluminense z Ria de Janeiro, ...
7.5.2026 (SITA.sk) - Gólman brazílskeho Fluminense v juhoamerickej futbalovej súťaži Copa Libertadores odchytal už 114 duelov.
Brazílsky futbalový brankár Fábio, už 45-ročný veterán z klubu Fluminense z Ria de Janeiro, zaznamenal v zápase Copa Libertadores nový rekord. V stredu absolvoval svoj už 114. zápas v tejto prestížnej juhoamerickej klubovej súťaži, čím sa na čele štatistiky odpútal s niekdajším gólmanom Everom Hugom Almeidu.
Brazílčan stanovil nový rekord v počte súťažných štartov v mužskom futbale už v auguste 2025, keď odchytal svoj 1391. zápas, čím prekonal anglického brankára Petra Shiltona.
Fábio bol kapitán Fluminense v stredajšom súboji proti argentínskemu tímu Independiente Rivadavia, ktorý sa skončil nerozhodne 1:1. Gól v nadstavenom čase strelil John Kennedy, čím zabezpečil Brazílčanom cenný bod.
Pre Fábia je toto už 13. sezóna v Copa Libertadores. Predtým pôsobil v tímoch Vasco da Gama a Cruzeiro, v roku 2023 získal trofej s Fluminense.
Rekord Evera Huga Almeidu, ktorý mal doterajší najvyšší počet štartov, platil od roku 1990. Fábio začal profesionálnu kariéru v roku 1997 a do Copa Libertadores sa prvýkrát zapojil v roku 2001.
Jeho profesionálna kariéra trvá už 29 sezón, čo je viac než niektorí jeho súčasní spoluhráči žijú.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky brankár Fábio stanovil nový rekord, po 36 rokoch prekonal Evera Huga Almeidu © SITA Všetky práva vyhradené.
