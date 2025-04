NHL: Slafkovský po šarvátke s Pastrňákom: Je to súčasť hokeja

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa podieľal na výhre Montrealu Canadiens v zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 4:1 jednou asistenciou, no aj tvrdou hrou a dôrazom v osobných súbojoch, po ktorých sa dostal aj do potýčok s hviezdami súpera.



Dvadsaťjedenročný Slafkovský si najprv vymenil názor s českým útočníkom Davidom Pastrňákom, pričom ich musel rozdeliť rozhodca, a potom sa dvakrát dostal aj do slovnej prestrelky s brankárom Jeremym Swaymanom. „Myslím si, že je to súčasť hokeja. S Pastrňákom sa medzi nami niečo odohralo v prvej tretine a potom sa to nieslo celý zápas. Nie je to nič vážne, čo sa stane na ľade, zostane na ľade. Jasné, že sme sa nerozprávali po anglicky. Nakopne vás to. Nezáleží, kto je na druhej strane. Chcete si stáť za svojim,“ povedal pre klubový web.

Slafkovský asistoval pri druhom góle Canadiens, keď získal puk v obrannom pásme, posunul ho Nickovi Suzukimu a po jeho prihrávke zvýšil Cole Caufield svojím 35. gólom v sezóne na 2:0. Slovenský útočník zaznamenal 31. asistenciu v ročníku, čím si vytvoril osobné maximum a dva body ho delia od méty 50 bodov. Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. Odohral takmer 18 minút, okrem asistencie mal plusový bod, štyri strely na bránku a rozdal štyri hity. Canadiens zdolali „medveďov“ v riadnom čase prvýkrát od 5. novembra 2019.