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26. októbra 2026
Zelenskyj odmieta neutralitu aj obmedzenie armády, chce zachovať 800-tisíc vojakov
Tagy: Americký prezident bezpečnostné záruky Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident označil neutralitu a obmedzovanie ozbrojených síl za červené čiary Kyjeva. O veľkosti armády chce rozhodovať samotná Ukrajina, jej budúci početný stav však bude závisieť od ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident označil neutralitu a obmedzovanie ozbrojených síl za červené čiary Kyjeva. O veľkosti armády chce rozhodovať samotná Ukrajina, jej budúci početný stav však bude závisieť od financií.
Ukrajina nepristúpi na neutralitu ani na obmedzenie početného stavu svojich ozbrojených síl v rámci prípadnej mierovej dohody s Ruskom. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre televíziu TSN, v ktorom komentoval dokument s americkými návrhmi, ktorý osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff odviezol na rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Petrohradu. Informuje o tom web LIGA.net.
„Nemôžeme hovoriť o neutralite nášho štátu. [...] Nemôžeme hovoriť o obmedzovaní ukrajinskej armády. To znamená, že toto sú naše červené čiary,“ povedal Zelenskyj. Zdôraznil, že bezpečnostné záruky Ukrajiny nemôže určovať ruská strana. O početnom stave ozbrojených síl podľa vlastných slov nerokuje ani s Ruskom, ani so Spojenými štátmi, pretože ide o vnútorné rozhodnutie Ukrajiny.
„Ak budem mať dostatok financií, chcem zachovať armádu s 800-tisíc ľuďmi. Sami rozhodujeme o tom, aká bude naša armáda,“ vyhlásil prezident. Vysvetlil, že budúca veľkosť ukrajinských ozbrojených síl bude závisieť od finančných možností krajiny a od zapojenia zahraničných partnerov do financovania armády. V prípade vstupu Ukrajiny do NATO by podľa neho bolo možné o tejto otázke rokovať aj so Severoatlantickou alianciou.
Zelenskyj sa vyjadril aj k územným otázkam, ktoré podľa neho americká strana otvára pomerne často. Zdôraznil, že Ukrajina „nič za nič nevymieňa“ a o prípadných územných otázkach možno rokovať výlučne na úrovni lídrov jednotlivých štátov.
Ukrajinský prezident zároveň oznámil, že v novembri sa plánuje trojstranné stretnutie vyjednávacích tímov Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska. Jedným z jeho možných výsledkov by mohla byť dohoda o prímerí v oblasti energetickej infraštruktúry, ktorú Zelenskyj označil za prvý krok schopný preukázať Putinovu pripravenosť ukončiť vojnu. Medzi ďalšie možné výsledky zaradil zastavenie bojov v Čiernom mori, výmenu zajatcov podľa princípu „všetkých za všetkých“ alebo prípravu stretnutia najvyšších predstaviteľov troch krajín.
Zelenskyj zároveň odmietol predstavu, že by sa všetky sankcie proti Rusku mali zrušiť ešte pred stretnutím lídrov Ukrajiny, USA a Ruska. „Sankcie boli uvalené za agresiu, nie za možnosť porozprávať sa. [...] Keď hovoríme o ústretovosti Ruska, netreba si ju kupovať za takúto cenu,“ vyhlásil.
O početnom stave ukrajinskej armády sa diskutovalo už pri predchádzajúcich návrhoch mierovej dohody. Zelenskyj v roku 2025 uviedol, že jeden z návrhov počítal so zachovaním 800-tisíc príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl. Portál Axios v tom čase informoval, že mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa predpokladal vytvorenie demilitarizovanej zóny a zníženie počtu ukrajinských vojakov na 600-tisíc.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj odmieta neutralitu aj obmedzenie armády, chce zachovať 800-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina nepristúpi na neutralitu ani na obmedzenie početného stavu svojich ozbrojených síl v rámci prípadnej mierovej dohody s Ruskom. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre televíziu TSN, v ktorom komentoval dokument s americkými návrhmi, ktorý osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff odviezol na rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Petrohradu. Informuje o tom web LIGA.net.
Bezpečnostné záruky Ukrajiny
„Nemôžeme hovoriť o neutralite nášho štátu. [...] Nemôžeme hovoriť o obmedzovaní ukrajinskej armády. To znamená, že toto sú naše červené čiary,“ povedal Zelenskyj. Zdôraznil, že bezpečnostné záruky Ukrajiny nemôže určovať ruská strana. O početnom stave ozbrojených síl podľa vlastných slov nerokuje ani s Ruskom, ani so Spojenými štátmi, pretože ide o vnútorné rozhodnutie Ukrajiny.
„Ak budem mať dostatok financií, chcem zachovať armádu s 800-tisíc ľuďmi. Sami rozhodujeme o tom, aká bude naša armáda,“ vyhlásil prezident. Vysvetlil, že budúca veľkosť ukrajinských ozbrojených síl bude závisieť od finančných možností krajiny a od zapojenia zahraničných partnerov do financovania armády. V prípade vstupu Ukrajiny do NATO by podľa neho bolo možné o tejto otázke rokovať aj so Severoatlantickou alianciou.
Zelenskyj sa vyjadril aj k územným otázkam, ktoré podľa neho americká strana otvára pomerne často. Zdôraznil, že Ukrajina „nič za nič nevymieňa“ a o prípadných územných otázkach možno rokovať výlučne na úrovni lídrov jednotlivých štátov.
Možná dohoda o prímerí
Ukrajinský prezident zároveň oznámil, že v novembri sa plánuje trojstranné stretnutie vyjednávacích tímov Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska. Jedným z jeho možných výsledkov by mohla byť dohoda o prímerí v oblasti energetickej infraštruktúry, ktorú Zelenskyj označil za prvý krok schopný preukázať Putinovu pripravenosť ukončiť vojnu. Medzi ďalšie možné výsledky zaradil zastavenie bojov v Čiernom mori, výmenu zajatcov podľa princípu „všetkých za všetkých“ alebo prípravu stretnutia najvyšších predstaviteľov troch krajín.
Zelenskyj zároveň odmietol predstavu, že by sa všetky sankcie proti Rusku mali zrušiť ešte pred stretnutím lídrov Ukrajiny, USA a Ruska. „Sankcie boli uvalené za agresiu, nie za možnosť porozprávať sa. [...] Keď hovoríme o ústretovosti Ruska, netreba si ju kupovať za takúto cenu,“ vyhlásil.
O početnom stave ukrajinskej armády sa diskutovalo už pri predchádzajúcich návrhoch mierovej dohody. Zelenskyj v roku 2025 uviedol, že jeden z návrhov počítal so zachovaním 800-tisíc príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl. Portál Axios v tom čase informoval, že mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa predpokladal vytvorenie demilitarizovanej zóny a zníženie počtu ukrajinských vojakov na 600-tisíc.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj odmieta neutralitu aj obmedzenie armády, chce zachovať 800-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident bezpečnostné záruky Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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