Breezy uvádza v Poľsku na trh robotickú linku poháňanú umelou inteligenciou na triedenie a modernizáciu použitých smartfónov

7.2.2025 (SITA.sk) - NOVÁ TOVÁREŇ BREEZY JE V SÚLADE SO ŠTANDARDMI "INDUSTRY 5.0", ČO ZDÔRAZŇUJE ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI BYŤ LÍDROM V UDRŽATEĽNOM OPÄTOVNOM OBCHODOVANÍ.Breezy, dcérska spoločnosť ASBIS Group, ktorá sa špecializuje na renováciu a remarketing druhotných IT produktov, predstavila špičkové zariadenie v poľskom meste Raszyn (neďaleko Varšavy). Tento najmodernejší závod využíva pokročilú umelú inteligenciu (AI) a robotické riešenia na efektívne triedenie a modernizáciu použitých smartfónov. Inovatívna výrobná linka je schopná triediť až milión zariadení a renovovať až 320 000 smartfónov ročne. Nové zariadenia, ktoré zaberajú len 600 m2 priestoru, zvyšujú schopnosť spoločnosti Breezy poskytovať vysoko presnú diagnostiku a spracovávať použité zariadenia.Triediaca linka obsahuje 18 robotických pracovných staníc a vyžaduje len 4 ľudských operátorov na zmenu. Všetky zariadenia prijaté v zariadení najskôr prejdú cez stanicu DEKANT, kde sa automaticky zistia modely produktov, IMEI a sériové čísla. Stanica tiež vymazáva údaje v súlade s normami NIST-800-88; nabíja batériu telefónu; nahrá diagnostickú aplikáciu; pripája sa k miestnej sieti; a prenáša diagnostické údaje do databázy správy zariadení.Po vyčistení a naložení na vyrovnávací dopravník prechádzajú zariadenia sériou automatizovaných kontrol. Proces začína vizuálnou detekciou poháňanou umelou inteligenciou, ktorá identifikuje škrabance na obrazovke, ako aj na celom tele smartfónu. Potom nasledujú robotické zvukové testy v zvukotesnej komore, ktoré pokrývajú nízke, stredné a vysoké frekvencie pre presné výsledky. Ďalšie hodnotenia zahŕňajú automatizované testy dotykových funkcií, tlačidiel a kamier. Triediaca stanica potom určí, či je zariadenie pripravené na kozmetickú renováciu alebo potrebuje leštenie, výmenu batérie alebo elektronické opravy.V ďalšom kroku automatizovaná fotografická kabína sníma vysokokvalitné snímky tela smartfónu zo šiestich uhlov. Tieto fotografie sa okamžite nahrajú do digitálneho portfólia zariadenia, aby boli kupujúcim transparentné.Každé zariadenie je následne presunuté dopravným pásom na robotickú stanicu na vymazanie a vypnutie dát, po ktorom nasleduje zabalenie do jednotlivých ochranných, ekologických fólií a označenie. V sklade sa zariadenia nakladajú do maloobchodných darčekových krabičiek alebo hromadných kartónov s označením prispôsobeným ich cieľovým trhom.Nové zariadenie Breezy v Raszyne je príkladom budúcnosti udržateľného opätovného obchodovania. Integráciou pokročilej umelej inteligencie a robotiky spoločnosť stanovuje nové štandardy v oblasti efektívnosti a presnosti pri renovácii použitých smartfónov.Breezy, štvorročná dcérska spoločnosť ASBIS Group, sa špecializuje na výmenu, renováciu a remarketing druhotného IT a elektroniky. Po získaní dominantného postavenia na 9 trhoch v Strednej Ázii a na Kaukaze od roku 2024 rozširuje svoju prítomnosť na trhoch EÚ, Blízkeho východu a Afriky. Obchodné operácie Breezy pokrývajú približne 4 000 maloobchodných lokalít prostredníctvom úspešných partnerstiev so 45 poprednými maloobchodnými reťazcami a telekomunikačnými operátormi. Jej omnichannel prístup, ktorý kombinuje elektronický obchod s kamennými Breezy Experience Centers, umožňuje značke dodávať na trh cenovo dostupné smartfóny, počítače a inú elektroniku pri zachovaní vynikajúcej úrovne služieb zákazníkom., komentoval: "Som rád, že môžem byť svedkom výsledku spoločného úsilia medzi odborníkmi Breezy na opätovný obchod a inžinierskym tímom ASBIS Robotic Solutions (AROS). Ich partnerstvo vyústilo do vytvorenia špičkového automatizovaného výrobného závodu "Industry 5.0". Toto škálovateľné a nákladovo efektívne riešenie zaisťuje konzistentnú diagnostiku a možno ho nákladovo efektívne replikovať na viacerých trhoch."Štandardy Industry 5.0 sa zameriavajú na synergiu medzi človekom a robotickými systémami. V zariadení Breezy sú opakujúce sa a fyzicky náročné úlohy riadené kolaboratívnymi robotmi, automatizovanými linkami a riešeniami AI. To umožňuje zamestnancom sústrediť sa na úlohy s vysokou hodnotou, ako sú opravy a interakcie so zákazníkmi, čím sa podporuje ich pohoda a udržateľný výkon., komentoval: "Umelá inteligencia a robotické riešenia umožňujú operácie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, škálovanie triedenia a aktualizáciu na 1 000 000 jednotiek ročne so zvýšenou presnosťou. Breezy je tiež pripravený ponúknuť klasifikáciu zariadení ako službu, čím zabezpečí súlad s celým radom štandardov ochrany údajov."Podniky Industry 5.0 využívajú technológie v prospech spoločnosti, životného prostredia a obehového hospodárstva. Nová výrobná linka Breezy je príkladom tohto princípu tým, že sprístupňuje technológiu, znižuje elektronický odpad a znižuje emisie CO2. Do konca roka 2024 dal Breezy druhý život viac ako 300 000 smartfónom, čím znížil emisie ekvivalentu CO2 o viac ako 20 000 ton.Industry 5.0 riešenia posilňujú odolnosť podnikov voči moderným výzvam. Breezy, líder v oblasti remarketingu použitých zariadení, uprednostňuje ponúkanie najlepších cien zákazníkom. Zvýšená prevádzková efektivita – dosiahnutá bezchybným triedením, zníženými nákladmi na pracovnú silu a rýchlejšími časmi spracovania – umožňuje Breezy udržiavať konkurencieschopné ceny a zároveň zabezpečiť ziskovosť. Okrem toho poskytovanie komplexných informácií o produktoch buduje dôveru zákazníkov a rieši kľúčovú výzvu v odvetví., poznamenal: "Transparentnosť je jednou zo základných hodnôt Breezy. Zabezpečujeme, aby zákazníci dostali maximum informácií o produkte pred otvorením škatule repasovaného zariadenia. Som tiež presvedčený, že naše nové automatizované zariadenia na triedenie v Poľsku výrazne zlepšia našu škálovateľnosť, udržateľnosť a čas uvedenia na trh."uviedol: "Veríme, že tento rok bude pre nás znamenať prelom. uviedol: "Veríme, že tento rok bude pre nás znamenať prelom. Využitím distribučnej siete ASBIS v celej EÚ a s podporou našich klientov môže Breezy výrazne posilniť svoju pozíciu na poľskom trhu a iných európskych trhoch. Naším hlavným cieľom je poskytovať našim partnerom a zákazníkom produkty a služby najvyššej kvality. Sme hrdí na to, že naše úsilie pri poskytovaní elektronických zariadení prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a obehovému hospodárstvu. Budovanie budúcnosti pre naše deti je pre nás veľkým zdrojom motivácie."