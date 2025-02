Žilinka podal podnet na Ústavný súd SR, napadol viaceré ustanovenia zákona o meste Košice

Navrhol aj pozastavenie účinnosti

Právo rozhodovať v referende

Žilinka napadol aj ďalší odsek zákona

7.2.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal podnet na začatie konania na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s právnou úpravou týkajúcou sa mestských častí mesta Košice.Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová , Žilinka 7. februára napadol na ústavnom súde viaceré ustanovenia zákona o meste Košice, a to na podnet 14 mestských častí.Podnet generálneho prokurátora sa týka preskúmania súladu daných ustanovení s ústavou a Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Navrhol aj pozastavenie ich účinnosti.„Generálny prokurátor Slovenskej republiky je toho názoru, že napadnuté ustanovenia zákona o meste Košice porušujú ústavný princíp rovnosti a zákaz diskriminácie pri správe vecí verejných, pretože zákonodarca napadnutou právnou úpravou odňal obyvateľom mestských častí Košíc právo rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende," ozrejmila Drobová.Podotkla, že všetci ostatní obyvatelia s trvalým pobytom na území Slovenska, a to vrátane mestských častí Bratislavy, majú zachované právo rozhodovať o týchto otázkach v referende, ktoré je formou priamej demokracie.„Mesto sa člení na mestské časti. Mestské časti vytvára, zrušuje, zlučuje alebo rozdeľuje mesto štatútom. Na prijatie uznesenia podľa predchádzajúcej vety je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Návrh na uznesenie podľa druhej vety nemožno predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v poslednom roku riadneho volebného obdobia orgánov samosprávy mesta," uvádza sa v jednom z ustanovení, ktoré generálny prokurátor napadol.Rovnako napadol i ďalší odsek zákona, ktorý hovorí, že uznesenie podľa predošlého odseku nadobudne účinnosť ku dňu konania komunálnych volieb v prípade, ak sa Rada starostov neuznesie na jeho odmietnutí do 60 dní odo dňa jeho schválenia.V prípade, ak tak urobí, môže mestské zastupiteľstvo uznesenie opätovne prerokovať, prijať ho musí trojpätinová väčšina všetkých poslancov. V takom prípade platí, že nadobudne účinnosť ku dňu konania volieb napriek tomu, že ho Rada starostov odmietla.„Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie podľa odseku 2 do 60 dní od jeho odmietnutia Radou starostov opätovne neprijme, môže byť rovnaký návrh uznesenia predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy obcí. Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví štatút. Zmeny hraníc mestských častí iné ako podľa odseku 2 schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením, ktoré nadobudne účinnosť, ak ho schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov," uvádza sa v ďalších odsekoch, ktoré Žilinka napadol. Jeho podnet sa tiež týka odseku z iného paragrafu predmetného zákona, ktorý sa dotýka predošlých ustanovení.