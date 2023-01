Djokoviča pri návrate do Melbourne vítali diváci potleskom

Srbský tenista Novak Djokovič zažil vrelé privítanie od austrálskych fanúšikov pri návrate do Melbourne. Jeho tréningový zápas s domácim Nickom Kyrgiosom sledovalo v hľadisku vypredanej Arény Roda Lavera 15.000 divákov, ktorí mu nadšene tlieskali.





Djokovič sa pripravuje na Australian Open, rekordný deväťnásobný šampión z Melbourne vlani neštartoval na úvodnom grandslamovom turnaji roka, keďže ho po prílete z krajiny deportovali v dôsledku pravidiel ohľadom koronavírusu. Srb nebol proti ochoreniu Covid-19 zaočkovaný a vakcínu dlhodobo odmieta. Civilný súd síce vyhral a víza získal, no následne mu ich zrušil minister pre imigráciu Alex Hawke, ktorý to zdôvodnil verejným záujmom. Práve vtedy sa zlepšil Djokovičov vzťah s Kyrgiosom, ktorý ho verejne podporil. Pravidlá sa odvtedy zmiernili, tento rok nie je podmienkou štartu ani negatívny test, na Australian Open sa tak môžu teoreticky predstaviť aj hráči, ktorí sú nakazení koronavírusom.Dvadsaťjedenásobný grandslamový šampión sa vracia na Australian Open po dvoch rokoch a piatkové privítanie od fanúšikov si užil. "Je to skvelý pocit byť späť v Austrálii, späť v Melbourne," vyhlásil Djokovič. "Toto je kurt a štadión, z ktorého mám tie najkrajšie spomienky v mojej tenisovej kariére. V roku 2008 som tu prvýkrát vyhral grandslamový turnaj a o 15 rokov tu stojím opäť, pričom stále hrám na najvyššej úrovni. Som veľmi vďačný za túto príležitosť a preto chcem poďakovať ľuďom za dnešné milé prijatie," citovala agentúra AP 35-ročného srbského tenistu, ktorý sa poďakoval divákom za "fantastickú reakciu" aj na predchádzajúcom turnaji WTA v Adelaide. Prípravné podujatie vyhral, keď vo finále zdolal Američana Sebastiana Kordu.Djokovič počas tréningového duelu nejavil žiadne známky zranenia zadného stehenného svalu, ktorý ho trápil v úvode roka. Výťažok zo zápasu putoval na charitatívne účely. Srb nastúpi v 1. kole dvojhry na Australian Open proti Španielovi Robertovi Carballesovi Baenovi.