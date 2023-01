Tomljanovičová ani Badosová pre zranenia na Australian Open nenastúpia, nahradia ich neúspešné kvalifikantky

Posledná premožiteľka Sereny

Badosová nedohrala v Adelaide

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Austrálska tenistka Ajla Tomljanovičová a Španielka Paula Badosová sa nezúčastnia na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open pre zdravotné problémy.Rodáčku z chorvátskeho Záhrebu Tomljanovičovú trápi zranenie kolena, kým bývalá svetová dvojka Badosová laboruje s poranením stehna.Dvadsaťdeväťročná Tomljanovičová už vynechala prvý ročník turnaja miešaných reprezentačných tímov United Cup."Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som sa uzdravila. Nestihla som sa dať na 100 percent do poriadku, aby som bola pripravená hrať na najvyššej úrovni," napísala 35. hráčka rebríčka WTA na svojom twitteri.Vlani si zahrala vo štvrťfinále Wimbledonu aj US Open, pričom vo Flushing Meadows zdolala Američanku Serenu Williamsovú v jej záverečnom zápase kariéry.Dvadsaťpäťročná Badosová musela pre zranenie odstúpiť zo semifinále dvojhry na turnaji WTA v austrálskom Adelaide, na Australian Open mala ako 11. nasadená hráčka nastúpiť v 1. kole dvojhry proti Američanke Caty McNallyovej."Odohrala som dobré zápasy a získala som sebadôveru, ale niektoré veci nemôžete ovplyvniť. Dúfam, že sa stihnem zotaviť do začiatku AO," povedala rodáčka z New Yorku ešte počas podujatia v Adelaide.Tomljanovičovú a Badosovú nahradia v 1. kole ženskej dvojhry na Australian Open 2023 neúspešné kvalifikantky - 27-ročná Francúzka Léolia Jeanjeanová a o rok staršia Brazílčanka Laura Pigossiová.Turnaj sa začína v pondelok 16. januára a končí sa 29. januára, Slovensko má vo dvojhre spolu troch zástupcov.