Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Dvojica z Mongolska dostala dlhý dištanc za pokus o manipuláciu zápasu
AFC udelila tresty funkcionárovi a futbalistke za pokus o zápasu predkola ženskej ázijskej Ligy majstrov. Ázijská futbalová konfederácia (AFC) udelila dlhé tresty pre dvojicu z Mongolska za pokus o ...
7.5.2026 (SITA.sk) - AFC udelila tresty funkcionárovi a futbalistke za pokus o zápasu predkola ženskej ázijskej Ligy majstrov.
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) udelila dlhé tresty pre dvojicu z Mongolska za pokus o manipuláciu výsledku zápasu ženskej ázijskej Lige majstrov.
Funkcionár Munkhtsetseg Batkhuu a hráčka Namuuna Narmandakhová dostali dištanc na desať resp. päť rokov.
Konkrétne šlo duel predkola súťaže medzi tímami Stallion Laguna z Filipín a mongolským klubom Khovd Western, ktoré sa konalo 25. augusta 2025 v Mjanmarsku.
Zápas skončil jednoznačným víťazstvom filipínskeho tímu 6:1. Spomenutá hráčka do zápasu nezasiahla.
AFC zdôraznila, že tieto sankcie potvrdzujú jej nulovú toleranciu k akýmkoľvek formám manipulácie s výsledkami zápasov a jej záväzok chrániť integritu ázijského futbalu.
Zdroj: SITA.sk - Dvojica z Mongolska dostala dlhý dištanc za pokus o manipuláciu zápasu © SITA Všetky práva vyhradené.
