Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Monika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. mája 2026

Brazílsky brankár Fábio stanovil nový rekord, po 36 rokoch prekonal Evera Huga Almeidu


Tagy: Fluminese Pohár osloboditeľov (Copa Libertadores)

Gólman brazílskeho Fluminense v juhoamerickej futbalovej súťaži Copa Libertadores odchytal už 114 duelov. Brazílsky futbalový brankár Fábio, už 45-ročný veterán z klubu Fluminense z Ria de Janeiro, ...



Zdieľať
cwc_fluminense_chelsea_soccer_53812 676x451 7.5.2026 (SITA.sk) - Gólman brazílskeho Fluminense v juhoamerickej futbalovej súťaži Copa Libertadores odchytal už 114 duelov.


Brazílsky futbalový brankár Fábio, už 45-ročný veterán z klubu Fluminense z Ria de Janeiro, zaznamenal v zápase Copa Libertadores nový rekord. V stredu absolvoval svoj už 114. zápas v tejto prestížnej juhoamerickej klubovej súťaži, čím sa na čele štatistiky odpútal s niekdajším gólmanom Everom Hugom Almeidu.

Brazílčan stanovil nový rekord v počte súťažných štartov v mužskom futbale už v auguste 2025, keď odchytal svoj 1391. zápas, čím prekonal anglického brankára Petra Shiltona.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Fábio bol kapitán Fluminense v stredajšom súboji proti argentínskemu tímu Independiente Rivadavia, ktorý sa skončil nerozhodne 1:1. Gól v nadstavenom čase strelil John Kennedy, čím zabezpečil Brazílčanom cenný bod.

Pre Fábia je toto už 13. sezóna v Copa Libertadores. Predtým pôsobil v tímoch Vasco da Gama a Cruzeiro, v roku 2023 získal trofej s Fluminense.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Rekord Evera Huga Almeidu, ktorý mal doterajší najvyšší počet štartov, platil od roku 1990. Fábio začal profesionálnu kariéru v roku 1997 a do Copa Libertadores sa prvýkrát zapojil v roku 2001.

Jeho profesionálna kariéra trvá už 29 sezón, čo je viac než niektorí jeho súčasní spoluhráči žijú.


Zdroj: SITA.sk - Brazílsky brankár Fábio stanovil nový rekord, po 36 rokoch prekonal Evera Huga Almeidu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fluminese Pohár osloboditeľov (Copa Libertadores)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dvojica z Mongolska dostala dlhý dištanc za pokus o manipuláciu zápasu
<< predchádzajúci článok
V Paríži zatkli 127 osôb počas osláv postupu PSG do finále Ligy majstrov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 