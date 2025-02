Hnutie Slovensko kritizuje tender na oblečenie pre policajtov a hasičov, Grendel hovorí o diskriminácii – VIDEO

Verejné obstarávanie je diskriminačné

7.2.2025 (SITA.sk) -Opozičnému hnutiu Slovensko sa nepozdáva tender rezortu vnútra na oblečenie pre policajtov hasičov . Ako na piatkovej tlačovej besede povedal poslanec Gábor Grendel , v septembri 2024 vyhlásilo ministerstvo obstarávanie na zabezpečenie búnd, nohavíc, viest, nepremokavého oblečenia alebo čiapok v predpokladanej hodnote 21,4 miliónov eur.Podľa Grendela však viacerí uchádzači, ktorí sa chceli zapojiť do obstarávania poukázali na to, že podmienky stanovené ministerstvom vnútra môže splniť len jedna firma, konkrétne Gemor fashion s.r.o. Tá pritom oblečenie pre policajtov a hasičov dodávala od roku 2019.Do obstarávania sa podľa Grendela nakoniec zapojila len menovaná spoločnosť. Jej ponuka je navyše o šesť miliónov eur drahšia, ako bola odhadovaná hodnota zákazky."Celé toto modus operandi je, že verejné obstarávanie je diskriminačné, podmienky sú pre konkurenčných uchádzačov nesplniteľné, celé obstarávanie je šité na vopred určeného víťaza," povedal Grendel s tým, že konkurenční dodávatelia na toto rezort vnútra upozorňovali, ten ich však ignoroval.Podľa poslanca a exministra vnútra Romana Mikulca žiadali ďalší uchádzači napríklad predĺženie lehoty na predkladanie ponúk minimálne o štyri mesiace. Proces vývoja a výroby základného materiálu na oblečenie totiž trvá jeden až dva mesiace. Následne sú potrebné tri až štyri týždne na prototipovanie a výrobu vzoriek.Pri aktuálne nastavených podmienkach totiž podľa Mikulca nemali reálnu šancu sa obstarávania zúčastniť. Upozornil tiež, že na výšku takzvanej zábezpeky, ktorá v rámci aktuálneho verejného obstarávania bola stanovená na 300-tisíc eur.To exminister porovnal so starším obstarávaním na zabezpečenie hasičských áut. "Vtedy predmet zákazky hasičských áut bol v hodnote 46 miliónov a vtedy bola zábezpeka na verejné obstarávanie 50-tisíc eur," zdôraznil Mikulec.Grendel v tejto súvislosti pripomenul, že podľa zákona je možné zrušiť verejné obstarávanie, pokiaľ sa do súťaže zapojili len dvaja uchádzači alebo pokiaľ sú navrhované ceny vyššie, ako predpokladaná hodnota zákazky. "Obe podmienky sú v tomto prípade splnené," vyhlásil Grendel.Zároveň vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka , aby nepodpísal zmluvu s víťaznou spoločnosťou a obstarávanie vyhlásil nanovo. "Ak minister vnútra podpíše túto zmluvu a dokoná tento podvod, samozrejme, že podáme podnet na Úrad pre verejné obstarávanie ," dodal poslanec.Ministerstvo vnútra SR v reakcii zdôraznilo, že to bol práve bývalý minister vnútra Roman Mikulec, ktorý vo funkcii ministra pravidelne pochybne obstarával a prihrával lukratívne zákazky svojim kamarátom, čo bolo mnohokrát aj medializované. Pokiaľ ide o predmetné verejné obstarávanie proces podľa rezortu stále prebieha a nebol ešte ukončený."Verejný obstarávateľ stanovil opis predmetu zákazky s ohľadom na vysoké nároky na tieto výstrojné súčasti služobnej rovnošaty používané v ťažkých poveternostných a klimatických podmienkach podľa požiadaviek výkonu služby príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru . Prevažná časť zásahov príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ je vyžadovaná v dobe kritického počasia, zima, dážď, sneh, silný vietor a podobne, keď je základnou požiadavkou na používaný odev chrániť užívateľa pre týmito vplyvmi. Zároveň je potrebné zabezpečiť pri vysokom stupni znečistenia jednoduchý spôsob údržby praním alebo čistením tak, aby boli zachované všetky požadované vlastnosti materiálov počas celej doby nosenia a užívania," zdôraznil rezort vnútra.Ministerstvo ďalej pripomenulo, že vo svojich požiadavkách neuvádza obchodnú značku ale požadované chemické zloženie. "Verejné obstarávanie je zamerané na zabezpečenie hotových odevných výrobkov (výstrojných súčastí), nie na zabezpečenie základných a doplnkových materiálov. Splnenie nastavených požiadaviek je plne dosiahnuteľné pre odborníkov v oblasti textilnej a odevnej výroby," zdôraznil rezort.Na výrobu vrchných odevov z dôvodu splnenia požadovaných funkčných vlastností a ostatných úžitkových parametrov hotových výrobkov je podľa ministerstva vyšpecifikovaný základný materiál s membránou na báze chemického zloženia polytertaflóretylén."Táto požiadavka nie je diskriminačná, nakoľko uvedenú membránu v rámci európskeho trhu využíva a ponúka viac výrobcov a tento materiál je dostupný pre akúkoľvek firmu. Ostatné membrány na báze polyuretanu alebo polyesteru tieto parametre nespĺňajú, vyznačujú sa neporovnateľne nižšími hodnotami priedušnosti, neprefúkateľnosti, tepelnej izolácie ako aj životnosti," doplnilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že splnenie nastavených požiadaviek je plne dosiahnuteľné pre odborníkov v oblasti textilnej a odevnej výroby.