SaS nebude hlasovať za novelu Trestného zákona. Vláda podľa Gröhlinga nezvláda prípravu zákonov (video)

15.7.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita SaS ) nepodporí novelizáciu novely Trestného zákona , o ktorej rokuje Národná rada (NR) SR . Na tlačovej besede to avizoval predseda strany a poslanec Branislav Gröhling . Upozornil, že ide už o štvrtú zmenu Trestného zákona, koalíciu a vládu označil za babrákov.Pripomenul, že už v minulosti v parlamente poukazovali na problematické aspekty novely, a tiež listy, ktoré v súvislosti s novelizáciou trestných kódexov zasielala Európska komisia (EK) na Slovensko. Uviedol tiež, že to nie je prvýkrát, čo SaS poukazuje na porušenia predpisov EK, či na listy zaslané Slovensku z EK.„Ale je to po prvýkrát, čo táto vláda priznala, že my v SaS a v opozícii sme mali pravdu,“ vyjadril sa šéf liberálov. Koalícia podľa neho priznala, že novelu pokazila a ohrozila eurofondy . Gröhling tiež uviedol, že na grémiu sa dozvedeli, že ak bude rozprava pridlhá, bude opäť „useknutá".Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková sa vyjadrila, že premiér Robert Fico a minister spravodlivosti Boris Susko (obaja Smer-SD ) podľa nej urobili z Trestného zákona „trhací kalendár“. Chaos podľa nej prospieva len páchateľom trestnej činnosti.Ďalšia zmena Trestného zákona je podľa Kolíkovej chybná, upozornila na to, že bola urobená narýchlo, bez konzultácie s odborníkmi, vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami. Pripustila, že je dobré, aby bola prísna trestná úprava aspoň pre trestné činy súvisiace s európskymi peniazmi, zároveň to podľa Kolíkovej ale znamená úplnú rezignáciu na boj s korupciou v prípade slovenských peňazí.Podotkla tiež, že z novely, ktorá je momentálne na stole, sa sprísnenie týka len európskych financií z rozpočtu, avšak nie z iných inštitúcií, v ktorých sú európske peniaze. Aj to považuje za dôkaz toho, že novelizácia bola pripravená narýchlo.„Táto novela podlieza latku Európskej únie , hrubo ju podlieza,“ zdôraznila Kolíková.Vláda pred niekoľkými dňami modifikovala oblasť poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone. Ako vyplýva z návrhu novely, obligatórny trest odňatia slobody sa na základe dohody s Európskou komisiou bude uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov.Novela bude zároveň podľa rozhodnutia vlády schvaľovaná v skrátenom legislatívnom konaní. Do Trestného zákona sa zároveň zavádza úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby, ktorá sa s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ týka trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.„Podstata právnej úpravy spočíva v tom, že ak sa zákonom skrátia premlčacie doby trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, pri ktorých došlo k prerušeniu premlčania trestného stíhania, tak účinky spojené s prerušením premlčania, vrátane účinkov procesných úkonov, ktorými došlo k prerušeniu plynutia premlčacích dôb, zostávajú zachované," vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti