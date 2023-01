Brignoneová triumfovala v super-G v St. Antone

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová zvíťazila v sobotnom super-G Svetového pohára v St. Antone. V tejto disciplíne dosiahla prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a celkovo siedme v kariére. V rakúskom stredisku bol pôvodne na programe zjazd, organizátori však pre nepriaznivé podmienky neboli schopní pripraviť trať pre povinný tréning. Slovenka Rebeka Jančová obsadila nebodované 35. miesto so stratou 3,87 sekundy na víťazku.





výsledky super-G SP žien v St. Antone:

Na druhom mieste skončila napriek chybe v prvej polovici trate Švajčiarka Joana Hählenová so stratou 0,54 sekundy a dosiahla tak najlepší výsledok v tejto sezóne. Zároveň vyrovnala svoje kariérne maximum z vlaňajšieho zjazdu v Courchevel/Meribel. Pódium doplnila jej krajanka Lara Gutová-Behramiová s mankom 66 stotín. V priebežnom hodnotení super-G sa na vedúcu Talianku Elenu Curtoniovú dotiahla Ragnhild Mowinckelová z Nórska, obe majú na čele zhodne po 140 bodov. Líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová v pretekoch neštartovala.Brignoneová vyrazila na trať ako šiesta v poradí a v cieli bola o viac ako sekundu rýchlejšia než vtedajšia líderka Marta Bassinová z Talianska. Pomerne veľa času stratila v náročnom druhom sektore, no záverečný mala najlepší spomedzi všetkých pretekárok a stačilo jej to na 21. triumf v SP v kariére. Ohroziť ju mohla ďalšia Talianka Sofia Goggiová, ktorá bola na prvých dvoch medzičasoch v zelených číslach, no doplatila na riskantnú jazdu a po páde preteky nedokončila.Jančová absolvovala v sobotu debut v pretekoch Svetového pohára, najviac času stratila v úvode trate. Postupne sa zlepšovala, najlepšie jej vyšla záverečná časť. Petra Vlhová nemala v pláne účasť v rýchlostných disciplínach v St. Antone, kde je v nedeľu na programe ďalší super-G.





1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:00:21 min.,

2. Joana Hählenová +0,54 s,

3. Lara Gutová-Behramiová (obe Švaj.) +0,66,

4. Tessa Worleyová (Fr.) +0,82,

5. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,89,

6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,96,

7. Kira Weidleová (Nem.) +0,97,

8. Marta Bassinová (Tal.) +1,03,

9. Cornelia Hütterová (Rak.) +1,07,

10. Laura Gaucheová (Fr.) +1,08, ...,

35. Rebeka JANČOVÁ (SR) +3,87



celkové poradie (po 20 z 39 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1195 b.,

2. Petra VLHOVÁ (SR) 796,

3. Wendy Holdenerová 569,

4. Gutová-Behramiová 536,

5. Bassinová 492,

6. Brignoneová 479



poradie v super-G (3 z 10):

1. Elena Curtoniová (Tal.) a Mowinckelová 140 b.,

3. Corinne Suterová (Švaj.) 132,

4. Brignoneová 129,

5. Hählenová 111,

6. Mirjam Puchnerová (Rak.) 110