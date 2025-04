Brignoneová počas národného šampionátu utrpela zlomeninu ľavej nohy

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová utrpela vo štvrtok zlomeninu nohy. K úrazu prišlo v obrovskom slalome počas národného šampionátu vo Val di Fassa. Tridsaťštyriročná držiteľka veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku uplynulej sezóny Svetového pohára utrpela viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy. Po páde v druhom kole bola letecky prevezená do nemocnice v Trente.





Brignoneová bola po prvom kole líderka, no v druhej jazde prepadla cez bránu, stratila kontrolu, prevrátila sa a narazila do ďalšej brány. Podľa agentúry AP utrpela zlomeninu holenej a lýtkovej kosti. Mali by ju previesť do milánskej nemocnice, kde absolvuje röntgenové vyšetrenia a určí sa časový plán jej operácie.Talianska lyžiarka bola na konci najlepšej sezóny vo svojej kariére. Okrem veľkého glóbusu sa stala aj majsterkou sveta v obrovskom slalome a celkovo si pripísala desať triumfov vo Svetovom pohári v troch disciplínach. Zranenie prišlo necelý rok pred olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde by mala byť jednou z domácich hviezd.