Mbappého nekonzistentnosť je absolútne normálna, vraví Ancelotti. Kvalitným hráčom sa to stáva

Nekonzistentnosť je normálna

Zmena v prospech "Los Blancos"

8.3.2025 (SITA.sk) - Oscilujúce výkony hviezdneho francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého sú podľa jeho trénera v španielskom futbalovom klube Real Madrid normálne. Mbappé strelil počas februára šesť gólov vrátane hetriku do siete Manchestru City , ale od svojho galapredstavenia v Lige majstrov sa strelecky nepresadil. Fanúšikov „bieleho baletu“ nepotešila jeho produktivita v ostatných dvoch stretnutiach proti Betisu Sevilla Atléticu Madrid . Ancelottiho to však neznepokojuje.„Proti Atléticu sa mu nepodarilo to, čo predviedol proti City. Vtedy skóroval trikrát a proti Atléticu ani raz. Všeobecne si však myslím, že si počína veľmi dobre. Sme s ním veľmi spokojní a berieme do úvahy, že sú zápasy, keď nie je v najlepšej forme,“ vyhlásil Ancelotti.Pri pohľade na čísla vôbec nie je dôvod na akúkoľvek nespokojnosť. Mbappé v tohtosezónnych 41 súťažných dueloch v drese Realu zaznamenal 28 gólov a je najlepším strelcom madridského mužstva. „V takej náročnej sezóne je nekonzistentnosť celkom normálna, predovšetkým pri hráčovi s takou kvalitou,“ povedal Ancelotti.„Hráči s kvalitou majú viac výkyvov a pádov. Pre hráča, ktorý má veľkú kvalitu, je ťažšie mať konzistentnosť, a to sa stalo jemu. Darí sa mu však veľmi dobre, a ak sme v Lige majstrov vo štvrťfinále, je to preto, že v predchádzajúcej fáze strelil štyri góly,“ podotkol 65-ročný taliansky kouč.Real Madrid počas uplynulých týždňov prišiel o výhodné postavenie v španielskej La Lige 2024/2025, no Ancelotti verí, že situácia sa ešte môže zmeniť v prospech „Los Blancos“.„Sme pripravení bojovať vo všetkých zápasoch a vo všetkých súťažiach,“ poznamenal Ancelotti, ktorý povedal, že prehra s Betisom Sevilla pred týždňom prišla preto, že tím mal málo času na prípravu. „Pred zajtrajškom proti Rayu Vallecanu som oveľa pokojnejší, pretože sme mali päť dní odpočinku.“