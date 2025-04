Ovečkin s rekordom, ako tridsiatnik strelil už 416 gólov

Hokejový útočník Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals strelil po 30. narodeninách už 416 gólov, čím vytvoril nový rekord NHL. V tejto štatistike sa osamostatnil na prvom mieste historického poradia pred legendárnym Gordie Howeom (415). V kariére má na konte už 891 presných zásahov v základnej časti a je blízko k prekonaniu historického rekordu Waynea Gretzkého.





Nováčik mesiaca marec Hutson má ďalší míľnik a ťahá Montreal do play off

Ovečkin prispel v noci na stredu jedným gólom k triumfu Capitals na ľade Bostonu 4:3. V prebiehajúcej sezóne má na konte 38 presných zásahov a spoločne s ďalšími štyrmi hráčmi (ktorí však odohrali viac zápasov) figuruje na priebežnom 4. mieste medzi ligovými kanoniermi. Líder Leon Draisaitl z Edmontonu má na konte 52 gólov. K vyrovnaniu Gretzkého rekordu potrebuje ešte tri góly, štvrtým vytvorí nový. Capitals, ktorí sú lídri Východnej konferencie s istou účasťou v play off, odohrajú do konca základnej časti ešte osem zápasov. Ovečkin pravdepodobne prekoná Gretzkého rekord v ešte v prebiehajúcej sezóne, no už to nestihne v menšom počte zápasov než legendárny „The Great One“. Gretzky strelil svoj 894. gól v 1479. zápase, Ovečkin doteraz odohral 1484 duelov.Americký hokejový obranca Lane Hutson z Montrealu potvrdil tromi asistenciami v nočnom zápase NHL proti Floride (3:2 pp) svoju mimoriadne vydarenú nováčikovskú sezónu. V počte gólových prihrávok nováčika-obrancu prekonal klubový rekord Chrisa Cheliosa (55) z roku 1985 a s 57 asistenciami mu chýbajú už len tri, aby vyrovnal absolútny rekord Larryho Murphyho. Ten nazbieral ako nováčik 60 gólových prihrávok v roku 1981 vo farbách Los Angeles Kings.Hutson je zároveň jeden z najvážnejších kandidátov na Calderovu trofej pre nováčika sezóny. So 62 bodmi (5+57) v 74 zápasoch je v pozícii obrancu líder bodovania ligových „zelenáčov“. Ďalší v poradí Matvej Mičkov má 58 bodov, jednotka draftu 2024 Macklin Celebrini 53. Hutson odohral proti „panterom“ 15 zápas s viac než jednou asistenciou, pričom viac takýchto zápasov mali spomedzi obrancov-nováčikov iba Murphy a Chelios - obaja 16. „Je to legenda, však?,“ povedal na adresu Cheliosa rodák z mestečka North Barrington, ktoré sa nachádza približne 70 km od Chicaga. Práve v drese miestnych Blackhawks vytvoril Chelios spomínaný rekord. „Vyrastal som v Chicagu a veľa som o ňom (Cheliosovi) počul. Je skvelé, keď vás spomínajú v súvislosti s takou legendou. Prežívam zaujímavú sezónu, v ktorej do seba zapadlo veľa vecí," konštatoval Hutson, ktorého Montreal získal v 2. kole draftu 2022, keď si ako celkovú jednotku vybral Juraja Slafkovského.Canadiens zdolali obhajcu Stanleyho pohára Floridu vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch prebiehajúcej sezóny. Triumfom 3:2 pp nadviazali na nedeľňajšie víťazstvo 5:2, ku ktorému Hutson takisto prispel tromi asistenciami. Ocenenie pre najlepšieho nováčika mesiaca marec získal po tom, čo v 14 zápasoch nazbieral 15 kanadských bodov (1+14), ku ktorým pridal 7 plusových bodov a na trestnej lavici si odsedel iba dve minúty. V uplynulom zápase proti Floride bol blízko k rekordnu aj kapitán Montrealu Nick Suzuki. Deväť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 2:2 a v 29. sekunde predĺženia rozhodol o triumfe Canadiens. Jeho dva góly delilo iba 38 sekúnd. Ide o druhý najkratší čas medzi dvoma gólmi jedného hráča na pomedzí riadneho hracieho času a predĺženia. Rekordný zápis dosiahol v roku 2006 Alexander Ovečkin z Washingtonu s 37 sekundami.Canadiens sa tesným víťazstvom nad Floridou priblížili k účasti v play off, ktorá by bola pre nich prvá od roku 2021, keď napokon prehrali vo finále s Tampou Bay. Upevnili si pozíciu v boji o druhú voľnú kartu, na ktorej majú dvojbodový náskok pred Columbusom aj NY Rangers. Blue Jackets však odohrali o zápas menej. Montreal má pomerne priaznivé vyhliadky aj vzhľadom na program zostávajúcich zápasov. Do konca základnej časti ich odohrá ešte osem, pričom až päť z nich bude na domácom ľade. Čeliť bude viacerým tímom, ktoré sú vzdialené priečkam zaručujúcim play off ako Boston, Philadelphia, Nashville, Detroit, Chicago. Okrem nich sa Canadiens ešte stretnú aj s Ottawou, Torontom a Carolinou.